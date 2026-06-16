Fox Corporation daje 22 milijarde dolara za 100 milijuna gledatelja i njihove podatke

Fox Corporation i Roku objavili su sporazum prema kojem Fox preuzima Roku. Riječ je o najvećem Foxovu strateškom potezu otkad je 2020. kupio streaming servis Tubi

Bug.hr utorak, 16. lipnja 2026. u 06:30
📷 Bug/AI
Bug/AI

Fox plaća 160 dolara po dionici, kombinacijom gotovine i dionica, čime je streaming platforma procijenjena na oko 22 milijarde dolara ukupne vrijednosti. Nakon zatvaranja postojeći Fox dioničari držat će oko 73% spojene kompanije, a Roku dioničari preostalih 27%. Sporazum su jednoglasno odobrili upravni odbori obiju tvrtki, a zatvaranje se očekuje u prvoj polovici 2027.

Što Fox dobiva

Roku je vodeća platforma za povezanu televiziju (CTV, connected TV) s izravnom vezom prema više od 100 milijuna kućanstava globalno. Foxu donosi operativni sustav, oglašivačku tehnologiju, podatke iz prve ruke (first-party data) i izravne odnose s potrošačima. Spojena kompanija objedinjuje Foxov sadržaj uživo (sport, vijesti, zabava) i servis Tubi s Roku platformom i kanalom The Roku Channel, čime postaje treći najveći igrač američke televizije po udjelu gledanosti.

Tko drži tržište

Roku se natječe s platformama za povezanu televiziju, na tržištu na kojem operativni sustav kontrolira pristup gledateljima i oglašivačima. Prema podacima Pixalatea za prvi kvartal 2026., Roku je vodeći po udjelu na tržištu CTV uređaja u Sjevernoj Americi s 36%, ispred Amazon Fire TV-a (19%), Samsung Smart TV-a (15%) i Apple TV-a (13%). U SAD-u Roku i Samsung dominiraju s udjelima od oko 28% odnosno 23%, dok Amazon Fire TV, LG webOS i Vizio SmartCast drže manje udjele. Najbliži rival ostaje Amazon Fire TV s više od 250 milijuna prodanih uređaja globalno. Tako preuzimanjem Rokua Fox izravno ulazi u natjecanje s Amazonom, Googleom, Samsungom i Appleom, tvrtkama koje uz platformu kontroliraju i vlastiti hardver, sadržaj i oglašivačke sustave.

Izvan Amerike

Roku globalno broji više od 90 milijuna prijavljenih streaming kućanstava i prva je TV streaming platforma po broju odgledanih sati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Doseg je najjači u zapadnoj hemisferi: u Latinskoj Americi Roku drži oko 42% tržišta CTV uređaja, a u Meksiku oko 55%. Tijekom protekle godine tvrtka je proširila prisutnost u Ujedinjenom Kraljevstvu te u Brazilu i Meksiku, gdje nudi oglase u partnerstvu s Mercado Adsom u Brazilu odnosno Warner Bros. Discoveryjem u Meksiku. Izvan Amerike doseg je manji: u regiji EMEA vodi Samsung Smart TV, a u Aziji i Pacifiku Roku je u donjem dijelu ljestvice, iza Xiaomija i lokalnih proizvođača. Fox je dakle kupio platformu čvrsto ukorijenjenu na američkom kontinentu, ali bez ravnomjerne globalne pokrivenosti.

Financijska logika

Fox očekuje oko 400 milijuna dolara godišnjih ušteda na troškovima te procjenjuje da će transakcija pozitivno utjecati na novčani tok kompanije od druge pune godine nakon preuzimanja. Roku se oslanja pretežno na prihode od oglašavanja i pretplata, a u prvom je kvartalu prihod od oglašavanja iznosio 613 milijuna dolara, 27% više nego godinu ranije.

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 donosi snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2.299,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ističe se snažnim Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a za brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

629,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 donosi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1399,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi