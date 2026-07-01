Rheinmetall i DOK-ING u Hrvatskoj pokreću europski centar za besposadne sustave

Preuzimanjem 51-postotnog udjela u DOK-ING-u Rheinmetall je zaključio akviziciju, a tvrtka DOK-ING Sigurnost i obrana ubuduće će poslovati pod imenom Rheinmetall Unmanned Vehicles

Njemačka tehnološka grupacija Rheinmetall sa sjedištem u Düsseldorfu dovršila je stjecanje većinskog udjela u hrvatskom DOK-ING-u te je time proširila svoj portfelj u sektoru besposadnih vozila. U ožujku ove godine Rheinmetall je u Zagrebu potpisao ugovor o stjecanju većinskog udjela u tvrtki DOK-ING, čime stječe 51 posto udjela u društvu. Osnivač tvrtke i njezin dosadašnji jedini vlasnik, Vjekoslav Majetić, zadržao je preostalih 49 posto vlasničkog udjela, dok kupoprodajna cijena neće biti objavljena.

Dovršetak akvizicije

Povezivanjem Rheinmetallove stručnosti u području taktičkih vozila s DOK-ING-ovim sposobnostima u području besposadnih vozila stvara se tehnološka osnova za budući razvoj poslovanja. Suradnja se temelji na DOK-ING-ovoj platformi Komodo, modularnoj hibridnoj platformi za teške uvjete rada nosivosti veće od 8,5 tona.

Rheinmetall će platformu nadopuniti različitim funkcionalnim modulima i kompletima opreme, uključujući sustave za izravnu i neizravnu paljbu, operacije razminiranja i polaganja mina, izviđačke senzore te logističke sustave. Dva europska dobavljača planiraju realizaciju projekata s ciljem pokretanja serijske proizvodnje i operativne uporabe besposadnih kopnenih sustava.

Centar kompetencija

"Sada možemo uspostaviti naš centar kompetencija u Hrvatskoj u području besposadnih i autonomnih vozila za vojne namjene. S ovom novom organizacijom cilj nam je ostvariti snažnu tržišnu poziciju u sektoru besposadnih borbenih i oklopnih vozila za borbenu potporu. U ovom tržištu budućnosti vidimo značajan potencijal rasta, a istodobno uspostavljamo prisutnost u Hrvatskoj, partnerskoj zemlji Europske unije i NATO-a te vrlo atraktivnom tržištu kupaca", istaknuo je dr. Björn Bernhard, izvršni direktor Rheinmetallove divizije Vehicle Systems Europe, nakon dobivanja regulatornog odobrenja.

DOK-ING djeluje u području kopnenih besposadnih sustava za razminiranje i djelovanje u visokorizičnim okruženjima. Od svojeg osnutka tvrtka je isporučila oko 500 platformi kupcima u više od 40 zemalja. Tehnologija razminiranja trenutačno se koristi u operacijama u Ukrajini. Nakon akvizicije, tvrtka DOK-ING Sigurnost i obrana poslovat će pod imenom Rheinmetall Unmanned Vehicles.

Rheinmetall MV-8 Komodo

Majetić je ovom prigodom podsjetio na svoje riječi izrečene prilikom potpisivanja ugovora u ožujku: "Ovaj korak osigurava da će razvoj, inženjerska izvrsnost i ključne kompetencije DOK-ING-a ostati u Hrvatskoj. Udruživanjem snaga s Rheinmetallom možemo proširiti naše proizvodne kapacitete, ubrzati razvoj besposadnih specijaliziranih sustava nove generacije i ojačati našu dugoročnu konkurentnost. Time će se dodatno osnažiti uloga Hrvatske unutar europske obrambene i tehnološke industrije."

DOK-ING i Rheinmetall planiraju razvijati raspon rješenja za borbene zadaće i borbenu potporu. To uključuje projekt besposadnog naoružanog sustava za potporu ("Wingman") koji će djelovati uz glavne borbene tenkove i borbena vozila pješaštva u zadaćama izviđanja i vatrene potpore. Sustav će biti integriran i s postojećim Rheinmetallovim platformama, uključujući glavni borbeni tenk Panther KF51, oklopno vozilo za izvlačenje Büffel/Buffalo te oklopno inženjerijsko vozilo Kodiak.