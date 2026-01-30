Tajnoviti izraelski startup postao Appleova druga najveća kupnja u povijesti

Apple je službeno potvrdio akviziciju izraelske tvrtke Q.ai, specijalizirane za umjetnu inteligenciju u području zvuka i strojnog učenja. Iako financijski detalji nisu službeno objavljeni, izvori bliski pregovorima procjenjuju vrijednost posla na gotovo dvije milijarde dolara. Time taj posao predstavlja Appleovu drugu najveću akviziciju u njihovoj povijesti, odmah nakon kupnje Beats Electronicsa 2014. godine, tada vrijednoga tri milijarde dolara.

Revolucija komunikacije

Tehnologija koju je Q.ai posljednjih godina u tajnosti razvijao fokusira se na prepoznavanje govora u ekstremno bučnim uvjetima te interpretaciju šaptanja. Posebno se ističe inovacija koja koristi strojno učenje za analizu mikropokreta mišića lica, što omogućuje uređajima da razumiju komunikaciju čak i bez glasnog izgovaranja riječi.

Analitičari predviđaju da će ova tehnologija naći primjenu u uređajima kao što su AirPods slušalice i Vision Pro naglavnik, omogućujući prirodniju interakciju sa sustavom glasovnog asistenta Siri. Također, može se iskoristiti za unaprjeđenje sustava prevođenja u stvarnom vremenu i izolacije glasa, što bi mogli biti ključni aduti Applea u globalnoj utrci za prevlast u području umjetne inteligencije u nadolazećoj eri AI agenata i nosivih pametnih uređaja.

Dvaput je dvaput

Zanimljivo je da je na čelu preuzetog startupa Aviad Maizels, čovjek koji je Appleu još 2013. godine za oko 350 milijuna dolara prodao tvrtku PrimeSense, čija je tehnologija bila ključna za razvoj Face ID sustava. Uz njega, cijeli je tim PrimeSensea 2022. godine bio prešao u Appleove redove kako bi integrirali svoje znanje u buduće proizvode te kompanije. Maizels je iz Applea otišao nakon nekoliko godina i potom osnovao Q.ai, pa ga sada opet prodao istoj kompaniji – te se ponovno s timom, koji čine i neki bivši zaposlenici PrimeSensea, vraća pod okrilje "jabuke". Prema dostupnim informacijama Q.ai ima stotinjak zaposlenih.

Aviad Maizels

Dosadašnji investitori u tajnoviti Q.ai, poput Google Venturesa i Kleiner Perkinsa, ovim su poslom ostvarili značajan povrat ulaganja u tvrtku koja je do sada djelovala u potpunoj tajnosti. Poznajući Apple, vjerojatno će se u tajnosti i nastaviti rad na tehnologijama koje obećavaju "revoluciju komunikacije".