SpaceX preuzima xAI - Musk spaja svemir i AI

Ova akvizicija, potvrđena u ponedjeljak 2. veljače 2026., ujedinjuje rakete, satelite Starlink, platformu X i AI chatbot Grok pod jednim krovom, sa zajedničkim ciljem

Bug.hr utorak, 3. veljače 2026. u 01:10

SpaceX je akvizirao xAI kako bi formirao najambiciozniji, vertikalno integrirani inovacijski motor na Zemlji i izvan nje. Nova cjelina objedinjuje umjetnu inteligenciju, rakete, svemirski internet, komunikaciju izravno s mobilnim uređajima te vodeću svjetsku platformu za informacije u stvarnom vremenu i slobodu govora. Ovaj potez ne označava samo sljedeće poglavlje, već potpuno novu knjigu u misiji tvrtki SpaceX i xAI: skaliranje s ciljem stvaranja "osjetilnog sunca" kako bismo razumjeli Svemir i proširili svjetlo svijesti prema zvijezdama.

Zašto je AI u svemiru budućnost?

Trenutni napredak u području umjetne inteligencije ovisi o golemim podatkovnim centrima na Zemlji, koji zahtijevaju ogromne količine energije i hlađenja. Globalna potražnja za električnom energijom koju pokreće AI jednostavno se ne može zadovoljiti zemaljskim rješenjima, čak ni u kratkom roku, bez nametanja ozbiljnih poteškoća zajednicama i okolišu. Dugoročno gledano, umjetna inteligencija smještena u svemiru očito je jedini način za daljnje skaliranje. Primjerice, za iskorištavanje samo jednog milijuntog dijela energije našeg Sunca bilo bi potrebno više od milijun puta više energije nego što naša civilizacija trenutno koristi.

Jedino logično rješenje je stoga preseliti ove resurse intenzivne operacije na lokaciju s neograničenom energijom i prostorom. Uostalom, svemir se s razlogom naziva "prostor" (eng. space). Procjenjuje se da će unutar dvije do tri godine najjeftiniji način za generiranje računalne snage za AI biti upravo u svemiru. Kako prenosi The Verge, sama ta troškovna učinkovitost omogućit će inovativnim tvrtkama da napreduju u treniranju svojih AI modela i obradi podataka brzinama i razmjerima bez presedana, ubrzavajući proboje u našem razumijevanju fizike i izumu tehnologija koje će koristiti čovječanstvu.

Ova nova konstelacija satelita gradit će se na dobro uspostavljenim strategijama održivosti svemira, uključujući i zbrinjavanje na kraju životnog vijeka, koje su se pokazale uspješnima za postojeće SpaceX-ove širokopojasne satelitske sustave. Time se osigurava da ova ambiciozna vizija ne ide na štetu dugoročne sigurnosti i čistoće Zemljine orbite.

