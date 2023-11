Canon predstavlja tri nova RF objektiva i dva adaptera za motorizirano zumiranje

Novi Canonovi objektivi na tržištu su objektiv za hibridne radne procese RF 24-105mm F2.8L IS USM Z, kompaktan ultraširokokutni objektiv RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM te telefoto objektiv RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z – idealan izbor za hibridne radne procese

– idealan izbor za hibridne radne procese Adapteri za motorizirano zumiranje PZ-E2 i PZ-E2B – pružaju fluidno profesionalno upravljanje za RF 24-105mm F2.8L IS USM Z

– pružaju fluidno profesionalno upravljanje za RF 24-105mm F2.8L IS USM Z RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM – kompaktan i lagan ultraširokokutni objektiv sa zumiranjem

– kompaktan i lagan ultraširokokutni objektiv sa zumiranjem RF 200-800mm F6.3-9 IS USM – telefoto objektiv sa zumiranjem najvećeg dometa za RF priključak3

Canon Europe najavljuje tri revolucionarna RF objektiva i dva nova adaptera za motorizirano zumiranje koji nude širok raspon mogućnosti za kreatore sadržaja na svim razinama, proširujući njihove kreativne mogućnosti.

Vrhunski hibridni objektiv s dva opcionalna adaptera za motorizirano zumiranje

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z označava značajnu prekretnicu u tehnologiji objektiva, na koju su čekali mnogi fotografi i videografi. Ovaj višenamjenski objektiv u osnovi djeluje kao više objektiva, objedinjujući svojstva televizijskih, filmskih i standardnih RF objektiva za istinski svestran koncept objektiva. To je prvi RF zum objektiv koji kombinira namjenski prsten za regulaciju blende / otvora objektiva i Servo funkcionalnost putem opcionalnih adaptera za motorizirano zumiranje.

Osmišljen je kako bi se zadovoljila povećana potražnja unutar zajednice profesionalnih kreatora za hibridnim snimkama koje obuhvaćaju foto i video sadržaj. Ovaj profesionalni objektiv bogat značajkama savršeno se prilagođava snimanju vijesti, dokumentaraca, korporativnog rada, vjenčanja, događaja i sadržaja namijenjenih za objavu na društvenim mrežama.

RF 24-105mm F2.8L IS USM Z kombinira praktičnost i doseg objektiva RF 24-105mm F4L IS USM s kreativnim mogućnostima i mogućnostima pri slabom osvjetljenju objektiva RF 24-70mm F2.8L IS USM – što znači da u potrazi za savršenim snimkama više ne morate birati između ove dvije prednosti. Objektiv također održava optičku stabilizaciju slike u 5,5 koraka za neusporedivu kvalitetu slike (do 8 koraka u kombinaciji sa stabilizacijom slike u kućištu1), pružajući iznimnu stabilnost za videozapise snimane iz ruke i visoku kvalitetu slike pri snimanju u dinamičnim fotografskim situacijama kao što su vjenčanja ili događaji. Prsten za glatko upravljanje blendom (za videozapise) nudi preciznu kontrolu nad promjenom ekspozicije, sve u kombinaciji s 11-stupanjskom blendom za prekrasno zamućenje.

Novi objektiv premošćuje jaz na tržištu hibridnih objektiva, nudeći profesionalnim snimateljima kvalitetu koju traže u fotografskom i video sadržaju.

Ključne značajke objektiva RF 24-105mm F2.8L IS USM Z:

Izvrsna kvaliteta slike i zaštita od vremenskih uvjeta za dodatnu izdržljivost – uz oštre snimke visokog kontrasta zahvaljujući četiri UD leće za ispravljanje kromatskih aberacija

Profesionalno elektroničko parfokalno izoštravanje i prigušivanje "disanja" izoštravanja za održavanje ujednačenog vidnog polja pri snimanju videozapisa

Unutarnje zumiranje znači da je duljina cijevi konstantna, što je bolje za montažu na dodatnu opremu, otpornost na vremenske uvjete i pruža glatkiji rad

Glatki rad prstena za blendu s 32 koraka između zaustavljanja (bez klikova) i prekidačem za otpuštanje blokade za položaj "Auto"

Značajke objektiva RF 24-105mm F2.8L IS USM Z mogu se još više unaprijediti uz novopredstavljene adaptere za motorizirano zumiranje, što donosi veću fleksibilnost filmašima. Adapteri za motorizirano zumiranje omogućuju glatko zumiranje i daljinsko upravljanje putem Canonovih aplikacija Camera Connect ili EOS Utility.

Adapter za motorizirano zumiranje PZ-E2B dodatno ima 20-pinski priključak za daljinsko upravljanje zumiranjem/izoštravanjem koji omogućuje pričvršćivanje kompatibilnih regulatora za zumiranje/izoštravanje za studijska ili velika produkcijska okruženja, a kompatibilan je čak i s Canonovim servo hvatištem za zumiranje ZSG-C10.

Ključne značajke adaptera za motorizirano zumiranje PZ-E2 i PZ-E2B:

Ergonomsko hvatište za ugodnu uporabu kada su pričvršćeni na objektiv

Opcionalno USB-C vanjsko napajanje za duže snimanje i brže zumiranje

Tipke širokokutnog i telefoto (W i T) položaja za glatko zumiranje

Regulator brzine zumiranja za kontrolu performansi zumiranja

Adapter za motorizirano zumiranje PZ-E2B ima 20-pinski priključak za daljinsko upravljanje kompatibilan s Canonovim regulatorima za zumiranje/izoštravanje i servo hvatištem za zumiranje ZSG-C10

Canon RF-S 10-18 mm F4.5-6.3 IS STM

Iznimno kompaktan i lagan ultraširokokutni objektiv sa zumiranjem

Revolucionaran za snimanje ultraširokokutnih fotografija i videozapisa, RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM dizajniran je za APS-C fotoaparate sustava EOS R i nudi žarišni raspon od 10 – 18 mm, što ga čini idealnim za ljubitelje putovanja, krajolika, gradskih vizura i vlogova.

Objektiv pruža izvanrednu stabilizaciju slike, pružajući do 4 koraka optičke stabilizacije slike i do 6 koraka u kombinaciji sa stabilizacijom slike u kućištu2. Fotografima i snimateljima videozapisa to omogućuje pouzdano snimanje iz ruke, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Zahvaljujući izvrsnim performansama u kombinaciji s digitalnim stabilizatorom slike Movie Digital IS, savršen je za kreatore sadržaja koji snimaju iz ruke, a koji žele široke kadrove koji će obuhvatiti više sadržaja.

Težak samo 150 g, ovaj nevjerojatno mali i lagani objektiv savršen je suputnik za vaša putovanja. Kreatori više ne moraju praviti kompromise jer je ovaj objektiv odličan i za fotografije i za videosadržaj. Pružajući vrhunsku kvalitetu slike i radne značajke, savršen je za snimanje zapanjujućih ultraširokokutnih snimaka bez napora.

Ključne značajke objektiva RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM:

Kompaktan i lagan dizajn

Idealan za putovanja, pejzaže i snimanje vlogova

Do 4 koraka optičke stabilizacije slike i 6 koraka u kombinaciji sa stabilizacijom slike u kućištu 2

Odličan izbor za APS-C fotoaparate kao što su EOS R10, EOS R50 i EOS R7

Vrhunska kvaliteta slike i fleksibilnost

Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM

Telefoto objektiv sa zumiranjem najvećeg dosega3

RF 200-800mm F6.3-9 IS USM je super telefoto objektiv sa zumiranjem punog kadra koji će korjenito promijeniti svijet fotografije divljih životinja i sporta. S nevjerojatnim maksimalnim telefoto dosegom žarišne duljine od 800 mm, u usporedbi s maksimalnim dosegom od 600 mm u odnosu na druge objektive koji su trenutačno na tržištu, to je telefoto objektiv za zumiranje s najduljim dosegom za RF priključak3.

Izrađen je kako bi izdržao zahtjevne uvjete, sa zaštitom od ulaska vode i prašine, omogućujući fotografima snimke koje oduzimaju dah u svim uvjetima, što mu pruža svestranost bez premca.

Dizajniran za one koji žele unaprijediti svoju fotografiju i doseći nedostižno, ovaj objektiv idealan je za savršene snimke iz bilo kojeg položaja. Njegova stabilizacija slike u 5,5 koraka (do 7,5 koraka u kombinaciji s fotoaparatima EOS R sa stabilizacijom slike u kućištu4), brzo automatsko izoštravanje, žarišni raspon i konstrukcija optike pružaju visokokvalitetne slike i videozapise, dok zum može privući čak i male objekte izravno u kadar.

Idealan je izbor za entuzijaste koji žele pomaknuti granice fotografiranja divljih životinja i sportova, snimajući ono što prije možda nije bilo moguće.

Ključne značajke objektiva RF 200-800mm F6.3-9 IS USM:

Jedinstveno super telefoto zumiranje za fotografiranje divljih životinja i sportova, idealan izbor za amatere i entuzijaste

Do 5,5 koraka optičke stabilizacije slike i 7,5 koraka u kombinaciji sa stabilizacijom slike u kućištu 4

Blenda s devet listića za prekrasno renderiranje pozadine, visokokvalitetna konstrukcija optike i brzo automatsko izoštravanje

Otporan na vremenske uvjete za uporabu u teškim uvjetima

Više informacija o novim objektivima dostupno je na sljedećim poveznicama:

1 Do 8 koraka s kompatibilnim fotoaparatima serije EOS R sa stabilizacijom slike u kućištu (IBIS)

2 Do 6 koraka s kompatibilnim fotoaparatima serije EOS R sa stabilizacijom slike u kućištu (IBIS)

3 Kao izmjenjivi objektiv s automatskim izoštravanjem za fotoaparate bez zrcala sa senzorom punog kadra koji su već na tržištu od 1. studenog 2023. Na temelju istraživanja tvrtke Canon.

4 Do 7,5 koraka s kompatibilnim fotoaparatima serije EOS R sa stabilizacijom slike u kućištu (IBIS) i pri 200 mm