Švicarski Travelnode preuzeo hrvatski Rentlio za stvaranje najjače regionalne turističke platforme

Švicarska grupa Travelnode preuzimanjem zadarskog Rentlija i udruživanjem s dubrovačkim Phobsom stvara vodeću hospitality-tech platformu s više od 10 milijuna eura prihoda u jadranskoj regiji

Sandro Vrbanus petak, 24. srpnja 2026. u 11:03

Travelnode, hospitality-tech platforma sa sjedištem u Švicarskoj, u većinskom vlasništvu fondova privatnog kapitala Sandberg Capital i ARX Equity Partners, objavila je akviziciju Rentlija, drugog najvećeg hrvatskog pružatelja softverskih rješenja za turizam. Transakcija dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je švicarska grupa preuzela talijansku tvrtku Podcamp, specijaliziranu za softverska rješenja u upravljanju kampovima. Ova nova akvizicija predstavlja prekretnicu u strategiji grupe usmjerenoj na konsolidaciju europskog hospitality-tech tržišta. Napomenimo i da je od 2022. godine investitor u Rentlio bila i domaća tech kompanija Infinum.

Stvara se tržišni lider

Budući da je Travelnode od ranije vlasnik dubrovačke platforme Phobs, sinergijom Phobsa i Rentlija nastaje tržišni lider u softverskim rješenjima za hotele, kampove i apartmane u Hrvatskoj i Sloveniji. Udružene kompanije iz Zadra i Dubrovnika gradit će najambiciozniju hospitality-tech platformu u jadranskoj regiji. Rentlio i Phobs zajedno zapošljavaju gotovo stotinu stručnjaka te ostvaruju više od deset milijuna eura prihoda.

Udruživanje ovih tehnoloških platformi označava važan korak prema ubrzanju tehnološke transformacije u sektoru turizma. Moderni turistički sektor suočava se s rastućim očekivanjima gostiju, sve složenijim poslovanjem te ubrzanim razvojem umjetne inteligencije. Budući da nepovezani sustavi za prodaju, distribuciju, operacije i komunikaciju više ne mogu pratiti tržišne zahtjeve, budućnost sektora pripada integriranim platformama koje objedinjuju ključne poslovne procese i omogućuju turističkim djelatnicima fokus na goste umjesto na tehnologiju.

Rentlio i Phobs razvili su u Hrvatskoj rješenja koja su konkurentna na globalnoj razini. Rentlio je prepoznat po svojoj cloud platformi za upravljanje objektima koja pomaže u automatizaciji procesa, pojednostavljenju rada recepcija i operativnih timova te poboljšanju iskustva gostiju. S druge strane, Phobs je usmjeren na rast hotelskih prihoda kroz upravljanje prodajnim procesima, povećanje udjela direktnih rezervacija i povezivanje s OTA kanalima, turoperatorima, agencijama te metasearch kanalima poput Googlea.

Inovacije iz hrvatskih ureda

Zajedničkim razvojem Rentlija, Phobsa i talijanskog Podcampa planira se dodatno ubrzanje ulaganja u inovacije, umjetnu inteligenciju, integracije i nove funkcionalnosti. Iako Hrvatska prije petnaestak godina gotovo nije postojala na karti globalne hospitality tehnologije, danas iz Dubrovnika i Zadra dolaze neka od najmodernijih rješenja za upravljanje i prodaju u turizmu.

Obje kompanije nastavit će razvijati svoja tehnološka rješenja za turistički sektor pod jednim krovom, ali i dalje iz svojih hrvatskih ureda. Spajanjem operacija i resursa unutar Travelnode grupe, korisnicima u regiji i šire omogućit će se pristup još naprednijim funkcionalnostima i integriranim sustavima.

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