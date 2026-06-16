Fox Corporation daje 22 milijarde dolara za 100 milijuna gledatelja i njihove podatke

Fox plaća 160 dolara po dionici, kombinacijom gotovine i dionica, čime je streaming platforma procijenjena na oko 22 milijarde dolara ukupne vrijednosti. Nakon zatvaranja postojeći Fox dioničari držat će oko 73% spojene kompanije, a Roku dioničari preostalih 27%. Sporazum su jednoglasno odobrili upravni odbori obiju tvrtki, a zatvaranje se očekuje u prvoj polovici 2027.

Što Fox dobiva

Roku je vodeća platforma za povezanu televiziju (CTV, connected TV) s izravnom vezom prema više od 100 milijuna kućanstava globalno. Foxu donosi operativni sustav, oglašivačku tehnologiju, podatke iz prve ruke (first-party data) i izravne odnose s potrošačima. Spojena kompanija objedinjuje Foxov sadržaj uživo (sport, vijesti, zabava) i servis Tubi s Roku platformom i kanalom The Roku Channel, čime postaje treći najveći igrač američke televizije po udjelu gledanosti.

Tko drži tržište

Roku se natječe s platformama za povezanu televiziju, na tržištu na kojem operativni sustav kontrolira pristup gledateljima i oglašivačima. Prema podacima Pixalatea za prvi kvartal 2026., Roku je vodeći po udjelu na tržištu CTV uređaja u Sjevernoj Americi s 36%, ispred Amazon Fire TV-a (19%), Samsung Smart TV-a (15%) i Apple TV-a (13%). U SAD-u Roku i Samsung dominiraju s udjelima od oko 28% odnosno 23%, dok Amazon Fire TV, LG webOS i Vizio SmartCast drže manje udjele. Najbliži rival ostaje Amazon Fire TV s više od 250 milijuna prodanih uređaja globalno. Tako preuzimanjem Rokua Fox izravno ulazi u natjecanje s Amazonom, Googleom, Samsungom i Appleom, tvrtkama koje uz platformu kontroliraju i vlastiti hardver, sadržaj i oglašivačke sustave.

Izvan Amerike

Roku globalno broji više od 90 milijuna prijavljenih streaming kućanstava i prva je TV streaming platforma po broju odgledanih sati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Doseg je najjači u zapadnoj hemisferi: u Latinskoj Americi Roku drži oko 42% tržišta CTV uređaja, a u Meksiku oko 55%. Tijekom protekle godine tvrtka je proširila prisutnost u Ujedinjenom Kraljevstvu te u Brazilu i Meksiku, gdje nudi oglase u partnerstvu s Mercado Adsom u Brazilu odnosno Warner Bros. Discoveryjem u Meksiku. Izvan Amerike doseg je manji: u regiji EMEA vodi Samsung Smart TV, a u Aziji i Pacifiku Roku je u donjem dijelu ljestvice, iza Xiaomija i lokalnih proizvođača. Fox je dakle kupio platformu čvrsto ukorijenjenu na američkom kontinentu, ali bez ravnomjerne globalne pokrivenosti.

Financijska logika

Fox očekuje oko 400 milijuna dolara godišnjih ušteda na troškovima te procjenjuje da će transakcija pozitivno utjecati na novčani tok kompanije od druge pune godine nakon preuzimanja. Roku se oslanja pretežno na prihode od oglašavanja i pretplata, a u prvom je kvartalu prihod od oglašavanja iznosio 613 milijuna dolara, 27% više nego godinu ranije.