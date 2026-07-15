Prvi dojmovi tehnoloških medija o Appleovim javnim beta-verzijama

Ni u jednoj se analizi Siri AI ne opisuje kao gotov proizvod, nego kao softver u testiranju koji tek treba pokazati koliko zaostaje za konkurencijom i koliko je primjenjiv u svakodnevnoj uporabi. Svi se slažu: oprez, ipak je to beta

Apple je javnosti otvorio prve beta-verzije iOS-a 27, macOS-a 27 i pratećih platformi, a novi Siri AI odmah se nametnuo kao središnja tema pokrivanja tehnoloških portala i drugih medija.

Za razliku od dosadašnjih ciklusa, u kojima je razvojna verzija ostajala u rukama programera, ovaj put to je dostupno javnosti, pa su se prvi dojmovi proširili brže i iz šireg kruga medija. Ocjene se razlikuju manje po konačnom sudu, a više po tome iz kojeg ugla pojedini medij piše, pa je pokrivanje najbolje čitati grupirano, po tipu medija i po tome tko se s kim slaže.

Entuzijazam uz stalnu ogradu

Među općim tehnološkim portalima prevladava jedinstveno oduševljenje zaokretom prema umjetnoj inteligenciji uz neprestano podsjećanje da je riječ o ranoj fazi. Kako piše Engadget, Siri AI je "glavna zvijezda" iOS-a 27 i stiže u prvim javnim beta-verzijama na svim Appleovim platformama, no isti tekst opetovano upozorava da beta nije za svakoga. Uz Engadget u toj se ocjeni svrstavaju The Verge i Gizmodo, koji dijele skepsu, ali iz različitih uglova. The Verge, u praktičnom isprobavanju, naglašava da Siri AI tek treba dokazati vrijednost u odnosu na Gemini i konkurentske asistente, dok Gizmodo, uz oštriji ton, kroz mjesec dana suživota s asistentom Appleu zamjera koliko je dugo trebalo da uopće stigne do ove točke.

Drugu podskupinu čine mediji koji temu okreću prema svakodnevnoj upotrebi. Wired Siri AI opisuje kao Appleov novi "alat za sve", okosnicu operativnog sustava, a ne zasebnu aplikaciju, i ostaje na razini ekosustava i toga kako bi se interakcija mogla promijeniti na svim uređajima. CNET, Digital Trends, TechRadar i T3 opisuju nadogradnju kao znatan pomak u iskoristivosti i odmah nude popise onoga što se prvo isproba, od pretraživanja fotografija i svjesnosti o sadržaju na zaslonu do pametnih poziva u kalendar. Zajednički nazivnik cijele skupine jasna je preporuka: dok se isprobava nova verzija, treba izraditi sigurnosnu kopiju sustava.

Dublje analize i oštrija kritika

MacStories, u eseju o Appleovoj strategiji postupnog širenja odozdo prema gore (trickle-up), Siri AI ocjenjuje kao "znatno boljeg Sirija" s čvrstom integracijom u sustav, ali navodi opširnu kritiku aktualnih grešaka i nedovršene Siri aplikacije. Na toj se liniji, iako blaže, drži MacRumors, koji u praktičnom isprobavanju dokumentira osobni kontekst i svjesnost o zaslonu, ali podsjeća da su te mogućnosti isprva ograničene i okrenute programerskoj publici.

Sistematičniju inventuru donosi 9to5Mac, koji uz Siri AI popisuje i sučelje Liquid Glass te napretke u performansama, a u video pregledu nabraja više od 200 promjena. Upravo taj medij artikulira tehničku ogradu na kojoj se slaže većina specijaliziranih izvora: puni Siri AI traži noviji hardver, pa dio ključnih funkcija na starijim uređajima izostaje. Six Colors se fokusira na svakodnevne radne tokove, a Macworld nudi pregled na visokoj razini bez dubinskih detalja. Skupina AppleInsider, MacTech i Appleosophy pretežno izvještava o rasporedu izlaska, uz opreznije komentare koji korisnika upućuju na sigurnosne kopije i na testiranje na sekundarnom uređaju.

Instalirati ili pričekati?

Savjetodavni portali temu svode na jedno pitanje, isplati li se uopće instalirati. Najoprezniji je Lifehacker, koji u naslovu istodobno objašnjava kako se instalira javna beta i zašto se to vjerojatno ne bi trebalo činiti, upozoravajući na pražnjenje baterije, greške i pregrijavanje te preporučujući čekanje svima koji nemaju rezervni uređaj. Tom's Guide zadržava pragmatičan ton, s nizom tekstova o preuzimanju bete, funkcijama koje se prve isprobavaju, testu Siri AI u CarPlayu i onima koje se koriste svakodnevno, no i taj medij hardverska ograničenja i status bete ističe kao ogradu.

PCMag i OS X Daily pišu o procedurama za sigurnosne kopije, instalaciju i mogućnost povrata na prethodnu verziju, dok vodiči, poput iPhone in Canada, Redmond Piea i Trusted Reviewsa, uglavnom donose popise kompatibilnih uređaja. Poruka je ujednačena: Siri AI je zanimljiv, ali rani korisnik na to treba gledati kao na testni softver, ne kao na besplatnu nadogradnju za sve.

Demonstracija i kritika uživo

Video recenzije Siri AI prikazuju u praktičnom radu. Kanali AppleInsider i zollotech ostaju izrazito funkcijski, vizualno demonstriraju svjesnost o zaslonu, pretraživanje fotografija i način rada Sirija u kameri. Autori temu okreću prema širem narativu, dio njih Siri AI predstavlja kao "Appleov veliki povratak" u umjetnu inteligenciju i pokazuje kako asistent povezuje aplikacije, ali istodobno pred kamerom prikazuje greške i nedosljednosti.

Dostupnost i tržišni kontekst

Posljednju skupinu čine mediji koji priču tretiraju manje kao vijest o uređaju, a više kao vijest o tehnološkom poslu i masovnom tržištu. The Hans India, Moneycontrol i Tech Times javljaju da je javna beta iOS-a 27 dostupna, Siri AI ističu kao glavnu novost i popisuju podržane uređaje, dok GB News, Yahoo Tech nude kraće tekstove o preuzimanju i o tome kako se isprobava novi asistent. Vrijednost te skupine jest u tome što Siri AI smješta u okvir masovnog tržišta, a ne isključivo entuzijastičke publike, čime se otkriva i logika Appleove komunikacije: umjetna inteligencija predstavlja se kao dostupna svima, uz naglasak na zahtjevima i dostupnosti.

Zajednički nazivnik

Kroz sve se provlači ista granica. Opći mediji odvajaju najavu od isporučenog proizvoda, specijalizirani portali kritiku usmjeravaju na greške i na zaostajanje modela, savjetodavni izvori upozoravaju na cijenu ranog pristupa, videorecenzenti istodobno prikazuju domete i propuste, a poslovni mediji cijelu operaciju čitaju kroz tržišnu dostupnost.