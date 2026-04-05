Netflix mora vraćati novac zbog ilegalnih poskupljenja, Talijanima moguće i do 500 eura povrata

Sudskom presudom u Rimu utvrđeno je da su Netflixova poskupljenja od 2017. do 2024. bila protivna zakonu, što otvara put milijunima korisnika za povrat preplaćenih iznosa do 500 eura

Sandro Vrbanus nedjelja, 5. travnja 2026. u 18:24

Građanski sud u Rimu donio je ovoga tjedna presudu kojom se Netflixove jednostrane izmjene cijena pretplate u razdoblju od 2017. do siječnja 2024. godine proglašavaju – nezakonitima. Odluka je uslijedila nakon tužbe udruge za zaštitu potrošača Movimento Consumatori, koja je osporila ugovorne klauzule te streaming platforme. Prema obrazloženju suda, Netflix nije jasno naveo opravdane razloge za buduća poskupljenja, čime je prekršen talijanski Kodeks o potrošačima.

Sporne odredbe uvjeta korištenja

Sud je utvrdio da jedna klauzula, koja je omogućavala platformi promjenu cijena bez prethodno definiranih kriterija i razloga, nema pravnu snagu. To znači da su sva povećanja cijena pretplate, uvedena 2017., 2019., 2021. te u studenom 2024. godine (za ugovore sklopljene prije siječnja 2024.) proglašena ništetnima. Ovom odlukom obuhvaćeni su milijuni korisnika u Italiji koji su godinama plaćali više pretplate, a sada se ispostavilo da je to provedeno bez adekvatnog pravnog utemeljenja.

Financijski učinak ove presude mogao bi biti značajan za dugogodišnje pretplatnike. Prema procjenama pravnih stručnjaka, korisnici Premium plana koji su uslugu koristili neprekidno od 2017. godine imaju pravo na povrat od približno 500 eura. Za korisnike Standard plana taj iznos iznosi oko 250 eura, dok su pogođeni i korisnici Basic plana kojima je cijena neopravdano rasla.

Povrat preplaćenog i pojeftinjenje

Osim povrata novca, sud je naložio Netflixu da revidira aktualne cijene pretplata za korisnike na koje se presuda odnosi. Tako bi se cijena Premium paketa trebala vratiti s 19,99 na 11,99 eura, dok bi Standard paket pao s 13,99 na 9,99 eura mjesečno.

Iz Netflixa su odmah najavili podnošenje žalbe na ovu nepravomoćnu presudu. Glasnogovornik tvrtke izjavio je kako su prava potrošača njihov prioritet, ali čvrsto vjeruju da su njihovi uvjeti poslovanja uvijek bili u skladu s talijanskim zakonima i praksom. Tvrtka je zatražila i privremenu obustavu izvršenja presude dok traje žalbeni postupak. S druge strane, udruga potrošača pozdravlja odluku suda kao povijesni korak u zaštiti prava korisnika digitalnih platformi i upozorava je da će, ako Netflix odmah ne započne s procesom povrata sredstava i smanjenjem cijena, pokrenuti kolektivnu tužbu.

Sud je Netflixu odredio rok od 90 dana da putem e-maila, pošte, svoje mrežne stranice i talijanskih dnevnih novina obavijesti milijune sadašnjih i bivših korisnika o njihovu pravu na povrat novca, uz prijetnju kaznom od 700 eura po danu kašnjenja. Netflix inače u Italiji ima više od pet, a moguće i do osam milijuna pretplatnika.

