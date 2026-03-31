Dreame predstavio plan širenja na balkansko tržište i inovacije u kućnoj robotici

Kineski Dreame Technologies, u suradnji s regionalnom ELKO grupom, na regionalnom je događaju predstavio ambiciozne ciljeve rasta, rekordne tržišne udjele te novu seriju kućnih pomoćnika

Kompanija Dreame Technologies, osnovana 2015. godine, održala je ovoga tjedna na Bledu službeno predstavljanje novog portfelja proizvoda za balkansku regiju, istaknuvši svoj novi smjer razvoja – transformaciju iz lokalnog proizvođača u globalnog lidera prisutnoga u više od 100 zemalja. U Hrvatskoj su prisutni od 2020. godine primarno sa svojim štapnim usisavačima, odatle ih možda i poznate, no uskoro će na naše tržište stići i mnogo više njihovih robotskih kućnih pomoćnika za čišćenje kuće, uređivanje okućnice te za osobnu higijenu i wellness.

Ambiciozno širenje

Qilin Zheng, voditelj kompanije za Balkan i Rumunjsku, naglasio je kako vizija tvrtke počiva na uvjerenju da tehnologija mora redefinirati svakodnevicu, čineći domove čišćima i pametnijima. S više od 6.000 prodajnih mjesta diljem svijeta, brend Dreame trenutačno drži vodeće pozicije na zahtjevnim tržištima poput Njemačke i Francuske.

Financijski pokazatelji odražavaju taj tehnološki uzlet, pa u segmentu robotskih usisavača Dreame bilježi porast tržišnog udjela od 140% u prvoj polovici 2025. godine, što je u drugoj polovici godine dodatno ubrzano na 160%. Tvrtka planira nastaviti ovaj trend i u 2026. godini, fokusirajući se na proširenje portfelja malih kućanskih aparata integriranih s naprednom umjetnom inteligencijom, ciljajući na prihode od 300 milijuna eura u 2026. godini kroz suradnju s regionalnom ELKO grupom.

Qilin Zheng (Kingsley)

Model te suradnje obuhvaća logističku podršku, edukaciju, postprodajne usluge te snažnu vidljivost u online i offline maloprodaji. Ovakav pristup omogućuje brendu da ostane blizu lokalnim kupcima, dok zajednička ulaganja u marketing ubrzavaju potražnju i kapitaliziraju snažan tržišni zamah koji Dreame trenutno uživa u regiji, čuli smo na predstavljanju.

Revolucija kućnog čišćenja

U središtu pozornosti bila je nova perjanica ponude, model robotskog usisavača premium segmenta, X60 Ultra Complete. Riječ je o trenutačno najtanjem robotskom usisavaču na svijetu, visine svega 7,85 centimetara, što mu daje pristup inače nedostupnim prostorima. Uređaj koristi uvlačni senzor i AI sustav za navigaciju u mraku i izbjegavanje prepreka. Posebna inovacija je ProLift tehnologija sa sklopivim nogama koja omogućuje robotu svladavanje prepreka i stepenica visine do 8,8 centimetara, uz snagu usisavanja od 35.000 Pa.

Pored robotskih rješenja, predstavljen je i H15 Pro Foam Wash, ručni uređaj za mokro i suho čišćenje koji koristi AI za automatsko prilagođavanje otopine uočenoj razini prljavštine. Dreame je u ovom segmentu od 2021. godine narastao više od 40 puta, a novi model donosi tehnologiju aktivne pjene za uklanjanje mrlja uz neutralizaciju 99% neugodnih mirisa, koristeći kemikalije sigurne za kućne ljubimce.

Kad je riječ o ručnim usisavačima, naglasak je stavljen na novi model Z30 Ultra Cyclone Pro, koji donosi usisnu snagu od 34.000 Pa i inteligentnu detekciju prljavštine. Dizajniran za maksimalnu praktičnost, uređaj posjeduje sklopivu cijev za lakše čišćenje ispod namještaja te inovativnu četku koja automatski reže zapetljanu kosu i dlake, eliminirajući potrebu za ručnim održavanjem.

Ekspanzija u osobnu njegu

Iskorak izvan okvira čišćenja doma Dreame je potvrdio ulaskom u kategoriju osobne njege, vođen vizijom "ljepote bez napora". Brend je predstavio četiri inovativne rutine: sušenje i stiliziranje kose, mušku njegu te njegu lica i tijela.

Središnji proizvod ove linije je Airstyle Pro Hi, inteligentni uređaj za oblikovanje kose koji obećava rezultate profesionalnih salona u kućnim uvjetima. Uređaj dolazi s osam izmjenjivih magnetskih nastavaka prilagođenih svim tipovima kose, od ravne do kovrčave. Posebnost ovog stilizatora je integracija s mobilnom aplikacijom koja koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje tipa kose i preferencija korisnika, nudeći personalizirane preporuke za oblikovanje u stvarnom vremenu.

Posebnu pozornost privukla je 3D Light Therapy maska protiv starenja kože lice. Riječ je o uređaju s posebnim LED svjetlosnim sustavom koji donosi fototerapijski spa tretman izravno u domove, poništavajući negativne učinke UV zračenja i plave svjetlosti ekrana kojima je koža svakodnevno izložena.

Pametno održavanje eksterijera

Priča o tehnološki potpomognutom životnom stilu u Dreameu se nastavlja i u eksterijeru doma, čime kompanija objavljuje ulazak u segment inteligentnog održavanja vrtova i dvorišta.

S ciljem da riješi uobičajene probleme tradicionalnih robotskih kosilica, poput zapinjanja na neravnom terenu ili usponima, tvrtka je predstavila model A3 AWD. Ova kosilica s pogonom na sva četiri kotača dizajnirana je za stvarne vrtove s preprekama, koristeći OmniSight sustav (3D lidar i računalni vid) za precizno mapiranje vanjskog prostora. Zahvaljujući motorima u glavčini kotača, A3 AWD s lakoćom svladava nagibe i prepreke, dok napredno prepoznavanje objekata jamči sigurnost kućnih ljubimaca i igračaka na travnjaku.

Vanjsku ponudu zaokružuje D1 Pro, bežični robotski čistač bazena s usisnom snagom od 30 kubnih metara na sat. Uređaj koristi dvostruke četke za ribanje tvrdokornih naslaga i vodenih linija, osiguravajući da vanjski bazeni blistaju jednako kao i svježe pokošeni travnjaci – za one koji ih imaju, dakako.

Prikazani su i razni ostali kućni i poslovni uređaji, od friteza na vrući zrak, preko robotskih usisavača koji sami skupljaju predmete ostavljene na podu, pa do automatskih perača prozora. Za sve navedeno i viđeno morat ćemo tek pričekati objave Dreamea o mogućim datumima dolaska na naše tržište. U nastavku pogledajte neke od predstavljenih uređaja "u akciji".