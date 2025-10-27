Microsoft zbog ugradnje Copilota u paket 365 i povećanja cijene zaradio tužbu

Microsoft je početkom godine odlučio da će u svoj paket uredskih aplikacija Microsoft 365 za privatne i obiteljske korisnike ubaciti funkcionalni dodatak u obliku AI asistenta Copilot, no da će – navodno zbog prednosti koje takav alat donosi – ujedno i povećati cijenu pretplate. To je izazvalo negodovanje kod korisnika, budući da su naizgled morali prihvatiti "neželjeni" Copilot, a njegovu integraciju platiti dodatnih 30% (na našem tržištu cijene su za obiteljski paket, primjerice, skočile s 99 na 129 eura).

Prešućena jeftinija opcija

Potom se doznalo i da je moguće ostati na "klasičnom" paketu Microsoft 365 bez Copilota, a ta opcija bila je pretplatnicima ponuđena tek kad su pokušali, uslijed poskupljenja, otkazati pretplatu. Mi smo o svemu tome već detaljno pisali, a takva se poslovna praksa nije dopala australskom regulatoru koji brine o zaštiti potrošača (Australian Competition & Consumer Commission, ACCC). Oni su ovoga tjedna podigli tužbu protiv Microsofta, u kojoj tvrde da je opisanim poskupljenjem i netransparentnim komuniciranjem o pretplatničkim opcijama u zabludu dovedeno 2,7 milijuna Australaca.

ACCC u tužbi tvrdi da je Microsoft izvijestio korisnike o automatskoj obnovi pretplate po višoj cijeni, ne otkrivši im da mogu ostati na trenutačnoj razini cijene i pretplate, bez Copilota. Obavijest kompanije svojim pretplatnicima nije uključivala "Classic" paket, do kojeg se moglo doći samo kroz proces otkazivanja pretplate. Na tom je tržištu poskupljenje bilo još značajnije nego kod nas, primjerice sa 109 na 159 australskih dolara za osnovnu pretplatu.

Kršenje zakona

Predsjednica ACCC-a Gina Cass-Gottlieb izjavila je da je Microsoft namjerno prešutio postojanje "Classic" pretplata i poticao korisnike da prijeđu na skuplje planove s Copilotom, skrivajući tu opciju do trenutka otkazivanja pretplate. Dodala je da su korisnici time bili uskraćeni za mogućnost donošenja informirane odluke te da bi mnogi zadržali jeftiniji plan bez Copilota da su znali za njega. ACCC smatra da su Microsoftovi e-mailovi i objave bili zavaravajući jer su sugerirali da je jedina opcija prelazak na skuplji plan ili otkazivanje pretplate. "Tvrtke moraju pružati točne informacije o svojim uslugama i cijenama, a oni koji to ne učine krše australske zakone", poručila je Cass-Gottlieb.

Agencija od suda traži izricanje kazni, sudskih zabrana, službenih izjava, naknade štete potrošačima i pokriće troškova postupka. S druge strane, Microsoft u svojoj prvoj službenoj izjavi o ovom slučaju kaže: "Povjerenje potrošača i transparentnost glavni su prioriteti Microsofta. Detaljno razmatramo tužbu ACCC-a te ostajemo predani suradnji s regulatorom i poštivanju svih zakonskih i etičkih standarda."