Njemački Rheinmetall preuzima većinski udio u DOK-ING-u

Proizvođač naoružanja Rheinmetall akvizicijom 51% udjela u hrvatskoj tvrtki DOK-ING uspostavlja centar izvrsnosti za besposadne sustave u Hrvatskoj, ciljajući na vodeću poziciju na globalnom tržištu

Sandro Vrbanus četvrtak, 5. ožujka 2026. u 11:20
📷 DOK-ING
DOK-ING

Njemačka tehnološka grupacija Rheinmetall, sa sjedištem u Düsseldorfu, potpisala je u Zagrebu ugovor o kupnji većinskog udjela od 51% u hrvatskoj tvrtki DOK-ING, specijaliziranoj za besposadne zemaljske sustave. Ugovor su, u nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, potpisali utemeljitelj DOK-ING-a Vjekoslav Majetić i izvršni direktor Rheinmetallovog odjela Vehicle Systems Europe, dr. Björn Bernhard. Prema odredbama ugovora, Majetić zadržava 49% udjela, dok prodajna cijena transakcije ostaje poslovna tajna.

Strateško širenje portfelja

Ovom akvizicijom DOK-ING postaje Rheinmetallov centar kompetencija za besposadne i autonomne sustave namijenjene vojnoj primjeni. Unatoč promjeni vlasničke strukture, tvrtka će nastaviti poslovati iz sjedišta u Zagrebu pod postojećim menadžmentom, čime se osigurava strateški kontinuitet i operativna stabilnost. Ulazak njemačkog diva na hrvatsko tržište podložan je još samo odobrenju nadležnih regulatornih tijela.

Partnerstvo se temelji na komplementarnosti tehnologija: Rheinmetall pridonosi stručnošću u taktičkim vozilima i sustavima naoružanja, dok DOK-ING donosi desetljeća iskustva u razvoju daljinski upravljanih platformi za rad u opasnim uvjetima. Fokus suradnje bit će na razvoju besposadnih sustava za borbenu potporu i oklopno inženjerstvo. Poseban naglasak stavljen je na platformu "Komodo", modularni hibridni sustav nosivosti preko 8,5 tona, koji će Rheinmetall opremati modulima za izravnu i neizravnu paljbu, razminiranje te logistiku.

📷 DOK-ING
DOK-ING

Osim tehnološkog razvoja, ovaj sporazum osigurava DOK-ING-u pristup Rheinmetallovim industrijskim kapacitetima i globalnoj prodajnoj mreži. Vjekoslav Majetić istaknuo je kako je tvrtka dosegla fazu u kojoj je za daljnje skaliranje proizvodnje i povećanje konkurentnosti bio nužan partner s međunarodnim dosegom. Istodobno, Rheinmetall ovim potezom učvršćuje svoje uporište u Hrvatskoj kao članici EU-a i NATO-a, prepoznavši potencijal za značajan rast u segmentu autonomnog ratovanja.

Inovacije za bojišta

Planovi za budućnost uključuju razvoj projekta "Wingman", besposadnog naoružanog sustava potpore koji bi operirao uz tenkove poput Panthera KF51 ili inženjerijskih vozila Kodiak. Takvi sustavi namijenjeni su izviđanju i pružanju vatrene potpore, čime se značajno smanjuje izloženost vojnika riziku. Rheinmetall i DOK-ING teže postavljanju novih standarda u masovnoj proizvodnji i primjeni besposadnih zemaljskih sustava na globalnoj razini.

DOK-ING je od svog osnutka 1991. godine isporučio oko 500 platformi u više od 40 zemalja, a njihovi sustavi za razminiranje trenutačno se intenzivno koriste i u Ukrajini. Rheinmetall, koji zapošljava 44.000 ljudi diljem svijeta, prošle je godine ostvario prihod od 9,8 milijardi eura. Ovim spajanjem, obje strane vjeruju u stvaranje snažne tržišne pozicije koja će redefinirati europski obrambeni i tehnološki krajolik.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi