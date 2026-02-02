Slovački državljanin priznao krivnju za vođenje ilegalne darknet tržnice

Američki savezni sud ishodio je priznanje 33-godišnjaka vezano za sudjelovanje u vođenju darknet platforme Kingdom Market, preko koje su se ilegalno distribuirali narkotici i ukradeni osobni podaci

Alan Bill, 33-godišnjak iz Bratislave, izjasnio se krivim pred Okružnim sudom SAD-a u St. Louisu po jednoj točki optužnice za urotu s ciljem "distribucije kontroliranih supstanci". Priznao je svoju ulogu u radu Kingdom Marketa, platforme na dark webu, koja je bila aktivna od ožujka 2021. do prosinca 2023. godine. Putem te su stranice korisnici anonimno trgovali fentanilom, metamfetaminom, ukradenim financijskim podacima te identifikacijskim dokumentima, koristeći kriptovalute kao primarno sredstvo plaćanja.

"Pao" zbog tajnih kupnji

Američki savezni istražitelji započeli su nadzor nad tom platformom u srpnju 2022. godine, provodeći tajne kupnje droga i ostalih ilegalno pribavljenih predmeta, poput američkih putovnica. Svi kupljeni predmeti bili su im i poslani, što je poslužilo kao temelj za podizanje optužnice. Operacija je kulminirala gašenjem domena darknet tržnice, a ključni trenutak dogodio se 15. prosinca 2023. godine u zračnoj luci Newark Liberty, kada je Bill uhićen.

Detaljnom pretragom uređaja pronađenih kod njega otkriveni su neoborivi dokazi koji su ga izravno povezali s administracijom ilegalne tržnice, što je u konačnici dovelo do sporazuma o priznanju krivnje. Bill je u konačnici priznao da je pružao usluge web administracije i sudjelovao u održavanju rada tržnice.

Informacija o zapljeni domene Kingdom Marketa

Do 40 godina zatvora

Njegove su aktivnosti uključivale komunikaciju o transakcijama, primanje kriptovaluta iz novčanika povezanih s platformom te kreiranje forumskih stranica na platformama poput Reddita, kao i održavanje stranica Kingdom Marketa na društvenim mrežama.

Kao dio priznanja krivnje, Bill je pristao na trajno oduzimanje pet različitih vrsta kriptovaluta pohranjenih u digitalnim novčanicima. Također je prihvatio odgovornost za ulogu moderatora u zajednici Kingdom Marketa na Redditu. Izricanje presude zakazano je za 5. svibnja. Prema američkim zakonima, optužba za urotu u trgovini drogom nosi minimalnu kaznu od pet godina zatvora, dok maksimalna može doseći i 40 godina. Uz zatvorsku kaznu, sudu ostaje i mogućnost izricanja novčane kazne u iznosu do pet milijuna dolara.