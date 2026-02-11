Google predao ICE-u osobne i financijske podatke studenta novinara

Google je američkoj imigracijskoj službi (ICE) dostavio gomilu osobnih podataka studenta koji je kritizirao Trumpovu administraciju, i to na temelju sudskog poziva za koji nije postojalo odobrenje suca

Bug.hr srijeda, 11. veljače 2026. u 06:30
📷 Greg Bulla / Unsplash
Greg Bulla / Unsplash

Google je predao golemu količinu osobnih podataka o jednom studentu i novinaru američkoj Imigracijskoj i carinskoj službi (ICE), odgovarajući na sudski poziv koji nije odobrio sudac, navodi se u izvješću portala The Intercept. Tehnološki div je tako agenciji ICE dostavio korisnička imena, fizičke adrese i detaljan popis usluga povezanih s Google računom Amandle Thomasa-Johnsona, britanskog studenta i novinara koji je nakratko sudjelovao na propalestinskom prosvjedu 2024. godine dok je pohađao Sveučilište Cornell u New Yorku.

Osim navedenog, Google je predao i Thomas-Johnsonove IP adrese, telefonske brojeve, pretplatničke brojeve i identitete te brojeve kreditnih kartica i bankovnih računa povezanih s njegovim računom. Sudski poziv, koji je navodno uključivao i nalog o tajnosti, nije sadržavao konkretno obrazloženje zašto ICE traži osobne podatke, no student je ranije izjavio da je zahtjev za njegovim podacima stigao unutar dva sata nakon što ga je Sveučilište Cornell obavijestilo da mu je američka vlada opozvala studentsku vizu.

Kontroverzni administrativni sudski pozivi

Ovaj slučaj je posljednji u nizu primjera kako američka vlada koristi kontroverznu vrstu pravnog zahtjeva, poznatog kao administrativni sudski poziv, kako bi od tehnoloških tvrtki tražila privatne podatke pojedinaca koji su kritizirali Trumpovu administraciju. Među metama su se našli i anonimni Instagram računi koji dijele informacije o prisutnosti i racijama ICE-a, kao i osobe koje kritiziraju ili prosvjeduju protiv Trumpa i njegove politike. Iz agencije ICE i Googlea nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Administrativne sudske pozive izdaju izravno savezne agencije bez intervencije suca. Takvi pravni zahtjevi ne mogu prisiliti tvrtke da predaju sadržaj nečijih e-mail računa, povijest internetskih pretraga ili podatke o lokaciji, ali mogu zatražiti metapodatke i druge identifikacijske informacije, poput adresa e-pošte, u pokušaju da deanonimiziraju vlasnika određenog internetskog računa. Za razliku od sudskog naloga, tehnološke tvrtke nemaju zakonsku obvezu pružiti nečije podatke nakon primitka administrativnog sudskog poziva.

Pritisak na tehnološke gigante

Prošlog tjedna, grupa za digitalna prava Electronic Frontier Foundation (EFF) poslala je pismo Amazonu, Appleu, Discordu, Googleu, Meti, Microsoftu i Redditu, zahtijevajući da tvrtke prestanu davati podatke Ministarstvu domovinske sigurnosti, pod čijom je nadležnošću ICE, kao odgovor na administrativne sudske pozive. "Na temelju našeg kontakta s ciljanim korisnicima, duboko smo zabrinuti da vaše tvrtke ne uspijevaju osporiti nezakonit nadzor i obraniti privatnost i slobodu govora korisnika", stoji u pismu.

"Pozivamo tvrtke koje primaju takve pozive da inzistiraju na tome da Ministarstvo domovinske sigurnosti zatraži sudsku potvrdu da njihovi zahtjevi nisu nezakoniti ili neustavni prije nego što tvrtke otkriju bilo kakve korisničke informacije. Također vas potičemo da obavijestite korisnike o zahtjevima za njihovim podacima s dovoljno vremena da sami ospore sudske pozive", dodaje se.

Thomas-Johnson je za The Intercept izjavio kako "moramo vrlo ozbiljno razmisliti o tome kako otpor izgleda u ovim uvjetima... gdje vlada i veliki tehnološki divovi znaju toliko o nama, mogu nas pratiti, mogu nas zatvoriti, mogu nas uništiti na razne načine."

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi