GPT-5.6 izašao iz vladine karantene, a ChatGPT i Codex postali jedna aplikacija

Model koji je prije dva tjedna bio pod povećalom ministra trgovine sada je dobio blagoslov pa se nakon trinaest dana testiranja odabranih, dijeli i besplatnim korisnicima

Model o kojem smo pisali kad je krajem lipnja premijerno izašao samo za dvadesetak tvrtki po odabiru američke vlade od danas stiže svim korisnicima, a OpenAI je uz njega predstavio i "sljedeće poglavlje ChatGPT-a": novu radnu platformu ChatGPT Work i desktop aplikaciju u koju je ugrađen Codex.

Kada je OpenAI 27. lipnja predstavio GPT-5.6, model je na zahtjev Trumpove administracije izašao u ograničenoj pretpremijeri: pristup je dobila mala skupina poslovnih partnera, a vlada je odobravala korisnika po korisnika. Sam Altman tada je procijenio da će šira dostupnost stići "za nekoliko tjedana". Ispalo je manje od dva: sva tri modela serije, Sol kao vodeći, Terra kao srednja razina i Luna kao brza i jeftina opcija, korisnicima se otvaraju tijekom sljedeća 24 sata.

Karantena kraća od dopuštenog maksimuma

Vremenski izgleda da je vladino razdoblje ranog pristupa završilo bez incidenata. Uredba dopušta do mjesec dana, a prošlo je trinaest dana od zatvorene premijere, tijekom kojih su vanjski testeri nastavili ispitivati model. Uvjeti se u međuvremenu nisu mijenjali: cijene po milijun tokena ostaju 5 dolara za ulaz i 30 za izlaz kod Sola, 2,50 i 15 dolara kod Terre te 1 i 6 dolara kod Lune, kako je objavljeno u lipnju.

Kraj Codexa kao zasebne aplikacije

Drugi dio predstavljanja odnosi se na ono što je OpenAI nazvao sljedećim poglavljem ChatGPT-a. Predstavljeni su ChatGPT Work, novi agent za poslovne zadatke dostupan na webu, mobilnim uređajima i desktopu, zatim nadograđena desktop aplikacija u koju je ugrađen Codex te usluga hostinga web stranica za sve korisnike s plaćenim paketom.

Najveća praktična promjena tiče se desktopa. Codex je sada dio ChatGPT aplikacije za macOS i Windows, a postojeći korisnici Codexa zadržavaju projekte, postavke i radne tijekove. Codex se može postaviti kao zadani prikaz, a na macOS-u se može zadržati i njegova ikona. Nova verzija donosi izravno uređivanje Markdowna i koda u aplikaciji, pregled zahtjeva za povlačenje koda (pull request) s GitHuba u bočnoj traci i rad preko više repozitorija unutar jednog projekta. Spajanje dviju aplikacija najavljeno je još početkom lipnja, pa je današnji potez više formalizacija nego iznenađenje.

Ultra način i dizajnerske ambicije

Aktiviraju se i dva načina rada predstavljena u lipnju. Način max daje modelu najviše vremena za zaključivanje, dok ultra, najsposobnija postavka, koordinira više agenata kroz paralelne radne tokove kako bi složene zadatke završila brže. OpenAI posebno ističe napredak u dizajnerskoj funkcionalnosti: model prema uputama izrađuje sučelja, a poboljšane sposobnosti upravljanja računalom omogućuju mu da pregleda i doradi renderirani rezultat, a ne samo generirani kod.

Tko dobiva što

Raspodjela po paketima na prvi pogled izgleda komplicirano. U chatu Sol dobivaju korisnici paketa Plus, Pro, Business i Enterprise, dok Pro i Enterprise mogu birati i varijantu Sol Pro za najsloženije zadatke. U ChatGPT Worku i Codexu besplatni i Go korisnici dobivaju Terru, a plaćeni paketi biraju između sva tri modela. Programeri sve tri razine dobivaju kroz API, uz novu betu za višeagentski rad.

Usput je objavljen i kraj jedne ere: GPT-5.4 povlači se iz upotrebe 23. srpnja, dok GPT-5.5 ostaje dostupan.