Dreame predstavio plan širenja na balkansko tržište i inovacije u kućnoj robotici

Kineski Dreame Technologies, u suradnji s regionalnom ELKO grupom, na regionalnom je događaju predstavio ambiciozne ciljeve rasta, rekordne tržišne udjele te novu seriju kućnih pomoćnika

Sandro Vrbanus utorak, 31. ožujka 2026. u 16:25

Kompanija Dreame Technologies, osnovana 2015. godine, održala je ovoga tjedna na Bledu službeno predstavljanje novog portfelja proizvoda za balkansku regiju, istaknuvši svoj novi smjer razvoja – transformaciju iz lokalnog proizvođača u globalnog lidera prisutnoga u više od 100 zemalja. U Hrvatskoj su prisutni od 2020. godine primarno sa svojim štapnim usisavačima, odatle ih možda i poznate, no uskoro će na naše tržište stići i mnogo više njihovih robotskih kućnih pomoćnika za čišćenje kuće, uređivanje okućnice te za osobnu higijenu i wellness.

Ambiciozno širenje

Qilin Zheng, voditelj kompanije za Balkan i Rumunjsku, naglasio je kako vizija tvrtke počiva na uvjerenju da tehnologija mora redefinirati svakodnevicu, čineći domove čišćima i pametnijima. S više od 6.000 prodajnih mjesta diljem svijeta, brend Dreame trenutačno drži vodeće pozicije na zahtjevnim tržištima poput Njemačke i Francuske.

Financijski pokazatelji odražavaju taj tehnološki uzlet, pa u segmentu robotskih usisavača Dreame bilježi porast tržišnog udjela od 140% u prvoj polovici 2025. godine, što je u drugoj polovici godine dodatno ubrzano na 160%. Tvrtka planira nastaviti ovaj trend i u 2026. godini, fokusirajući se na proširenje portfelja malih kućanskih aparata integriranih s naprednom umjetnom inteligencijom, ciljajući na prihode od 300 milijuna eura u 2026. godini kroz suradnju s regionalnom ELKO grupom.

Qilin Zheng (Kingsley)
Qilin Zheng (Kingsley)

Model te suradnje obuhvaća logističku podršku, edukaciju, postprodajne usluge te snažnu vidljivost u online i offline maloprodaji. Ovakav pristup omogućuje brendu da ostane blizu lokalnim kupcima, dok zajednička ulaganja u marketing ubrzavaju potražnju i kapitaliziraju snažan tržišni zamah koji Dreame trenutno uživa u regiji, čuli smo na predstavljanju.

Revolucija kućnog čišćenja

U središtu pozornosti bila je nova perjanica ponude, model robotskog usisavača premium segmenta, X60 Ultra Complete. Riječ je o trenutačno najtanjem robotskom usisavaču na svijetu, visine svega 7,85 centimetara, što mu daje pristup inače nedostupnim prostorima. Uređaj koristi uvlačni senzor i AI sustav za navigaciju u mraku i izbjegavanje prepreka. Posebna inovacija je ProLift tehnologija sa sklopivim nogama koja omogućuje robotu svladavanje prepreka i stepenica visine do 8,8 centimetara, uz snagu usisavanja od 35.000 Pa.

Pored robotskih rješenja, predstavljen je i H15 Pro Foam Wash, ručni uređaj za mokro i suho čišćenje koji koristi AI za automatsko prilagođavanje otopine uočenoj razini prljavštine. Dreame je u ovom segmentu od 2021. godine narastao više od 40 puta, a novi model donosi tehnologiju aktivne pjene za uklanjanje mrlja uz neutralizaciju 99% neugodnih mirisa, koristeći kemikalije sigurne za kućne ljubimce.

Kad je riječ o ručnim usisavačima, naglasak je stavljen na novi model Z30 Ultra Cyclone Pro, koji donosi usisnu snagu od 34.000 Pa i inteligentnu detekciju prljavštine. Dizajniran za maksimalnu praktičnost, uređaj posjeduje sklopivu cijev za lakše čišćenje ispod namještaja te inovativnu četku koja automatski reže zapetljanu kosu i dlake, eliminirajući potrebu za ručnim održavanjem.

Ekspanzija u osobnu njegu

Iskorak izvan okvira čišćenja doma Dreame je potvrdio ulaskom u kategoriju osobne njege, vođen vizijom "ljepote bez napora". Brend je predstavio četiri inovativne rutine: sušenje i stiliziranje kose, mušku njegu te njegu lica i tijela.

Središnji proizvod ove linije je Airstyle Pro Hi, inteligentni uređaj za oblikovanje kose koji obećava rezultate profesionalnih salona u kućnim uvjetima. Uređaj dolazi s osam izmjenjivih magnetskih nastavaka prilagođenih svim tipovima kose, od ravne do kovrčave. Posebnost ovog stilizatora je integracija s mobilnom aplikacijom koja koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje tipa kose i preferencija korisnika, nudeći personalizirane preporuke za oblikovanje u stvarnom vremenu.

Posebnu pozornost privukla je 3D Light Therapy maska protiv starenja kože lice. Riječ je o uređaju s posebnim LED svjetlosnim sustavom koji donosi fototerapijski spa tretman izravno u domove, poništavajući negativne učinke UV zračenja i plave svjetlosti ekrana kojima je koža svakodnevno izložena.

Pametno održavanje eksterijera

Priča o tehnološki potpomognutom životnom stilu u Dreameu se nastavlja i u eksterijeru doma, čime kompanija objavljuje ulazak u segment inteligentnog održavanja vrtova i dvorišta.

S ciljem da riješi uobičajene probleme tradicionalnih robotskih kosilica, poput zapinjanja na neravnom terenu ili usponima, tvrtka je predstavila model A3 AWD. Ova kosilica s pogonom na sva četiri kotača dizajnirana je za stvarne vrtove s preprekama, koristeći OmniSight sustav (3D lidar i računalni vid) za precizno mapiranje vanjskog prostora. Zahvaljujući motorima u glavčini kotača, A3 AWD s lakoćom svladava nagibe i prepreke, dok napredno prepoznavanje objekata jamči sigurnost kućnih ljubimaca i igračaka na travnjaku.

Vanjsku ponudu zaokružuje D1 Pro, bežični robotski čistač bazena s usisnom snagom od 30 kubnih metara na sat. Uređaj koristi dvostruke četke za ribanje tvrdokornih naslaga i vodenih linija, osiguravajući da vanjski bazeni blistaju jednako kao i svježe pokošeni travnjaci – za one koji ih imaju, dakako.

Prikazani su i razni ostali kućni i poslovni uređaji, od friteza na vrući zrak, preko robotskih usisavača koji sami skupljaju predmete ostavljene na podu, pa do automatskih perača prozora. Za sve navedeno i viđeno morat ćemo tek pričekati objave Dreamea o mogućim datumima dolaska na naše tržište. U nastavku pogledajte neke od predstavljenih uređaja "u akciji".

