Entrio preuzeo Gigs Tix i širi poslovanje na Srbiju i Crnu Goru

Nakon nedavnog strateškog preuzimanja platforme Ulaznice.hr, Entrio grupa povlači još jedan ključan potez u svojoj regionalnoj ekspanziji. Službeno je potvrđena akvizicija Gigs Tixa, jedne od najprepoznatljivijih ticketing platformi u Srbiji i Crnoj Gori

Bug.hr petak, 8. svibnja 2026. u 16:11

Entrio grupa preuzela je ticketing tvrtku Gigs Tix iz Novog Sada, čime širi poslovanje na tržišta Srbije i Crne Gore te započinje proces regionalne konsolidacije u jugoistočnoj Europi.

Gigs Tix posluje više od 18 godina i sudjelovao je u razvoju srpske i crnogorske koncertne i festivalske scene, kao i u ranim fazama online prodaje ulaznica. Tvrtka je dugogodišnji partner EXIT festivala te je sudjelovala u prodaji ulaznica za međunarodne turneje izvođača poput Madonne, Depeche Modea, Ed Sheerana i Metallice, kao i za događaje poput Sensation White partyja.

Ulaskom Gigs Tixa u sastav Entrio grupe, zajednička organizacija okuplja oko 70 zaposlenih u šest lokalnih ureda. Prema podacima kompanije, dosad je kroz sustav prodano više od 12 milijuna ulaznica za više od 40 tisuća događanja, uz više od četiri tisuće organizatora i više od milijun kupaca.

Jedan od fokusa akvizicije je tehnološka integracija i sigurnost sustava. Integracijom Gigs Tixa u Entrio infrastrukturu planira se unapređenje brzine i stabilnosti sustava te viši sigurnosni standardi u području obrade i zaštite podataka.

„U praksi to znači sigurnije transakcije, stabilniji i brži sustav, nove mogućnosti te veću otpornost na sve izazove modernog digitalnog ticketinga, čime dodatno potvrđujemo spremnost Entrio platforme za prodaju najvećih i najkompleksnijih događaja“, izjavio je CEO Entrio grupe Martin Jan Verschuijl.

Osnivači i operativni tim Gigs Tixa nastavljaju voditi poslovanje unutar Entrio grupe. Prema najavi, njihovo iskustvo na velikim i tehnički zahtjevnim projektima trebalo bi ojačati kapacitete grupe u regiji.

„Osnivači Gigs Tixa kao i cijeli operativni tim nastavljaju voditi Gigs Tix u sklopu Entrio grupe, a njihovo veliko iskustvo predstavlja pojačanje za naš tim“, dodao je Verschuijl.

Sljedeći korak je potpuna integracija Gigs Tixa na Entrio tehnološku platformu, čime će organizatori dobiti pristup jedinstvenom sustavu za upravljanje događajima i prodaju ulaznica na više tržišta.

Berislav Marszalek, osnivač i Chief Innovation Officer Entrio grupe, navodi kako će integracija donijeti operativne prednosti organizatorima: „Skorim prelaskom Gigs Tixa na Entrio platformu omogućit ćemo uštedu vremena, bolju kontrolu podataka i doseg do novih kupaca.“

Sličan stav iznosi i vodstvo Gigs Tixa: „Sretni smo što postajemo dio Entrio grupe. Zajedno ulazimo u novu fazu rasta“, izjavio je Ilija Matković, suosnivač i direktor Gigs Tixa.

Proces integracije odvijat će se postupno, uz naglasak na kontinuitet usluge za korisnike i organizatore. Puni prelazak na jedinstvenu platformu na tržištima Srbije i Crne Gore planiran je tijekom ljeta 2026. godine.

