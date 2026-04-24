Lenovo Yoga Slim 7 u 11. generaciji je vrlo lagan i tanak laptop s OLED ekranom i AMD CPU-om

SPECIFIKACIJE – Lenovo Yoga Slim 7 Gen 11 Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED/ 120 Hz Procesor AMD Ryzen AI 7 445 (6 / 12 Threads) Grafička kartica AMD Radeon 840M Graphics Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža WiFi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 3 x USB C (2 x USB C 4) Masa 1,15 kg Dimenzije 312 × 221 × 13,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 1.669,50 eura

Lenovo Yoga Slim 7a Gen 11 u mnogim stvarima opravdava uvrštavanje u sad već legendarnu Yoga seriju, no ne radi se o konvertibilnom uređaju poput iskonskih pripadnika ovih modela. Tanak profinjen dizajn, kvalitetni materijali i mala masa uz OLED ekran i vrlo dobre specifikacije čine novu Yogu itekako zanimljivim i konkurentnim uređajem. Yoga Slim 7 dolazi s novim AMD Ryzen AI 7 procesorom.

Nova Yoga Slim ima metalno kućište, vrlo tanak profil i malu masu te minimalistički dizajn

U svojoj novoj iteraciji Yoga Slim 7 ističe se malom masom od 1,15 kilograma, a uz to se radi o vrlo kompaktnom modelu s tankim profilom od 14 mm. Lenovo se odlučio za minimalizam u dizajnu, a laptop dolazi s aluminijskim kućištem pri čemu se ekran može otvoriti do 170 stupnjeva. Oko samog panela se nalaze vrlo tanki okviri, a iznad vrlo dobra 5 megapiskelna web kamera s IR senzorom i poklopcem za zaštitu privatnosti.

OLED ekran s visokom rezolucijom, 120 Hz koji pokriva 100% DCI-P3 i 99% Adobe RGB spektra vjerojatno je i najjači adut Yoga Slim 7 laptopa

Sam OLED panel dijagonale 14'' i rezolucije 2880 x 1800 piksela je jedna od jačih strana uređaja. Uz usmjerenje stranica 16:10, ovaj ekran ima vrlo visoku vršnu svjetlinu od 1100 cd/m2 te pokriva 100% sRGB i DCI-P3 te 99% Adobe RGB spektra. Napredan dodirni ekran ima i stopu osvježavanja panela od 120 HZ te podršku za HDR s VESA DisplayHDR TrueBlack 1000 certifikatom.

Unutar kućišta nalaze se solidne komponente na čelu s AMD Ryzen AI 7 445 procesorom baziran na Zen arhitekturi koji dolazi sa 6 jezgri. Za grafičke performanse brine se integrirana grafička kartica Radeon 840M koja nije u razini s najjačima (integriranima), ali će za svakodnevne zadatke biti dovoljna te za casual igranje starijih i grafički manje zahtjevnih igara. Ova konfiguracija koja na našem tržištu ima cijenu od 1669 eura stiže i s 32 GB radne memorije te sa SSD-om od jednog terabajta.

Laptop ima tipkovnicu s dvije razine bijelog osvjetljenja i hodom tipki od 1,5 mm

Lenovo Yoga Slim 7 Gen 11 je model koji neće svima sjesti zbog ponude konektora u kojoj se nalaze isključivo tri USB C-a. S druge strane, ovi konektori imaju i power delivery i DisplayPort funkcionalnost, a Yoga dolazi i s najnovijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetootha 5.4. Tipkovnica stiže s dvije razine bijelog pozadinskog osvjetljenja i hodom tipki od 1,5 mm. Ispod nje se nalazi prostrani touchpad. Od ostalih stvari treba istaknuti bateriju od 70 Wh koja će omogućiti desetak sati autonomije i stylus koji dolazi u paketu s laptopom.