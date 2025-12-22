Larry Ellison stavlja milijarde na kocku: Osobno jamstvo za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja

Paramount je u ponedjeljak objavio kako Larry Ellison, otac izvršnog direktora Paramounta Davida Ellisona, sada osobno jamči za otprilike 40,4 milijarde američkih dolara vlasničkog kapitala koji tvrtka nudi kao dio svoje ponude za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja. Ovaj potez osmišljen je kako bi se otklonile zabrinutosti koje je upravni odbor Warner Bros. Discoveryja prethodno izrazio u vezi s originalnom ponudom.

Pozadina sukoba i Netflixov ulazak

Podsjetimo, drama je eskalirala nakon što je Warner Bros. Discovery nedavno objavio dogovor vrijedan 83 milijarde dolara o prodaji velikog dijela svog poslovanja Netflixu. Uprava Warner Brosa. izjavila je kako je Netflix ponudio bolji posao za njihove dioničare od Paramountove ponude od 108 milijardi dolara za preuzimanje cijele tvrtke. Nakon što je odbor odbio Paramountovu ponudu, ista je ponuda upućena izravno dioničarima.

Prošlog je tjedna Warner Bros. Discovery savjetovao dioničarima da odbiju Paramountovu ponudu. Jedan od glavnih razloga za tu preporuku bio je nedostatak osobnog jamstva suosnivača Oraclea, Larryja Ellisona. Prema uvjetima prvotne ponude, nju je podupirao opozivi fond na ime gospodina Ellisona, što je kod odbora izazvalo zabrinutost da bi imali ograničene pravne mogućnosti ako bi Paramountov posao propao.

Sada se situacija mijenja. Paramount je u ponedjeljak potvrdio da će dogovor uključivati osobno jamstvo Larryja Ellisona, čime jedan od najbogatijih ljudi na svijetu preuzima izravnu odgovornost u slučaju neuspjeha akvizicije. Očekuje se da će Ellison za ovaj posao osigurati i financijske doprinose drugih partnera, uključujući otprilike 24 milijarde dolara od bliskoistočnih državnih investicijskih fondova, kao i dužničko financiranje od strane grupe banaka.

"Paramount je više puta dokazao svoju predanost preuzimanju WBD-a," izjavio je David Ellison. "Očekujemo da će upravni odbor WBD-a poduzeti potrebne korake kako bi osigurao ovu transakciju koja povećava vrijednost te očuvao i ojačao ikonično holivudsko blago za budućnost."

Paramount je također napravio i druge izmjene u ponudi kako bi odgovorio na zabrinutosti Warner Bros. Discoveryja. Povećali su iznos koji bi platili u slučaju da regulatori blokiraju posao s pet milijardi na 5,8 milijardi dolara, čime su izjednačili iznos koji je Netflix ponudio kao dio svog dogovora.

Tržište je na vijesti reagiralo pozitivno, s dionicama Warner Bros. Discoveryja koje su u predtržišnom trgovanju porasle za gotovo četiri posto. Predstavnik tvrtke nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar, no Ellisonov potez bez sumnje stavlja novi pritisak na upravu i dioničare da ponovno razmotre Paramountovu ponudu.