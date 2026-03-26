Arm više ne prodaje samo nacrte, predstavljen je njihov prvi vlastiti AI procesor

Britanski Arm po prvi put u povijesti tržištu će ponuditi vlastiti procesor, kojim obećavaju dvostruko veće performanse u odnosu na x86 platforme uz značajne uštede u podatkovnim centrima

Tvrtka Arm Holdings službeno je najavila proširenje svoje ponude na gotove silicijske proizvode, što predstavlja značajnu promjenu u dosadašnjem poslovnom modelu – koji se, kako znamo, primarno oslanjao na licenciranje intelektualnog vlasništva. Njihov povijesni iskorak započinje lansiranjem procesora Arm AGI CPU. Riječ je o prvom procesoru koji je u potpunosti dizajnirao Arm, a namijenjen je AI podatkovnim centrima i rastućim zahtjevima za agentskom umjetnom inteligencijom.

Prema riječima glavnog izvršnog direktora Renea Haasa, AI je iz temelja redefinirao način na koji se računalstvo gradi i primjenjuje. Proširenjem na isporuku gotovih silicijskih proizvoda, Arm želi partnerima pružiti širi spektar opcija unutar svojeg ekosustava, zadržavajući pritom fokus na visokim performansama i energetskoj učinkovitosti. Strategija tvrtke sada, uz nacrte za procesore i podsustave, prvi put uključuje i izravnu ponudu hardvera.

Naglasak na učinkovitost

Novi Arm AGI CPU dizajniran je da odgovori na specifične izazove agentske inteligencije, koja zahtijeva kontinuirano procesuiranje, planiranje i donošenje odluka. Procesor nudi do 136 Neoverse V3 jezgri po jedinici, uz propusnost memorije od 6 GB/s po jezgri. Uz toplinski profil od 300 W, sustav omogućuje determinističke performanse pod stalnim opterećenjem, eliminirajući usporavanja karakteristična za kompleksnije arhitekture, najavljeno je iz Arm-a.

Ovaj procesor omogućuje iznimnu gustoću arhitekture u podatkovnim centrima. U standardnim 1U serverskim šasijama s zračnim hlađenjem moguće je smjestiti do 8.160 jezgri po racku, dok sustavi s tekućim hlađenjem dosežu više od 45.000 jezgri. U usporedbi s tradicionalnim x86 platformama, Arm AGI CPU pruža dvostruko veće performanse po racku, što bi operaterima velikih AI data centara moglo donijeti uštede do 10 milijardi dolara po gigavatu kapaciteta.

Suradnja s tehnološkim liderima

Glavni partner u razvoju ovog procesora je Meta, koja je sudjelovala u procesu dizajna kako bi optimizirala svoju infrastrukturu za globalne aplikacije. AGI CPU će raditi sinkronizirano s Metinim prilagođenim akceleratorima, čime se postiže učinkovitija orkestracija u velikim AI sustavima.

Osim Mete, potporu novoj platformi pružile su i tvrtke poput OpenAI-ja, SAP-a i Cloudflarea, dok će hardverska rješenja temeljena na novom procesoru isporučivati vodeći proizvođači kao što su Lenovo, Supermicro i Quanta Computer. Prvi sustavi već su dostupni, dok se šira komercijalna dostupnost na tržištu očekuje u drugoj polovici 2026. godine.