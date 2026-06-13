Američke vlasti ne vide nikakav problem u spajanju Paramounta i Warner Brosa

Odjel za zaštitu tržišnog natjecanja Ministarstva pravosuđa SAD-a zaključio je osam mjeseci dugu istragu, utvrdivši da spajanje medijskih kuća neće naštetiti potrošačima ni konkurenciji

Sandro Vrbanus subota, 13. lipnja 2026. u 15:43

Čini se da se saga s preuzimanjem medijske grupacije Warner Bros. Discovery napokon bliži kraju. Antitrustovska divizija Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država službeno je ovog tjedna zatvorila istragu o predloženom spajanju te kuće s kompanijom Paramount Skydance. Nakon detaljne analize prikupljenih dokaza, regulatorno je tijelo zaključilo kako ova transakcija vjerojatno neće rezultirati štetom za tržišno natjecanje ili američke potrošače. Odluka obuhvaća ključne segmente poslovanja, uključujući video na zahtjev, linearnu televiziju te filmsku produkciju i distribuciju, a preuzimanje je sada odobreno bez ikakvih posebnih uvjeta.

Analiza streaming tržišta

Tijekom osmomjesečne istrage pregledano je više od dva milijuna dokumenata. U procesu su aktivno sudjelovali i uredi saveznih država, a istraga je obuhvatila i konkurentsku ponudu platforme Netflix, koja je u prosincu 2025. godine također pokušala preuzeti Warner Bros., što je regulatorima pružilo širi uvid u dinamiku medijskog tržišta.

U segmentu videa na zahtjev, Ministarstvo je utvrdilo da spajanje Paramounta i Warner Brosa neće ugroziti tržišnu utakmicu. Budući da su obje kompanije povijesno kasno ušle na streaming tržište s platformama Paramount+, HBO Max i Discovery+, njihova kombinirana ponuda zapravo će predstavljati snažniju i robusniju alternativu trenutno vodećim uslugama kao što su Netflix i Amazon, smatraju regulatori. Analiza pokazuje da će udruživanje potaknuti dodatne inovacije i donijeti veću vrijednost i autorima sadržaja i samim pretplatnicima.

Regulatori su također odbacili mogućnost da bi novonastala kompanija mogla zadržavati svoje intelektualno vlasništvo isključivo na vlastitim platformama na štetu konkurencije. Povijesna praksa obiju kuća pokazuje kontinuirano licenciranje sadržaja unutar medijskog ekosustava radi maksimizacije njegove vrijednosti. Čak i u slučajevima ekskluzivnih ugovora, uobičajeno je premještanje sadržaja na druge platforme nakon isteka licencnih prava, a istraga nije pronašla dokaze da će se ta strategija promijeniti.

Trendovi u televiziji i filmu

Kada je riječ o linearnoj televiziji, zaključeno je da se ovaj sektor već suočava sa stalnim padom prihoda zbog prelaska korisnika na streaming usluge. Konkurencija za prava na prijenose uživo, poput sportskih događaja i vijesti, iznimno je oštra jer se za njih sada natječu i digitalne platforme. S obzirom na takvo okruženje i činjenicu da se u klasičnom zemaljskom emitiranju ove kompanije preklapaju u zanemarivoj mjeri, zaključili su da spajanje neće stvoriti preduvjete za monopol.

Naposljetku, istraga u sektoru filmskog razvoja, produkcije i distribucije za kina pokazala je da na tržištu vlada visoka razina konkurentnosti. Pojavom manjih nezavisnih studija, ali i ulaskom tehnoloških divova poput Applea u kinematografsku distribuciju, stvoreni su uvjeti za povećanu raznolikost filmske ponude. Ministarstvo je analiziralo i prigovore koji su se ticali utjecaja na kreativnu zajednicu i radnu snagu, no utvrđeno je da spajanje ne indicira smanjenje ukupne produkcije sadržaja.

Paramount Skydance, dakle, sada ima blagoslov Trumpove administracije za zaključenje akvizicije. David Ellison (sin Trumpovog velikog pristaše i donora, Larryja Ellisona iz Oraclea) bit će ključna figura novonastalog medijskog giganta, a transakcija se procjenjuje na oko 111 milijardi dolara.

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