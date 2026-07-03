Kim Dotcom nakon 14 godina pravne borbe ipak bi mogao pred američki sud

Prizivni sud Novog Zelanda odbacio je posljednje pravne korake osnivača Megauploada protiv odluke o izručenju, čime je otvoren put da se dugogodišnjem bjeguncu ipak sudi u SAD-u

Nakon više od četrnaest godina intenzivne pravne borbe iz egzila, Kim Dotcom je izgubio svoj najnoviji pokušaj izbjegavanja izručenja Sjedinjenim Američkim Državama. Prizivni sud Novog Zelanda, gdje se on nalazi u bijegu od 2012. godine, službeno je odbacio i njegov posljednji prigovor na nalog za izručenje, koji je potpisao ministar pravosuđa.

Sud je pritom zaključio kako procijenjena zatvorska kazna u SAD-u od najmanje 30 godina ne predstavlja "šokantno okrutnu" kaznu prema novozelandskim pravnim standardima te otvorio put da se osnivača ugašene internetske platforme Megaupload suoči s optužnicom.

Niz žalbi tijekom godina

Prošlo je više od četrnaest godina otkako je Dotcomov servis postao meta američkog pravosuđa, što je u konačnici dovelo do potpunog kolapsa njegovog poslovnog carstva, izgrađenoga na servisu za pohranu podataka. Američke vlasti optužuju Dotcoma da je bio vođa kriminalne skupine, za koju tvrde da je zaradila milijune dolara profitirajući na kršenju autorskih prava.

Od 2012. godine Kim Dotcom i njegov tim uložili su goleme pravne i financijske resurse kako bi se spriječilo izručenje. Vrhovni sud Novog Zelanda još je 2020. godine presudio da Dotcom i njegovi suradnici mogu biti izručeni, no i nakon toga uslijedio je niz žalbi. Za razliku od Dotcoma, njegovi suoptuženici ranije su pristali na nagodbu, priznali krivnju te im je omogućeno odsluženje zatvorskih kazni na Novom Zelandu.

Dotcom je, s druge strane, odlučio nastaviti pravnu borbu. Njegova najnovija žalba bila je usmjerena protiv dviju odluka: odbijanja policijskog povjerenika da podigne optužnicu protiv njega na Novom Zelandu te naloga za izručenje. Visoki sud je ove prigovore odbacio u rujnu 2025. godine, a Prizivni sud je sada potvrdio tu odluku, pa se čini da se dugogodišnja saga ipak bliži kraju. Bude li izručen, kontroverznom poduzetniku u SAD-u prijeti zatvorska kazna u trajanju od 30 do čak 150 godina.