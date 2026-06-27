Usred sigurnosne panike u Washingtonu, OpenAI je predstavio GPT-5.6

Premijera GPT-5.6 stigla je u tri verzije, Sol, Terra i Luna, ali iza zatvorenih vrata: pristup ima dvadesetak tvrtki, a njih je odabrala američka vlada

Manje od 24 sata nakon što je procurilo da OpenAI na zahtjev Trumpove administracije odgađa puni izlazak novog modela, taj je model tu.

Tvrtka je u petak predstavila ograničenu pretpremijeru serije GPT-5.6 u tri verzije: Sol kao vodeći model, Terra kao srednja razina i Luna kao brza i jeftina svakodnevna opcija. Umjesto javnog lansiranja, model najprije dobiva mala skupina poslovnih partnera, a vlada odobrava pristup korisnik po korisnik.

Zahtjev iz dva ureda, izvršni nalog u pozadini

Zahtjev nije stigao samo s jedne adrese. Prema pisanju The Informationa, traženje etapnog izlaska uputili su Ured nacionalnog kibernetičkog direktora (Office of the National Cyber Director) i Ured za znanost i tehnološku politiku (Office of Science and Technology Policy). Uz to, ministar trgovine Howard Lutnick navodno je nazvao Sama Altmana i upozorio ga da model ne pušta u javnost bez prethodnog odobrenja vladinih agencija.

Takvi se zahtjevi temelje na uredbi 14409 koju je Donald Trump potpisao 2. lipnja, a koja od AI tvrtki traži da vladi daju do mjesec dana pristupa najsposobnijim modelima prije objave, uz sudjelovanje u odabiru partnera za rani pristup. Prema pisanju Axiosa, ovo je prvi put da je američka vlada preventivno zatražila od domaće tvrtke za umjetnu inteligenciju da ograniči izlazak modela prije objave.

The Verge napominje da je aranžman s OpenAI-jem blaži od restrikcija koje su prethodno pogodile Anthropicove modele Mythos 5 i Fable 5, podvrgnute ograničenjima stranog pristupa. Drugim riječima, ista logika koja je sredinom lipnja Anthropicove modele povukla iz dosega stranih državljana sada se, u mekšem izdanju, primjenjuje na najvećeg konkurenta.

Altman: dobra vijest, pa loša vijest

Na mreži X reagirao je i izvršni direktor Sam Altman, po formuli dobre i loše vijesti. Kao dobru vijest istaknuo je da je Sol pametan, učinkovit i znatan iskorak, uz istu cijenu kao prethodni GPT-5.5, te da Terra nudi performanse na razini te generacije po upola nižoj cijeni. Loša vijest, prema njegovim riječima, jest da model na zahtjev američke vlade danas izlazi u ograničenoj pretpremijeri umjesto u otvorenom pristupu kakav je tvrtka planirala.

Altman takav način izlaska ocjenjuje razložnim, posebno kako modeli dosežu nove razine sposobnosti, i smješta ga u dugogodišnju strategiju postupne isporuke (iterative deployment), uz ogradu da to nije proces koji smatra optimalnim. Najavljuje suradnju s administracijom na transparentnom i pouzdanom postupku za rani pristup, uz nadu da uz ispravno funkcioniranje zaštita modeli mogu biti dostupni svima. Vladi pritom, sasvim očekivano, ne upućuje kritiku: ocjenjuje da dijeli većinu istih ciljeva i da, sve u svemu, dobro radi u vrlo složenoj situaciji.

Sol na razini Mythosa

Na testu ExploitBench, koji mjeri istraživanje i iskorištavanje ranjivosti, GPT-5.6 Sol konkurira modelu Mythos Preview konkurentske tvrtke Anthropic, i to uz potrošnju oko trećine izlaznih tokena. OpenAI tvrdi da Sol ne prelazi najvišu razinu kibernetičke opasnosti prema vlastitim standardima procjene rizika. U testovima na preglednicima Chromium i Firefox model je znao pronaći sigurnosne propuste, ali ih, pod zadanim uvjetima, nije sam uspio složiti u cjelovit, funkcionalan napad. Drugim riječima, zna pronaći rupu, ali ne i provesti napad od početka do kraja.

Uz Sol, predstavljaju se i dvije nove postavke. Način rada max daje modelu najviše vremena za dublje zaključivanje, a način ultra koristi podagente (subagente) za ubrzavanje složenijih radnih tijekova. Taj drugi način The Verge povezuje s alatom OpenClaw, čiji je tvorac Peter Steinberger nedavno prešao u OpenAI, pa u tome očitava prvi vidljivi trag njegova rada u tvrtki.

Sigurnost dominira objavom

Usred sigurnosne panike u Washingtonu OpenAI je najveći dio objave posvetio zaštiti i mogućoj zloupotrebi. Model je, tvrdi tvrtka, uvježban da odbije svaku zabranjenu pomoć u kibernetičkim napadima, pa i onda kada korisnik prikriva pravu namjeru ili pokušava zaobići ugrađena ograničenja (jailbreak). U toj se formulaciji čita posredna poruka konkurenciji jer je Anthropic nedavno imao velikih problema upravo s probijanjem zaštite svojih modela. Tvrtka priznaje da zaštita povremeno može blokirati i legitiman rad, posebno u dvonamjenskim područjima u kojima obrambena i napadačka aktivnost isprva izgledaju isto, što je dio onoga što se tek treba istestirati. Za jačanje otpornosti navodi se oko 700.000 sati rada grafičkih procesora ekvivalentnih A100, utrošenih na automatizirano testiranje, dok vanjski testeri model nastavljaju ispitivati još dva tjedna.

Cijene i dostupnost

GPT-5.6 najprije izlazi kroz programsko sučelje i alat Codex za odabrane partnere, uz najavu šire dostupnosti u ChatGPT-u, prema Altmanovoj procjeni, za nekoliko tjedana. Cijene po milijun tokena iznose 5 dolara za ulaz i 30 za izlaz kod Sola, 2,50 i 15 dolara kod Terre te 1 i 6 dolara kod Lune. Za usporedbu, Sol je time gotovo dvostruko jeftiniji od Anthropicova modela Claude Fable 5, koji stoji 10 dolara za ulaz i 50 za izlaz. U novoj nomenklaturi broj označava generaciju, a Sol, Terra i Luna postaju samostalne razine koje se mogu neovisno razvijati.