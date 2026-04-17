Intel širi ponudu Panther Lake procesora s modelima za jeftinije laptope

Panther Lake već je dokazao svoje mogućnosti u višem segmentu uz snažne performanse i dobru energetsku učinkovitost, a sada će to prenijeti i na jeftiniju liniju procesora Core Series 3

Intel je predstavio novu liniju procesora za prijenosna računala pod nazivom Core Series 3, koja donosi pristupačnije modele temeljene na Panther Lake arhitekturi. Riječ je o procesorima izrađenima na istom Intelovom 18A proizvodnom procesu kao i skuplji modeli iz linije Core Ultra Series 3, ali uz skromnije specifikacije i fokus na niži cjenovni razred.

Nova linija obuhvaća ukupno šest procesora, među kojima se ističe šestjezgreni Intel Core 7 360 kao najjači model, dok ponudu otvara petjezgreni Core 3 304. U odnosu na Ultra varijante, Core Series 3 procesori imaju manje CPU i Xe grafičkih jezgri, manje PCIe linija te niže AI performanse izražene u TOPS-ima. Također, ograničeni su na dva Thunderbolt 4 priključka i dolaze s nižim TDP-om.

Unatoč jasnom pozicioniranju, određenu zabunu moglo bi izazvati preklapanje u nazivima s Core Ultra linijom. Primjerice, model Core 5 330 brojčano djeluje naprednije od Core Ultra 5 322, no u praksi nudi slabije performanse – ima manje jezgri, manji cache i znatno slabije AI mogućnosti. Ključna razlika tako ostaje u oznaci “Ultra”, koja označava viši segment.

Nove će procesore u svojim laptopima koristiti Acer, Asus, HP i Lenovo, a koliko će u praksi biti pristupačni, ostaje za vidjeti nakon izlaska prvih modela na tržište.