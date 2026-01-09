Podignuta optužnica protiv 24 hrvatska IPTV pirata, uz izmijenjene iznose "zarade"

Optužnica protiv 24 okrivljenika službeno je podignuta zbog pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi u sastavu zločinačkog udruženja povezanog s prodajom piratskih IPTV paketa

Sandro Vrbanus petak, 9. siječnja 2026. u 13:59

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja. Pojednostavljeno rečeno – tim koji se organizirao i prodavao piratske IPTV pretplate sada je i službeno optužen za to.

Dvojica organizatora

Optužnicom se dvojica okrivljenika terete da su, u razdoblju od siječnja 2020. do studenoga 2024. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge nepoznate osobe, odredivši kao zajednički cilj njihova djelovanja stjecanje značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa televizijskog sadržaja i pohranjenih filmskih sadržaja koji su zaštićeni kao autorsko djelo.

IPTV usluge su, protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, prodavali krajnjim korisnicima bez odobrenja nositelja autorskih i srodnih prava. Pretplatnici su im za to plaćali iznose od 10 do 15 eura mjesečno, odnosno 80 do 200 eura godišnje po korisniku.

Prvo- i drugookrivljeni su u tom procesu, korištenjem računalnih programa, uklanjali programske zaštite i kontinuirano neovlašteno presretali televizijske i filmske sadržaje koje su putem Interneta (IPTV) pružali svojim korisnicima. U svrhu daljnje distribucije tog sadržaja su osobno ili posredstvom drugih okrivljenika izrađivali, nabavljali i održavali tehničku infrastrukturu preko koje su velikom broju korisnika omogućavali neovlašteni pristup i prijem televizijskih i filmskih sadržaja koji su bili pohranjeni na mrežnim poslužiteljima. Korisnicima su tako izrađivali korisničko ime i lozinku, a također su osobno i posredstvom drugih okrivljenika zainteresiranim korisnicima nudili mogućnost neovlaštenog pristupa tim sadržajima i pronalazili nove preprodavače – piše USKOK.

Manje od milijun eura zarade

Ostali okrivljenici su, znajući za cilj zločinačkog udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, sukladno dogovoru obavljali uloge u vidu nabave prijemnika, njihove distribucije, izrade računalnog programa i mrežne aplikacije, pronalaska novih preprodavača, održavanja mrežnih poslužitelja, naplaćivanja mjesečne, odnosno godišnje naknade za pristup tim sadržajima te administriranja virtualne videoteke.

Na opisani način okrivljenici su za sebe pribavili imovinsku korist od najmanje 915.514,52 eura koju su sukladno njihovim zaduženjima i ulogama međusobno dijelili, zaključuje USKOK u svojem priopćenju.

Izmjena opisa djela i iznosa

Zanimljivo je spomenuti da se ranije, tijekom istrage i uhićenja osumnjičenika, baratalo s drugačijim iznosima i činjeničnim opisima kaznenih djela za koje se ova skupina tereti. Aplikaciju TSPD, koja je predmet istrage, prema prvim su navodima vodila trojica osumnjičenika, da bi se nakon istrage u optužnici kao vođe skupine i organizatori kriminalnog udruženja našla tek dvojica. Istraga je bila obuhvatila 102 osumnjičenika, od kojih je 13 bilo uhićeno, a u konačnici ih je 24 optuženo.

Što se tiče iznosa ilegalne zarade, također je došlo do promjene. Inicijalno se pisalo da su osumnjičenici za sebe pribavili imovinsku korist u iznosu od oko šest milijuna (točnije 5.985.486,93) eura, a USKOK je navodio i da su nositelje autorskih i srodnih prava oštetili za najmanje 1.916.000 eura. Sada vidimo da je tijekom istrage ukupni iznos ilegalne zarade, za koju se skupinu tereti, smanjen na manje od milijun eura, a šteta prouzročena nositeljima prava više se ne spominje.



