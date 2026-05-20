Revolut razotkrio stotine gledatelja ilegalnog TV sadržaja

Nakon što je Visoki sud u Irskoj naložio Revolutu predaju podataka o uplatama, Sky je poslao upozorenja pred tužbu stotinama pretplatnika koji su ilegalno pratili televizijske kanale

Britanska medijska kompanija Sky službeno je uputila pisma upozorenja pred tužbu za oko dvije stotine osoba u Irskoj, za koje se sumnja da su koristile ilegalne IPTV usluge. Ovaj korak uslijedio je nakon što je Visoki sud u ožujku izdao nalog digitalnoj banci Revolut da preda osobne podatke i bankovne transakcije korisnika koji su uplaćivali novac za piratski televizijski sadržaj preko njihove platforme, o čemu smo već izvještavali.

Nema skrivanja

Istraga je izvorno proizašla iz pravnog postupka protiv Davida Dunbara iz Wexforda, koji je upravljao ilegalnim servisom "IPTV is Easy". Dunbar je osuđen na plaćanje 480.000 eura odštete kompaniji Sky, uz dodatnih 30.000 eura kazne zbog nepoštivanja suda i uništavanja dokaza. Analizom njegovog ugašenog Revolut računa utvrđeno je da je primio više od 118.000 eura od preprodavača te preko 72.000 eura izravno od krajnjih korisnika.

Od Revoluta je potom zatraženo da razotkrije identitete i preda detalje o bankovnim računima tristotinjak korisnika, da bi potom na adrese njih dvjestotinjak stigla i službena upozorenja. Primatelji pisama dobili su jasan ultimatum da odmah prekinu s upotrebom ilegalnih servisa i u roku od 14 dana vrate potpisanu obvezujuću izjavu kojom potvrđuju prekid tih aktivnosti.

Ukoliko se osumnjičeni ogluše na upozorenje, Sky je naglasio kako je u potpunosti spreman pokrenuti daljnje sudske postupke. To može uključivati zahtjeve za sudskim zabranama, naknadu štete zbog povrede autorskih prava, kao i naplatu svih nastalih pravnih troškova. Predstavnici kompanije istaknuli su kako ilegalni prijenos signala nanosi izravnu štetu kreativnoj industriji, ugrožava radna mjesta i izlaže same gledatelje sigurnosnim rizicima.

Sky se u ovom slučaju odlučio za civilni postupak umjesto kaznenog progona preko policije i državnog odvjetništva, jer to podrazumijeva niži teret dokazivanja i omogućuje znatno brže djelovanje. Također je potvrđeno da predaja podataka od strane Revoluta ne predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), s obzirom na to da je banka postupala prema izravnom nalogu Visokog suda, što je zakonski opravdana osnova za dijeljenje informacija.