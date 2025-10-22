Uz novčane kazne za gledatelje piratskog IPTV-a, Italija bi mogla uvesti i javno sramoćenje

Osim što je jedna od rijetkih zemalja u kojima se kažnjavaju gledatelji piratskih televizijskih servisa, Italija kroz Ministarstvo sporta najavljuje i objavu imena građana za koje utvrde da koriste ilegalne IPTV usluge

Italija je dodatno pojačala borbu protiv IPTV piratizacije proširujući svoj pravni arsenal kojim kažnjava korisnike ilegalnih pretplata. Uz Grčku, Italija je jedina članica EU koja kažnjava ne samo distributere ilegalno preuzetog televizijskog sadržaja, već i gledatelje, a sada za potonje planira i dodatne kazne, osim onih novčanih.

K tome, osobe koje su već kažnjene državnim novčanim kaznama sada se suočavaju s dodatnim zahtjevima kompanije DAZN, nositelja prava prijenosa za niz sportskih događaja. DAZN od talijanskih "pirata" traži uplatu od 500 eura, čime gledatelji mogu izbjeći građanske tužbe za odštetu. Ova praksa, iako pravno dopuštena, izazvala je rasprave o granicama između državne represije i privatne naplate.

Trostruko kažnjavanje

Da to ne bi bilo sve, pobrinut će se sada i talijansko Ministarstvo sporta. Naime, tamošnja je policija tijekom posljednjih racija došla do baze podataka s više od 2.200 pretplatnika na piratske IPTV servise, što je rezultiralo novčanim kaznama – no, to je za gledatelje nelicenciranih servisa bio tek početak problema. Ministar sporta i mladih Andrea Abodi istaknuo je moralnu dimenziju borbe protiv piratizacije na nedavnom događaju Sky Up The Edit, posvećenom digitalnoj inkluziji i etici na Internetu. "Moramo biti svjesni da piratstvo, odnosno kupnja ilegalne ulaznice, znači pomaganje kriminalnim pothvatima. Svi postajemo suučesnici tog zločina", upozorio je.

Potom je dodao i da razmišlja o novoj mjeri borbe protiv te pojave – smatra da bi se imena prekršitelja mogla javno objaviti. Interes zaštite privatnosti tu, kaže, ne igra ulogu jer je riječ o kaznenom djelu, pa bi vlasti imale pravo objaviti privatne podatke prekršitelja. Tako bi korisnici, uhvaćeni u ilegalnom gledanju IPTV-a, bili trostruko kažnjeni: prvo propisanom novčanom kaznom, potom "ucjenom" DAZN-a za izbjegavanje dodatne tužbe, a potom i javnom objavom na "stupu srama".

Nova paradigma odvraćanja

Ovi potezi države i DAZN-a sasvim su nova razinu odvraćanja od piratstva. No, takav pristup, prema riječima ministra, nije osveta, nego način poticanja odgovornosti i poštovanja prema radu sportskih djelatnika i medijskih profesionalaca.