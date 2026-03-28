Identitete korisnika piratskog IPTV-a u Irskoj sud traži od – Revoluta

U Irskoj je tamošnji Visoki sud donio značajnu presudu u području intelektualnog vlasništva, kojom je naložio digitalnoj banci Revolut Bank da preda osobne podatke više od 300 korisnika i preprodavača povezanih s ugašenom ilegalnom IPTV uslugom "IPTV is Easy". Odluka, donesena na zahtjev medijske grupacije Sky, predstavlja prvi slučaj u Irskoj u kojem su se krajnji korisnici piratskog sadržaja našli pod izravnim udarom pravosuđa. Uz Sky, zahtjev su podržali i drugi nositelji prava na televizijske i medijske sadržaje.

Udar na konzumente

Povod za ovaj pravni korak bio je raniji slučaj protiv jednog operatera ilegalnog IPTV servisa, koji je prošle godine prihvatio presudu za naknadu štete u iznosu od 480.000 eura, nakon što je Sky razotkrio njegovu piratsku operaciju. Iako je bio pokušao uništiti dokaze, analiza njegovog Revolut računa pokazala je uplate od preprodavača u iznosu od gotovo 119.000 eura, dok su mu krajnji pretplatnici u razdoblju od tri i pol godine uplatili više od 80.000 eura.

Uzevši to u obzir, sud je naložio Revolutu da im ustupi imena, adrese i detalje s bankovnih računa za 304 pretplatnika i 10 preprodavača umreženih s osuđenim piratom. Banka je prethodno odbila izravan zahtjev grupacije Sky, navodeći da takve podatke može otkriti isključivo uz nalog suda – pa će to sada očito morati učiniti.

Primarna svrha je odvraćanje

Iako grupacija Sky priznaje da neće biti moguće tužiti svih 300-tinjak pretplatnika, koje će na ovaj način razotkriti, naglašavaju da je primarni cilj ove akcije odvraćanje. U Irskoj se procjenjuje da oko 400.000 ljudi koristi "IPTV boxove" za ilegalni pristup televizijskom sadržaju. Iz Skya tvrde da barem pet preprodavača i dalje aktivno prodaje takve usluge, zbog čega smatraju da je nužna odlučna pravosudna akcija u jeku sezone vrhunskih sportskih događaja.

Sudac u postupku ograničio je korištenje ustupljenih podataka isključivo za potrebe pokretanja pravnih postupaka protiv navodnih prekršitelja. Ovom odlukom Visoki sud je poslao jasnu poruku da sudjelovanje u distribuciji ili konzumaciji ilegalnog sadržaja više ne jamči anonimnost, a sudac je upozorio i na potencijalno ozbiljne posljedice koje čekaju sve uključene u ovakve operacije, bilo kao organizatori, preprodavači ili pak – gledatelji.