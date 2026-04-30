Intelov novi čip za 21 posto je brži od onog u MacBook Neu, ali je li to dovoljno?

Nakon što je Appleov MacBook Neo po cijeni od 599 dolara uzdrmao tržište, Intel odgovara novim Wildcat Lake procesorom. Prvi testovi pokazuju 21 posto bolje performanse, no pobjeda u svijetu laptopa ovisi o puno više od sirove snage

Bug.hr četvrtak, 30. travnja 2026. u 09:17
Foto: Intel
Lansiranje Appleovog MacBook Nea, a pogotovo njegov nevjerojatan omjer cijene i performansi, izazvalo je pravi potres u svijetu Windows računala. Mnogi, uključujući i vjerne obožavatelje Windowsa, ostali su šokirani vrijednošću koju je Apple ponudio za samo 599 dolara. U tom cjenovnom rangu jednostavno nije postojalo ništa što bi se moglo mjeriti s kombinacijom kvalitete izrade, performansi i trajanja baterije koju je donio Neo.

Činilo se kako je Microsoft na trenutak ostao bez odgovora. Jedan od glavnih razloga bio je nedostatak odgovarajućeg procesora koji bi pokretao Windows ekvivalent jeftinog MacBooka. No, čini se da se to mijenja. Intel je sada i službeno odgovorio predstavljanjem novog procesora namijenjenog upravo takvim, cjenovno pristupačnim prijenosnicima.

Wildcat Lake ulazi u priču

Intelov odgovor stiže u obliku nove Wildcat Lake Core 300 serije čipova, a prve informacije sugeriraju da bi mogli biti ozbiljna konkurencija. Prema izvještaju portala Tweaktown, novi Intelov čip u višejezgrenim testovima postiže čak 21 posto bolje rezultate od Appleovog A18 Pro procesora koji se nalazi u MacBook Neu.

Na popularnom PassMark testu, Intelov novi čip postigao je 15222 boda u višejezgrenim zadacima te 4047 bodova u jednojezgrenim. Usporedbe radi, Appleov A18 Pro na istom testu ostvaruje 4066 bodova za jednu jezgru, što je praktički identičan rezultat. Međutim, Intelova prednost u višejezgrenim performansama je impresivna i predstavlja izravan izazov Appleovom novom hit proizvodu.

Sirova snaga nije jedino mjerilo

Ipak, kao što mnogi analitičari ističu, utrka za prevlast na tržištu prijenosnika ne svodi se samo na sirovu snagu procesora. Čak i ako zanemarimo vječnu raspravu između macOS-a i Windowsa, ostaje nekoliko ključnih pitanja. Prije svega, tek treba vidjeti može li Intelov čip parirati energetskoj učinkovitosti A18 Pro procesora, što izravno utječe na trajanje baterije - jednu od najjačih karika Appleovih računala.

Drugi, možda i veći izazov za Windows proizvođače poput Acera, Asusa, HP-a i Lenova bit će postići razinu kvalitete izrade koju nudi MacBook Neo po istoj cijeni. Appleova kontrola nad cjelokupnim proizvodnim procesom, od dizajna čipa do finalnog proizvoda, daje im prednost koju je teško dostići. Uz to, tu je i pitanje umjetne inteligencije. Intelovi "Wildcat Lake" čipovi certificirani su za Microsoftov Copilot+ AI, što je značajka koju A18 Pro u MacBook Neu trenutno ne nudi na istoj razini, a to bi mogao biti važan adut u budućnosti.

Prava bitka tek slijedi, kada se na tržištu pojave prvi prijenosnici s novim Intelovim procesorima. Iako Intel na papiru ima prednost u performansama, Appleov paket koji čine ekosustav, kvaliteta i optimizacija softvera i hardvera predstavlja iznimno snažnog protivnika. Za kupce, ovo je sjajna vijest jer jača konkurencija uvijek donosi bolje i povoljnije uređaje.

 

