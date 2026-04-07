Roborock F25 Ace Pro, F25 Ace Combo i F25 Ultra peru podove pomoću aktivne pjene i pare

Uspravni mokri usisavači - ili, kako ih Roborock pozicionira, wet & dry floor cleaneri - kategorija su koja stoji između klasičnog mopa i usisavača. U jednom prolazu usisavaju suhi otpad i brišu pod mokrom valjkastom četkom, s ugrađenim spremnikom za čistu i prljavu vodu. Nisu zamjena za robotski usisavač, ali jesu za brisanje na koljenima s krpom i kantom. Roborockova linija F25 tu kategoriju pokriva s više različitih rješenja, koja smo vidjeli na predstavljanju u Varšavi. Od tri pokazana uređaja, u Hrvatskoj se trenutačno može kupiti F25 Ace Combo. Pogledajte ih u akciji u našoj reportaži s lica mjesta.