Njemački Rheinmetall preuzima većinski udio u DOK-ING-u

Proizvođač naoružanja Rheinmetall akvizicijom 51% udjela u hrvatskoj tvrtki DOK-ING uspostavlja centar izvrsnosti za besposadne sustave u Hrvatskoj, ciljajući na vodeću poziciju na globalnom tržištu

Njemačka tehnološka grupacija Rheinmetall, sa sjedištem u Düsseldorfu, potpisala je u Zagrebu ugovor o kupnji većinskog udjela od 51% u hrvatskoj tvrtki DOK-ING, specijaliziranoj za besposadne zemaljske sustave. Ugovor su, u nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, potpisali utemeljitelj DOK-ING-a Vjekoslav Majetić i izvršni direktor Rheinmetallovog odjela Vehicle Systems Europe, dr. Björn Bernhard. Prema odredbama ugovora, Majetić zadržava 49% udjela, dok prodajna cijena transakcije ostaje poslovna tajna.

Strateško širenje portfelja

Ovom akvizicijom DOK-ING postaje Rheinmetallov centar kompetencija za besposadne i autonomne sustave namijenjene vojnoj primjeni. Unatoč promjeni vlasničke strukture, tvrtka će nastaviti poslovati iz sjedišta u Zagrebu pod postojećim menadžmentom, čime se osigurava strateški kontinuitet i operativna stabilnost. Ulazak njemačkog diva na hrvatsko tržište podložan je još samo odobrenju nadležnih regulatornih tijela.

Partnerstvo se temelji na komplementarnosti tehnologija: Rheinmetall pridonosi stručnošću u taktičkim vozilima i sustavima naoružanja, dok DOK-ING donosi desetljeća iskustva u razvoju daljinski upravljanih platformi za rad u opasnim uvjetima. Fokus suradnje bit će na razvoju besposadnih sustava za borbenu potporu i oklopno inženjerstvo. Poseban naglasak stavljen je na platformu "Komodo", modularni hibridni sustav nosivosti preko 8,5 tona, koji će Rheinmetall opremati modulima za izravnu i neizravnu paljbu, razminiranje te logistiku.

Osim tehnološkog razvoja, ovaj sporazum osigurava DOK-ING-u pristup Rheinmetallovim industrijskim kapacitetima i globalnoj prodajnoj mreži. Vjekoslav Majetić istaknuo je kako je tvrtka dosegla fazu u kojoj je za daljnje skaliranje proizvodnje i povećanje konkurentnosti bio nužan partner s međunarodnim dosegom. Istodobno, Rheinmetall ovim potezom učvršćuje svoje uporište u Hrvatskoj kao članici EU-a i NATO-a, prepoznavši potencijal za značajan rast u segmentu autonomnog ratovanja.

Inovacije za bojišta

Planovi za budućnost uključuju razvoj projekta "Wingman", besposadnog naoružanog sustava potpore koji bi operirao uz tenkove poput Panthera KF51 ili inženjerijskih vozila Kodiak. Takvi sustavi namijenjeni su izviđanju i pružanju vatrene potpore, čime se značajno smanjuje izloženost vojnika riziku. Rheinmetall i DOK-ING teže postavljanju novih standarda u masovnoj proizvodnji i primjeni besposadnih zemaljskih sustava na globalnoj razini.

DOK-ING je od svog osnutka 1991. godine isporučio oko 500 platformi u više od 40 zemalja, a njihovi sustavi za razminiranje trenutačno se intenzivno koriste i u Ukrajini. Rheinmetall, koji zapošljava 44.000 ljudi diljem svijeta, prošle je godine ostvario prihod od 9,8 milijardi eura. Ovim spajanjem, obje strane vjeruju u stvaranje snažne tržišne pozicije koja će redefinirati europski obrambeni i tehnološki krajolik.