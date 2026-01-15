Tajvan izdao uhidbeni nalog za izvršnog direktora OnePlusa

Izvršni direktor OnePlusa prekršio je zakon koji regulira gospodarske i radne odnose između Kine i Tajvana, zbog čega je za njega izdan uhidbeni nalog

Tajvanski tužitelji izdali su uhidbeni nalog za Petea Laua, suosnivača i izvršnog direktora OnePlusa, zbog sumnje u nezakonito zapošljavanje na Tajvanu.

Kako navodi Državno odvjetništvo okruga Shilin, OnePlus je bez potrebnog odobrenja tajvanskih vlasti zaposlio više od 70 inženjera sa sjedištem na Tajvanu koji su radili na razvoju i testiranju softvera. Tvrdi se da je time prekršen takozvani Cross-Strait Act, zakon koji regulira gospodarske i radne odnose između Kine i Tajvana.

Osim Laua, optužena je i još jedna osoba tajvanskog državljanstva koja je navodno sudjelovala u provedbi spornih zapošljavanja i pomagala u regrutiranju inženjera za potrebe OnePlusa, prenosi Reuters.

Ni Lau ni OnePlus zasad nisu objavili službeno priopćenje niti se očitovali o optužbama. Također nije poznato hoće li tajvanske vlasti zatražiti međunarodnu pravnu pomoć niti kako bi ovaj slučaj mogao utjecati na daljnje poslovanje OnePlusa.