Warner Bros. Discovery odbio i "podebljanu" ponudu Paramounta u korist spajanja s Netflixom

Uprava medijske kuće odbila je izmijenjenu ponudu Paramount Skydancea, ocijenivši je rizičnom i inferiornom u odnosu na ranije dogovoreno spajanje s tehnološkim divom Netflixom

Upravni odbor kompanije Warner Bros. Discovery jednoglasno je potvrdio da izmijenjena ponuda Paramount Skydancea, poslana dioničarima 22. prosinca 2025. godine, ne predstavlja superiornu ponudu u odnosu na postojeći ugovor o spajanju s Netflixom. Prema službenom priopćenju, odbor je (kao uostalom i u slučaju prve ponude) preporučio dioničarima da odbace Paramountov pokušaj neprijateljskog preuzimanja, ističući da on nije u najboljem interesu kompanije niti njezinih investitora.

Rizici financiranja

Uprava smatra da Paramountova ponuda sadrži značajne nedostatke, prvenstveno u pogledu niske vrijednosti i ekstremne razine zaduženja. WBD stoga službeno ostaje pri obvezujućem sporazumu s Netflixom, za koji tvrde da pruža neusporedivo veću izvjesnost i financijsku stabilnost bez skrivenih troškova koji bi opteretili dioničare.

Glavni razlog novog odbijanja ponovno leži u strukturi transakcije koju predlaže Paramount, čija tržišna kapitalizacija iznosi 14 milijardi dolara dok planira akviziciju tešku preko 94 milijarde dolara. To bi zahtijevalo zaduženje od barem 50 milijardi dolara, a takav model nosi goleme rizike. Dodatno, WBD bi u slučaju prihvaćanja Paramountove ponude bio primoran platiti čak 4,7 milijardi dolara penala i troškova Netflixu za raskid ugovora.

Netflix kao sigurnija opcija

Nasuprot Paramountovom lošem kreditnom rejtingu i negativnom novčanom toku, Netflix se WBD-u predstavlja kao partner s tržišnom kapitalizacijom od 400 milijardi dolara i boljim investicijskim rejtingom. Dogovor s Netflixom predviđa da dioničari WBD-a dobiju 23,25 dolara u gotovini uz dionice Netflixa, zadržavajući pritom vlasništvo u novom entitetu Discovery Global koji bi upravljao sportskim i informativnim medijskim sredstvima.

U konačnici, "podebljana" ponuda teška 77,9 milijardi dolara za preuzimanje cijele kompanije službeno je odbijena, no na samim dioničarima je odluka hoće li poslušati upravu ili ne. S druge strane, Netflix već ima potpisan ugovor o preuzimanju samo filmskih i televizijskih studija te HBO-a i HBO Maxa za ukupno 82,7 milijardi dolara, od čega bi 72 milijarde išle dioničarima.