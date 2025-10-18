Startup prikupio 5,7 milijuna dolara i pokrenuo besplatni servis za vibe kodiranje

Startup iz San Francisca Engine Labs objavio je zatvaranje velike investicijske runde u iznosu od 5,7 milijuna dolara, koja je provedena s ciljem lansiranja platforme cto.new. Ona je predstavljena kao prvi u svijetu potpuno besplatni AI alat za softversko inženjerstvo. Glavni cilj platforme je učiniti napredne alate umjetne inteligencije dostupnima svim programerima, startupima i timovima – bez ikakvih troškova.

Ovaj potez je, kažu, izravan odgovor na rastuće troškove AI alata koji su postali ključni za konkurentnost u razvoju softvera. Prema podacima koje su objavili, timovi koji koriste AI asistente u programiranju imaju 20 do 35 posto brže razvojne cikluse. Međutim, cijene takvih alata postale su značajna prepreka. Troškovi za razvojne timove mogu doseći i do 72.000 dolara godišnje, dok pretplate na individualne alati, primjerice ChatGPT Pro, dosežu cijenu i do 200 dolara mjesečno po korisniku. To stvara novi digitalni jaz i sprječava realizaciju inovativnih ideja, u što se ne mogu upustiti maleni i "siromašni" timovi i tvrtke – pa im Engine Labs nudi izlaz iz te situacije svojim besplatnim rješenjem.

Oni plaćaju za vas

Platforma cto.new dizajnirana je kako bi eliminirala financijske barijere, nudeći gotovo neograničen pristup svim vodećim AI modelima za programiranje. Uključeni su tako GPT-5 Codex, Claude Sonnet 4.5 i Gemini Pro, što znači da korisnik može birati model koji će koristiti i ne mora se pretplatom vezati za jednog dobavljača. Korisnicima je omogućeno i kombiniranje različitih modela unutar jedne sesije. Time se programerima pruža maksimalna fleksibilnost bez skrivenih troškova ili ograničenja korištenja.

Povrh generiranja kôda, cto.new nudi i napredne funkcionalnosti koje ga čine svojevrsnim "AI tehničkim direktorom". Platforma uključuje inteligentno planiranje zadataka koje razlaže složene projekte na manje dijelove, automatsku reviziju i optimizaciju koda te duboku integraciju s postojećim pomoćnim alatima kao što su GitHub, Linear, Jira i Slack. Na taj način alat ne funkcionira samo kao asistent za kodiranje, već i kao partner koji razumije širi kontekst projekta i njegovu dugoročnu tehničku strategiju.

U čemu je kvaka?

Pitanje financijske održivosti svojeg besplatnog modela Engine Labs planira riješiti upravo osiguranom investicijom, koja će se koristiti za pokrivanje značajnih troškova potrebnih za pokretanje naprednih AI modela. U startupu vjeruju da demokratizacija pristupa umjetnoj inteligenciji, nasuprot naplati, dugoročno stvara veću vrijednost oslobađanjem kreativnosti na globalnoj razini. Njihova poslovna filozofija temelji se na uvjerenju da će se održiva ekonomija izgraditi oko širenja dostupnosti, a ne njezinog ograničavanja.

No, je li baš sve tako sjajno? Na prvi pogled jest, no kad se neograničeno korištenje AI tokena ponudi javnosti, 5,7 milijuna dolara vrlo će brzo "pojesti" korisnici i jasno je da će kompaniji trebati i neki drugi izvor financiranja. U FAQ sekciji Engine Labs otkriva da će im u tome pomoći prikupljanje anonimiziranih podataka o korištenju servisa, koje će upotrebljavati za treniranje modela "i ostale svrhe". Podatke, promptove i programski kôd ćete, dakle, s ovim servisom morati podijeliti, bit će to (navodno) anonimno, a upotreba AI asistenta za programiranje ipak neće biti potpuno neograničena – spominje se "pošteno ograničenje" i provjera zloupotrebe, što može rezultirati privremenom ili trajnom suspenzijom korisničkog računa.

Za sada, dakle, svi oni koji su htjeli iskušati "vibe kodiranje", a nisu bili voljni platiti za to, mogu se poslužiti platformom cto.new i vidjeti je li to nešto za njih. Već u prvim satima lansiranja došlo je do (pre)velike navale na ovaj servis, pa je uvedena i lista čekanja, a osnivači su priznali da inicijalni korisnici već, kroz besplatno im ponuđene tokene, troše kompaniji stotine dolara u minuti.