Ryzen 7 2800X - AMD-ovo tajno oružje za buduća vremena

AMD je nedavno predstavio drugu generaciju Ryzen procesora. Podsjetimo, za sada su stigla četiri nova modela – Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2600X te Ryzen 7 2700 i Ryzen 7 2700X. Korisnici koji su pozornije pratili što je AMD od procesora prošle godine izdao pod Ryzen brendom primijetili su kako ove godine nema Ryzena 7 2800X koji bi trebao zamijeniti prošlogodišnji 1800X model.

Razlog tomu nije stiska s vremenom već što dotični trenutno nije ni potreban. Naime, kao što ste mogli vidjeti u našem nedavnom velikom testu procesora Ryzen 5 2600X i Ryzen 7 2700X, potonji se sasvim uspješno se bori s Intelovim procesorom Core i7-8700K. U nekim situacijama je čak i bolji od Intelovog procesora, a u nekim (poput gaminga) tek neznatno zaostaje.

“We felt like, with the 2700X and 2700 at the performance and price points, we had that space covered. We just felt that with those two SKUs we had it sufficiently covered where we wanted to position the product.”