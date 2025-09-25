Snapdragon 8 Elite Gen 5 stiže kao pametniji, brži i štedljiviji SoC za najjače mobitele

Osim MediaTekovog Dimensityja 9500, u najjačim mobitelima krajem 2025 i tijekom 2026 godine naći će se i Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 koji donosi razna poboljšanja

SPECIFIKACIJE Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Proizvodni proces TSMC 3nm Glavna jezgra 2x Oryon Prime do 4,6 GHz Jezgra za performanse 6x Oryon Performance do 3,62 GHz GPU Adreno GPU RAM LPDDR5 do 5.300 MHz Pohrana UFS 4.0 Povezivost Snapdragon X85 5G modem, Wi-Fi 7 (AI poboljšan), Bluetooth 5.4, UWB Prikaz 4K/60 Hz i QHD+/240 Hz

Qualcomm je službeno predstavio svoj najnoviji i najjači mobilni SoC, Snapdragon 8 Elite Gen 5, koji će pogoniti nadolazeće flagship mobitele. Kao što je bilo i najavljivano proteklih mjeseci, riječ je o značajnom iskoraku u odnosu na prethodnu generaciju, a sve zahvaljujući poboljšanjima u području performansi, energetske učinkovitosti i umjetne inteligencije.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 koristi treću generaciju Oryon CPU-a s dvije glavne jezgre takta 4,6 GHz i šest jezgri za performanse takta 3,62 GHz. Prema tvrdnjama Qualcomma, CPU je do 35 posto energetski učinkovitiji, što rezultira i do 16 posto boljom ukupnom učinkovitošću SoC-a. Tu je i poboljšani Adreno GPU koji nudi do 23 posto bolje performanse u igrama, uz smanjenu potrošnju energije od 20 posto.

Nadalje, brži je i Hexagon NPU za 37 posto, a istovremeno štedi i energiju u odnosu na prethodniku. Qualcomm naglašava da kombinacija ovih poboljšanja omogućuje personalizirana AI iskustva koja se razvijaju i uče o korisniku tijekom nekog vremena, uz pomoć Snapdragon Sensing Huba, podsustava koji stalno omogućuje aktivne AI funkcije bez većeg utjecaja na bateriju.

Što se tiče kamera, novi ISP uvodi podršku za APV (Advanced Professional Video) kodek i takozvani “computational video pipeline”, što omogućuje AI poboljšanja videa na razini svakog kadra. Također, podržani su kontekstualni autofokus, automatska ekspozicija i balans bijele boje.

I na kraju, istaknimo da Snapdragon 8 Elite Gen 5 dolazi s X85 modemom koji se može pohvaliti do 50 posto manjom latencijom u igrama zahvaljujući Wi-Fi povezivosti koju poboljšava AI.

Prvi mobiteli sa Snapdragon 8 Eliteom Gen 5 bit će Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max.