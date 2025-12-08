Netflix poručuje pretplatnicima: ništa se ne mijenja, zasad

Iako će u dogledno vrijeme preuzeti konkurentski veliki servis te njegove filmske i televizijske studije i streaming uslugu, iz Netflixa su korisnicima dojavili da se pretplatnički paketi zasad neće mijenjati

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 07:03

Čim je službeno protekloga tjedna potvrđeno da će Netflix pripojiti Warner Bros, uključujući njegove filmske i televizijske studije te HBO i HBO Max, u javnosti i među pretplatnicima počele su kolati špekulacije o tome kako će izgledati budućnost streaming tržišta. Hoće li Netflix samo u svoj katalog dodati sve sadržaje preuzetih usluga i ugasiti HBO Max, ili će pak integrirati dvije pretplate u jednu? Ili će na neki način nastati nova, po svemu sudeći dominantna streaming usluga na globalnom tržištu, uz porast cijena pretplate? Ako se pita čelnike Netflixa, razloga za paniku nema jer – ništa se, barem u dogledno vrijeme, neće promijeniti.

Iz te su kompanije, nedugo nakon objave vijesti o odobrenju dioničara za proces akvizicije Warner Bros.-a, svojim pretplatnicima poslali e-mail u kojem smiruju strasti.

"Javit ćemo vam na vrijeme"

"Nedavno smo objavili da će Netflix preuzeti Warner Bros., uključujući njegove filmske i televizijske studije, HBO Max i HBO. Ovo spaja našu vodeću uslugu za zabavu s ikonskim pričama Warner Bros.-a, donoseći neke od najomiljenijih svjetskih franšiza poput Harryja Pottera, Prijatelja, Teorije velikog praska, Casablance, Igre prijestolja i DC Universea zajedno sa Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Bridgerton i K-Pop Demon Hunters", poruka je iz Netflixa, uz nastavak u kojem pokušavaju gledateljima dati do znanja da, barem zasad, neće biti promjena u njihovim pretplatničkim paketima.

"Danas se ništa ne mijenja. Obje streaming usluge nastavit će raditi zasebno. Moramo dovršiti još koraka prije nego što se dogovor zaključi, uključujući regulatorna odobrenja i odobrenja dioničara. Javit ćemo vam se kad budemo imali više informacija za podijeliti. U međuvremenu, nadamo se da ćete i dalje uživati gledajući koliko god želite, kad god želite – sve unutar vaše trenutačne pretplate", zaključuju svoj e-mail iz najvećeg svjetskog streaming servisa, koji će uskoro postati još veći.

Netflix, prema posljednjim dostupnim podacima, ima više od 300 milijuna aktivnih pretplatnika, dok Warner Bros. Discovery na svojim platformama (HBO, HBO Max, Discovery+) ima njih oko 128 milijuna. Za one koji žele znati više, pripremili su i FAQ stranicu s odgovorima na najvažnija pitanja vezana za nadolazeću akviziciju – a i tamo potvrđuju da se promjene u katalogu sadržaja i pretplatama neće dogoditi "sve dok transakcija ne bude zaključena". Nakon toga – vidjet ćemo.



