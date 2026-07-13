Kako je Appleov otkazani projekt rodio Neural Engine

Bloomberg piše da je otkazani Appleov auto ostavio nasljeđe te mu pripisuje temelje današnje tvrtkine hardverske strategije za umjetnu inteligenciju

Apple je 2024. otkazao projekt autonomnog automobila i naizgled izbrisao desetljeće rada, no Mark Gurman tvrdi da je upravo taj napušteni pothvat postavio tehnološki temelj tvrtkine hardverske strategije za umjetnu inteligenciju. Bez tog zamaha, navodi, Apple bi u umjetnoj inteligenciji danas zaostajao još i više.

Projekt je uključivao tisuće zaposlenika, stvaranje stotina patenata, specijalizirane pogone i više od 10 milijardi dolara potrošnje. Vozilo nikad nije stiglo na tržište i, kako ocjenjuje, vjerojatno nikad neće, ali ostavština napora nadmašuje sam automobil.

Kako je auto rodio Neural Engine

Apple je rano u povijesti programa odlučio da bi svako vozilo koje isporuči trebalo odskakati od konkurencije potpunom autonomijom, na razini 5, najvišem stupnju klasifikacije samovozećih automobila. Ta je odluka iznudila jednu od prvih velikih inicijativa tvrtke u umjetnoj inteligenciji i tražila iskorake u strojnom učenju te vlastitim silicijskim čipovima.

Trebali su procesori sposobni obraditi golema radna opterećenja umjetne inteligencije u stvarnom vremenu. Čip namijenjen vozilu nikad nije dovršen, no rad na tim komponentama postao je, prema Gurmanu, temelj tehnologija daleko izvan automobila. Najizravnija posljedica je Neural Engine, dio Appleovih čipova zadužen za obradu umjetne inteligencije na samom uređaju.

Ta je tehnologija stigla s iPhoneom X 2017. i pokretala značajke poput Face ID-a i Animojija, a potom se proširila kroz cijelu liniju proizvoda. Otkako je Apple 2020. predstavio vlastite procesore za Mac, svako novo računalo ima Neural Engine, čime je Mac postao jedna od jačih platformi za lokalno pokretanje umjetne inteligencije, kod potrošača i sve više kod profesionalaca. Isti je rad utjecao i na moćne Ultra čipove te na procesore koji danas pokreću poslužitelje za Apple Intelligence.

Softver je zapeo, hardver isporučuje

Gurman ne prešućuje da Apple nije uspio stvoriti softver i usluge dorasle tom hardveru. Nadogradnje Apple Intelligencea i digitalnog asistenta Siri potrajale su znatno dulje od očekivanog. Rane hardverske investicije, tvrdi, ipak počinju vraćati uloženo kako se primjena umjetne inteligencije širi, više se obrade odvija na uređaju, a tvrtka gradi novu softversku strategiju s novim asistentom Siri. Od čipa M1 iz 2020. Apple postupno poboljšava Neural Engine, uz osjetne pomake kod M4, a ti napreci, prema Gurmanu, sada preslaguju sam plan razvoja silicija.

Preslagivanje plana čipova

Kako je nedavno izvijestio, Apple je preradio idućih nekoliko godina svojih planova za čipove u Macu. Novi ciklus trebao bi početi ove jeseni s osnovnim čipom M6, no po tradicionalnoj bi strategiji zatim slijedile inačice M6 Pro i M6 Max te naposljetku M6 Ultra za najjača stolna računala.

Prvi put tvrtka preskače čipove višeg ranga za jednu generaciju: umjesto da dovrši obitelj M6 inačicama Pro, Max i Ultra, prelazi izravno na M7. Apple je, piše, započeo završno oblikovanje dizajna (tape-out) čipa M7 samo šest mjeseci nakon što je isti proces pokrenuo za M6. To znači da bi M7 trebao stići u prvoj polovici 2027., a M7 Pro i M7 Max krajem 2027. te M7 Ultra 2028. Apple je Ultra čipove preskakao i prije, primjerice kod generacije M4, no izostavljanje svih inačica višeg ranga jedne linije bez presedana je.

M7 Ultra i poslužitelji za umjetnu inteligenciju

Razlog za otklon od tradicije je umjetna inteligencija. Apple je planirao veće nadogradnje neuralne obrade za obitelj M7 i zaključio da su ta poboljšanja dovoljno važna da opravdaju ubrzavanje iduće generacije umjesto dovršetka linije M6. Promjene kreću u punom opsegu s čipom M7 Ultra, za koji navodi da izrazito podiže performanse umjetne inteligencije i približava ih klasi namjenskih akceleratora poput Nvidijina Blackwella.

Čip bi mogao postati i osnova nadolazeće promjene strategije poslužitelja. Apple, piše Gurman, uskoro namjerava postaviti snažniji poslužitelj temeljen na čipu M5 Ultra pod internim kodnim imenom J246, dok inženjeri već razvijaju drugi poslužiteljski čip za lansiranje do 2029., građen oko mogućnosti čipa M7 Ultra. Novi je Ultra osmišljen za podršku do 1,5 terabajta memorije, otprilike dvostruko više od kapaciteta planiranog za M5 Ultra, no hoće li Apple tu konfiguraciju uistinu ponuditi, ovisit će o stanju industrije. Široke nestašice memorijskih čipova, navodi, otežale su nabavu komponente i podigle joj cijenu.

Onkraj M7: u pripremi su i drugi čipovi

Apple već razvija čipove M8 s još većim mogućnostima umjetne inteligencije, uključujući procesor kodnog imena Soko koji stiže do 2028. U pripremi su i drugi čipovi za jače Macove pod imenom Cardinal. Procesori generacije iz 2028. prelaze na proizvodni proces od 1,4 nanometra, što donosi dodatni skok u učinkovitosti.