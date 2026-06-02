MiniMax M3: Radikalno jeftinija, munjevita multimodalna obrada teksta, koda, slika i videa

Ponavlja li se situacija s DeepSeekom, koji je početkom prošle godine izazvao uzbunu među zapadnim AI kompanijama? Šangajski startup MiniMax koristi istu formulu: ekstremnu jeftinoću i model distribucije koji izravno potkopava poslovne modele Silicijske doline

Ivan Podnar utorak, 2. lipnja 2026. u 09:05
📷 Minimax
U tijeku je borba za tržišnu prevlast u razvoju alata za autonomno programiranje, pa je odjeknula vijest da je MiniMax lansirao model M3. On je dizajniran za "Frontier Coding", nativnu multimodalnost i rad s agentima, čime postaje izravni konkurent sustavima kao što su OpenAI GPT-5.5 i Anthropic Claude.

Ubrzava dekodiranje do 15 puta

Model M3 je značajno drugačiji zbog MiniMax Sparse Attention (MSA) algoritma, koji drastično smanjuje računalne zahtjeve. Ovo rješenje ubrzava dekodiranje od 15,6 puta te čak 9,7 puta bržim "prefill" procesom u odnosu na standardne modele. M3 ne troši vrijeme na izračunavanje odnosa između svih tokena. Umjesto toga, pametno "preskače" matematički nevažne dijelove i fokusira se samo na ključne veze u tekstu. Uz podršku za kontekstualni prozor od milijun tokena, sustav omogućuje analizu čitavih arhitektura koda ili dugih video zapisa u jednom upitu. M3 je nativno multimodalan model treniran da izravno procesira slike i video ulaze, a specifičan je i po tome što može samostalno upravljati operativnim sustavom na desktop računalu.

Podaci koji alarmiraju konkurente

Na ključnom testu za rješavanje stvarnih softverskih problema, SWE-Bench Pro, M3 je ostvario odličan rezultat od 59,0%. I time nadmašio GPT-5.5, koji postiže 58,6%, te Gemini 3.1 Pro s 54,2%. Ipak, vrh ljestvice i dalje drži Claude Opus 4.7 s rezultatom od 64,3%.

Uz visoke performanse, MiniMax je najavio i objavu otvorenih parametara (open-weights) te punog tehničkog izvještaja u roku od deset dana od lansiranja, čime želi potaknuti globalno usvajanje svoje tehnologije. Otvoreni parametri označavaju vrstu AI modela čiji su trenirani parametri (tzv. "weights") javno dostupni za preuzimanje. Često se ne dobiva izvorni kod koji je korišten za treniranje, niti ogromni skupovi podataka (datasetovi) na kojima je model učen. Za razliku od modela otvorenog koda, gdje je uključeno sve: parametri, arhitektura, kod za treniranje i često i podaci za treniranje.

Ekstremna jeftinoću i model distribucije 

Najveći potres na tržištu izaziva komercijalna strana, gdje MiniMax M3 nudi ulaznu cijenu od 0,60 USD po milijunu tokena. Usporedba s vodećim zatvorenim modelima pokazuje da je M3 više od deset puta jeftiniji od najskupljih konkurenata poput GPT-5.5 i Claude Opusa.

Model Ulaz ($/1M) Izlaz ($/1M)
MiniMax M3 $0.6 $1.20
OpenAI GPT-5.5 $5.00 $30.00
Claude Opus 4.8 $5.00 $25.00
Gemini Pro (zadnja verificirana cijena) $1.25–2.50 $10–15

Strategija "open-weights" izravno čini M3 i geopolitičkim alatom. Programerima širom svijeta omogućuje se gradnja na kineskoj infrastrukturi bez potpune ovisnosti o američkim API-jevima, koji su podložni izvoznim restrikcijama. Time se stvara novi standard u industriji, gdje se konkurentnost više ne mjeri samo sirovom snagom procesora, već usporedbom cijena. To će sigurno prisiliti OpenAI da preispita poslovni model, jer M3 dokazuje da se elitni rezultati mogu isporučiti uz drastično niže operativne troškove.

