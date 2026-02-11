Google predao ICE-u osobne i financijske podatke studenta novinara

Google je američkoj imigracijskoj službi (ICE) dostavio gomilu osobnih podataka studenta koji je kritizirao Trumpovu administraciju, i to na temelju sudskog poziva za koji nije postojalo odobrenje suca

Google je predao golemu količinu osobnih podataka o jednom studentu i novinaru američkoj Imigracijskoj i carinskoj službi (ICE), odgovarajući na sudski poziv koji nije odobrio sudac, navodi se u izvješću portala The Intercept. Tehnološki div je tako agenciji ICE dostavio korisnička imena, fizičke adrese i detaljan popis usluga povezanih s Google računom Amandle Thomasa-Johnsona, britanskog studenta i novinara koji je nakratko sudjelovao na propalestinskom prosvjedu 2024. godine dok je pohađao Sveučilište Cornell u New Yorku.

Osim navedenog, Google je predao i Thomas-Johnsonove IP adrese, telefonske brojeve, pretplatničke brojeve i identitete te brojeve kreditnih kartica i bankovnih računa povezanih s njegovim računom. Sudski poziv, koji je navodno uključivao i nalog o tajnosti, nije sadržavao konkretno obrazloženje zašto ICE traži osobne podatke, no student je ranije izjavio da je zahtjev za njegovim podacima stigao unutar dva sata nakon što ga je Sveučilište Cornell obavijestilo da mu je američka vlada opozvala studentsku vizu.

Kontroverzni administrativni sudski pozivi

Ovaj slučaj je posljednji u nizu primjera kako američka vlada koristi kontroverznu vrstu pravnog zahtjeva, poznatog kao administrativni sudski poziv, kako bi od tehnoloških tvrtki tražila privatne podatke pojedinaca koji su kritizirali Trumpovu administraciju. Među metama su se našli i anonimni Instagram računi koji dijele informacije o prisutnosti i racijama ICE-a, kao i osobe koje kritiziraju ili prosvjeduju protiv Trumpa i njegove politike. Iz agencije ICE i Googlea nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Administrativne sudske pozive izdaju izravno savezne agencije bez intervencije suca. Takvi pravni zahtjevi ne mogu prisiliti tvrtke da predaju sadržaj nečijih e-mail računa, povijest internetskih pretraga ili podatke o lokaciji, ali mogu zatražiti metapodatke i druge identifikacijske informacije, poput adresa e-pošte, u pokušaju da deanonimiziraju vlasnika određenog internetskog računa. Za razliku od sudskog naloga, tehnološke tvrtke nemaju zakonsku obvezu pružiti nečije podatke nakon primitka administrativnog sudskog poziva.

Pritisak na tehnološke gigante

Prošlog tjedna, grupa za digitalna prava Electronic Frontier Foundation (EFF) poslala je pismo Amazonu, Appleu, Discordu, Googleu, Meti, Microsoftu i Redditu, zahtijevajući da tvrtke prestanu davati podatke Ministarstvu domovinske sigurnosti, pod čijom je nadležnošću ICE, kao odgovor na administrativne sudske pozive. "Na temelju našeg kontakta s ciljanim korisnicima, duboko smo zabrinuti da vaše tvrtke ne uspijevaju osporiti nezakonit nadzor i obraniti privatnost i slobodu govora korisnika", stoji u pismu.

"Pozivamo tvrtke koje primaju takve pozive da inzistiraju na tome da Ministarstvo domovinske sigurnosti zatraži sudsku potvrdu da njihovi zahtjevi nisu nezakoniti ili neustavni prije nego što tvrtke otkriju bilo kakve korisničke informacije. Također vas potičemo da obavijestite korisnike o zahtjevima za njihovim podacima s dovoljno vremena da sami ospore sudske pozive", dodaje se.

Thomas-Johnson je za The Intercept izjavio kako "moramo vrlo ozbiljno razmisliti o tome kako otpor izgleda u ovim uvjetima... gdje vlada i veliki tehnološki divovi znaju toliko o nama, mogu nas pratiti, mogu nas zatvoriti, mogu nas uništiti na razne načine."