Roborock Saros 20 i Saros 20 Sonic robotski su usisavači koji se penju – bili smo na predstavljanju

Prošle godine, kad je Roborock predstavio svoj robotski usisavač Saros 10, jedan od ključnih prodajnih argumenata bilo je njegovo nisko kućište odnosno sposobnost zavlačenja ispod namještaja, gdje drugi takvi uređaji ne mogu ni prići. Nije to bila puka marketinška floskula; u stvarnoj upotrebi razlika od par milimetara može značiti da robot čisti čitavu površinu dnevnog boravka ili se bespomoćno sudara u nogu od kauča. Novi Saros 20 izgrađen je na istim temeljima, ali dodaje nešto što prethodnici nisu mogli: ozbiljnu sposobnost svladavanja prepreka.

Penjanje kao adut

„Može li preko pragova?“ – jedno je od najčešćih pitanja potencijalnih kupaca robotskih usisavača, pogotovo onih koji su oko tih uređaja još uvijek skeptični. Visoki pragovi, poput onih između kupaonice i hodnika ili balkona i sobe, za robotske su usisavače doista predstavljali nepremostivu preporuku. Roborockov novi udarni model, Saros 20, to rješava sustavom AdaptiLift Chassis 3.0.

Mehanizam se sastoji od kombinacije glavnog pogonskog kotača, pomoćnog kotača i penjačke ruke. U praksi to znači da robot može savladati jednostruke pragove visine do 4,5 cm i dvostruke pragove – kao što su balkonska klizna vrata s pragom i unutarnji prag – ukupne visine do 8,8 cm. Konteksta radi, Saros 10R je mogao prijeći prepreke do otprilike 4 cm, što znači da je nova generacija gotovo udvostručila tu sposobnost. Za pragove u prosječnim hrvatskim domovima to je više nego dovoljno.

Bez LiDAR tornja, Saros 20 bez poteškoća ulazi ispod niskog namještaja

Isto kućište koje se diže za penjanje iskorištava se i za čišćenje tepiha. Kod prethodnih modela robot bi se pri nailasku na dugodlaki tepih jednostavno malo usporio i nastavio. Saros 20 radi drugačije — cijelo kućište se dinamički podiže kako bi se prilagodilo visini vlakana, do 3 cm dubine. Prema riječima predstavnika Roborocka, to poboljšava protok zraka i rezultira boljim uvlačenjem prašine iz dubljih slojeva tepiha, za otprilike 30% boljim nego kad se kućište ne podiže. Nije to ni jedini automatizam – ovisno o načinu rada, robot zna u kojoj kombinaciji trebaju biti četka, mop i kućište, i samostalno se prilagođava situaciji „na terenu“.

Zajedničke karakteristike

Na događaju u Varšavi Roborock je na europsko tržište službeno pustio Saros 20 i Saros 20 Sonic. Dva uređaja dijele većinu udarnih značajki.

Usisna snaga iznosi 36.000 Pa, što je blizu vrha onoga što je danas uopće dostupno u kućnim robotskim usisavačima. U kombinaciji s DuoDivide glavnom četkom, koja je dvodjelna i dizajnirana kako ne bi dolazilo do zapetljavanja dlaka oko osovine, to znači da Saros 20 može čistiti tepihe u domovima s dugodlakim ukućanima i kućnim ljubimcima. Na demonstraciji je to izgledalo uvjerljivo; postotak zapetljavanja dlaka navodno iznosi nula, uz efikasno uklanjanje dlaka dužine do 40 cm.

Roborockova baza s automatskim pranjem krpa i spremnikom za dugotrajno odlaganje prašine u svojem dosad najatraktivnijem izdanju

FlexiArm bočna četka proteže se pri dolasku uređaja uz rubove i uglove, dosežući ispod visećih ormarića s otvorom od svega 2 cm. Zanimljiv je i detalj sa zavjesama – ako ih korisnik označi u aplikaciji, robot će ih naučiti zaobići i očistiti ono što je iza njih.

Značajnu nadogradnju doživjela je i baza RockDock. Temperatura vode za pranje krpe porasla je sa 80°C na 100°C, a topli zrak za sušenje sada prolazi i kroz cijeli zračni kanal, a ne samo kroz krpu, kako bi se eliminirala mogućnost stvaranja plijesni. Vrećica za prašinu dimenzionirana je za do 65 dana autonomije. Posuda za čišćenje prepravljena je u jednodijelnu konstrukciju koja bi trebala biti jednostavnija za ručno čišćenje.

Dostupna je i varijanta uređaja s bazom koja podržava automatsko punjenje vodom i odvodnju prljave vode – idealno za planski građene domove, jer uklanja razlog za ikakav dodir s robotom, izuzev promjene vrećice za prašinu pet-šest puta godišnje.

Sustav StarSight 2.0 prepoznaje i zaobilazi preko 300 prepreka

Sustav SmartPlan 3.0 automatski prepoznaje vrste prostorija, uči korisnikove navike i dinamički prilagođava snagu i rutu čišćenja. U „tišim“ dobima dana – imam dvoje male djece i dva psa, pa do ovog trenutka nisam znao da to postoji – smanjuje buku, a ako treba, sam odlučuje da je neka prostorija zahtjevnija i pojačava snagu usisavanja. Tu je i niz funkcija za praćenje kućnih ljubimaca – robot ih prepoznaje, pauzira četku kad im se približi, može ih fotografirati i obilježiti njihovu poziciju na mapi prostora.

Saros 20: vizija umjesto lasera

Saros 20 nastavlja s pristupom navigacije koji se oslanja na vizualne senzore, bez klasičnog rotirajućeg LiDAR „tornja“. Sustav se zove StarSight Autonomous System 2.0 i kombinira 3D Time-of-Flight senzor s dual-transmitter solid-state LiDAR-om, RGB kameru i VertiBeam bočni laser za detekciju lateralnih prepreka.

Saros 20 bez problema savladava kućne pragove zahvaljujući AdaptiLift Chassis 3.0 sustavu

To je otprilike kao da uspoređujete razliku između GPS-a koji samo zna gdje ste i sustava koji zna i što se oko vas nalazi. StarSight 2.0 je navodno sposoban prepoznati više od 300 različitih vrsta objekata i detektirati prepreke veličine svega 2 × 2 cm. Prethodna verzija sustava StarSight na Sarosu 10R mučila se s tankim kabelima, koji su ponekad ostajali neotkriveni. Nova generacija sustava to bi trebala riješiti višestruko višom frekvencijom skeniranja.

Osobito je zanimljiva komponenta VertiBeam. Ona mjeri udaljenosti od vertikalnih objekata, kao što su noge stolica i ormarići koji vise blizu poda, i robot je koristi da prolazi što bliže namještaju, a bez dodirivanja. U kombinaciji s algoritmom koji pamti kako je prošao pored određene prepreke i optimizira taj prijelaz za sljedeći put, navigacija izgleda zaista precizno.

Dock se može spojiti direktno na vodovod, čime se eliminira potreba za ručnim punjenjem spremnika

Sustav za brisanje na Sarosu 20 koristi dvije rotirajuće krpe. Pritisak je varijabilan, od 8 do 13 N, a robot ga automatski prilagođava ovisno o vrsti mrlje. StainTarget AI detektira mrlju putem kamere, prepoznaje radi li se o kavi, mačjem pijesku, tekućini ili nečem četvrtom, te u skladu s time prilagođava pritisak i količinu vode, a kod mokrih mrlja automatski se prebacuje isključivo na brisanje i podiže četku za prikupljanje prljavštine. Jedna od rotirajućih krpi može se razvući za čišćenje uz rubove, a oba se automatski podižu pri dolasku na tepih.

Saros 20 Sonic: Pomični VibraRise 5.0

Saros 20 Sonic nasljednik je Sarosa 10 – dakle, modela koji je koristio vibracijski sustav brisanja i izvlačni LiDAR toranj. Oba ta koncepta podignuta su na višu razinu.

VibraRise 5.0 nije samo krpa koja brže vibrira, već sasvim nova arhitektura tog načina pranja podova. Dosadašnji vibracijski modeli imali su krutu krpu koja se trese, a rubovi su se čistili zasebnom malom krpicom. VibraRise 5.0 rješava taj kompromis mehaničkim proširenjem glavne ploče za brisanje. Kad robot dođe uz rub ili kut, krpa se fizički pomiče prema van i pritišće uza rub, bez da ga grebe. Površina brisanja povećana je za 27% u odnosu na prethodnu generaciju, kontaktni pritisak iznosi 14 N, a frekvencija vibracije dostiže 4.000 pokreta u minuti – prethodnici su obično ostajali na 3.000. Rezultat bi trebao biti uklanjanje tvrdokornih mrlja, masti i ostataka koji se standardnim vlažnim krpama samo razmazuju.

Krpa VibraRise 5.0 fizički se pomiče u stranu, kako bi dohvatila prostor ispod rubova namještaja

Navigacijski sustav razlikuje se od Sarosa 20. Sonic koristi RetractSense platformu – LiDAR toranj koji se fizički uvlači u kućište kad robot ulazi u uski prostor ispod namještaja, zadržavajući pritom vidno polje od 100° sa stražnje strane. Visina kućišta praktički je ista kao i kod Sarosa 20, svega 7,98 cm. Za prepoznavanje prepreka koristi sustav Reactive AI 3.0, koji integrira tri-lasersko strukturirano svjetlo, RGB kameru i VertiBeam laser. Ta kombinacija daje stereoskopsku percepciju okoline i prepoznavanje više od 300 vrsta objekata.

Kad je u tijeku samo usisavanje, uređaj može krpe ostaviti u bazi

Oba uređaja se mogu kupiti u standardnoj varijanti baze ili s opcijom direktnog priključka na vodoinstalaciju – takozvanim Refill & Drainage Systemom. Ta kompaktna baza visine tridesetak centimetara sama se puni i prazni, a krpa se može čistiti u bazi dok robot usisava. Za korisnike koji nemaju mjesta za veliku stanicu ili ne žele ručno puniti i prazniti spremnike, a imaju načina da izvedu dovod i odvod vode – idealno.

Saros 20 ili Saros 20 Sonic – kako odabrati?

Kad se izuzme razlika u sustavima navigacije i brisanja, oba modela su zapravo jednako opremljena. Isti AdaptiLift Chassis 3.0, ista usisna snaga, isti sustav četki za čišćenje prašine i prljavštine, iste sposobnosti penjanja, ista osnovna logika automatizacije. Odabir se svodi na jedno ključno pitanje: rotacija ili vibracija? Saros 20 s rotirajućim krpama nudi varijabilni pritisak i AI detekciju mrlja, dok Saros 20 Sonic s VibraRiseom 5.0 ide na agresivniju mehaničku akciju vibriranjem s većim pritiskom. Za podove koji se redovito čiste i rijetko imaju tvrdokorne mrlje, razlika je zanemariva. Za kuhinje s intenzivnom upotrebom ili podove koji ponekad trpe duže zanemarivanje, vibracijski sustav daje više.

Dostupnost i cijene

Saros 20 trenutačno je dostupan po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.499 eura. Saros 20 Sonic u prodaju stiže u travnju, a može se prednaručiti već danas, po cijeni od 1.599 eura. Oba modela dolaze u crnoj i bijeloj varijanti.

Saros 20 i Saros 20 Sonic dijele osnovu, ali se razlikuju u navigaciji i sustavu brisanja

Za kategoriju u kojoj su se do nedavno razlike mjerile u nijansama, Saros 20 donosi konkretne pomake – u sposobnosti penjanja, u dinamici čišćenja tepiha i u napretku pranja podova. Jedino pravo pitanje je cijena, koja i dalje smješta ove uređaje u segment koji zahtijeva ozbiljno promišljanje.

Raspolažete li takvim budžetom, još vam samo preostaje pričekati da navedene uređaje testiramo i recenziramo, pa na taj način sami provjerimo stoji li sve što smo vidjeli i čuli na varšavskoj prezentaciji u praksi, i odgovorimo na pitanje – vrijedi li isprsiti se.