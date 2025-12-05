Netflix preuzima Warner Bros. i HBO za 82,7 milijardi dolara

Američki koncern Warner Bros. Discovery našao je kupca. Iako su donedavno negirali tu mogućnost, njihove filmske studije, sadržaje i streaming posao preuzima Netflix, stvarajući platformu bez presedana

Netflix je u kratko vrijeme vrlo ozbiljno ušao u pregovore za kupnju filmskih i TV studija te streaming servisa u vlasništvu koncerna Warner Bros. Discovery. Ta je kompanija već mjesecima u procesu strateške podjele na dva dijela te u potrazi za kupcem, koji bi preuzeo dio njihovog poslovanja vezanoga uz TV, film i streaming. Kao mogući se kupac nedavno spominjala novoosnovana tvrtka Paramount Skydance﻿, a tom je prilikom iz Netflixa stigla i izjava kako oni ne planiraju ulaziti u takvu akviziciju.

Velik posao sa značajnim utjecajem

Međutim, situacija se očito promijenila u kratkom vremenu, pa je najveća svjetska streaming platforma nakon kratkih pregovora potvrdila da će upravo oni postati novim vlasnicima dijela poslovanja WBD-a, koje uključuje i izravnog im konkurenta, platformu HBO Max. Prema službenom priopćenju. Netflix će za preuzimanje Warner Bros-a, filmskih i televizijskih studija te HBO-a i HBO Maxa platiti 82,7 milijardi dolara (27,75 dolara po dionici).

Transakcija će biti dovršena nakon zaključenja postupka izdvajanja divizije Global Networks, što je planirano za treće tromjesečje 2026. godina. Izdvajanje uključuje američke televizijske kuće CNN, TBS i TNT sports, koje nisu predmetom akvizicije, kao i Discovery te kanale koje WBD trenutačno ima u besplatnoj ponudi na europskim tržištima.

Ted Sarandos, supredsjednik Netflixa, istaknuo je kako kombinacija Warner Bros. vremenski provjerenih klasika s Netflixovim sadržajima koji definiraju kulturu, poput Stranger Thingsa i KPop Demon Huntersa, omogućuje platformi da publici pruži "više onoga što vole". Greg Peters, drugi supredsjednik Netflixa, naglasio je kako će akvizicija "ubrzati poslovanje tijekom nadolazećih desetljeća" i ojačati cjelokupnu industriju zabave.

David Zaslav, predsjednik i izvršni direktor Warner Bros. Discoveryja, opisao je spajanje kao ujedinjenje "dviju najvećih pripovijedačkih tvrtki na svijetu". Warner Bros., koji je više od stoljeća oblikovao kulturu i zabavljao publiku diljem svijeta, nastavit će djelovati pod trenutnim uvjetima unutar Netflixove strukture.

Kupnjom WBD-a Netflix postaje vlasnikom HBO mreže, zajedno s njezinom bibliotekom sadržaja, dobiva velike studijske komplekse u Kaliforniji, kao i golemu filmsku i televizijsku arhivu koja sadrži sadržaje poput franšize Harryja Pottera, Igre prijestolja, Prijatelja, Obitelji Soprano ili Bijelog lotosa. Upravna vijeća obiju kompanija jednoglasno su odobrila transakciju, koja bi trebala stvoriti dodatnu vrijednost za dioničare i proširiti mogućnosti za kreativnu zajednicu.

Naravno, za spajanje će biti potrebno i odobrenje nadležnih regulatora, a Netflix je, prema neslužbenim informacijama, ponudio 5 milijardi dolara odštete u slučaju da regulatorna tijela ne odobre ovu transakciju.