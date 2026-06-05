Nvidia preuzela startup slovenskog osnivača za više od 400 milijuna dolara

Integriranje naprednih modela za brzu poslovnu analitiku osmislio je stručni tim Kumo AI-ja, predvođen profesorom iz Slovenije, Juretom Leskovcem, čiji je ovo već drugi višemilijunski "exit"

Sandro Vrbanus petak, 5. lipnja 2026. u 13:11
Jure Leskovec 📷 Stanford.edu
Jure Leskovec Stanford.edu

Nvidia je ovih dana potiho preuzela Kumo AI, četiri godine star startup specijaliziran za razvoj temeljnih AI modela, namijenjenih izradi točnih poslovnih predviđanja. Prema informacijama izvora upoznatih s transakcijom, vrijednost ove akvizicije navodno premašuje iznos od 400 milijuna dolara. Tri suosnivača startupa – Vanja Josifovski, Hema Raghavan i Jure Leskovec – službeno su prešli u Nvidiju prošlog mjeseca, no vodstvo Nvidije nije objavilo detalje ovog posla.

Napredna prediktivna tehnologija

Startup sa sjedištem u Mountain Viewu u Kaliforniji prethodno je tijekom 2022. godine prikupio 37 milijuna dolara rizičnog kapitala kroz dvije runde financiranja, u kojima je sudjelovao i Sequoia Capital. Tada su bilježili valuaciju od 250 milijuna dolara. Tehnologiju tvrtke Kumo AI do sada su u svom poslovanju implementirale platforme i kompanije poput aplikacije za dostavu hrane DoorDash, društvene mreže Reddit te britanskog trgovačkog lanca Sainsbury’s.

Za razliku od tradicionalne i vremenski zahtjevne prediktivne analitike, Kumo AI koristi napredni model koji omogućava trenutačno generiranje predviđanja – za procjene parametara kao što su odljev korisnika ili rizici od neizvršenja kreditnih obveza, sve to bez potrebe za dodatnim treniranjem modela. Prema riječima suosnivača Jure Leskovca, softver funkcionira tako da se usmjeri prema specifičnim podacima klijenta i definira željeni parametar, nakon čega sustav u sekundi generira precizno predviđanje.

Znanstvena stručnost u pozadini

Leskovec je glavni znanstvenik i suosnivač startupa, a ujedno i profesor računarstva na Sveučilištu Stanford, gdje radi unutar InfoLaba i laboratorija za umjetnu inteligenciju od 2009. godine. Njegova bogata karijera uključuje i poziciju glavnog znanstvenika na Pinterestu, koji je prethodno preuzeo njegov raniji startup za strojno učenje Kosei. Leskovec je rodom iz susjedne nam Slovenije, doktorirao je na Sveučilištu Carnegie Mellon, postdoktorsko istraživanje završio na Sveučilištu Cornell, dok je preddiplomski studij završio na Sveučilištu u Ljubljani.

Znanstveni rad profesora Leskovca fokusiran je na primijenjeno strojno učenje i znanost o podacima za velike međusobno povezane sustave. Njegovi istraživački projekti usmjereni su na modeliranje složenih, bogato označenih struktura, grafova i mreža na svim razinama, počevši od interakcija proteina unutar stanica pa sve do društvenih interakcija među ljudima, što čini tehnološku podlogu primijenjenu u rješenjima za prediktivnu umjetnu inteligenciju. Ovo mu je, dakle, već drugi poslovni "exit", nakon već spomenutog Koseija, kada financijski detalji nisu bili objavljeni.

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