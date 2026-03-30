'Vibe' kodiranje zagušilo App Store: Čeka li nas kraj ljudske provjere aplikacija?

Nagli porast aplikacija stvorenih pomoću umjetne inteligencije, poznat kao 'vibe' kodiranje, uzrokuje ogromne zastoje u Appleovom procesu odobravanja. Razvojni inženjeri sada čekaju danima, a ponekad i tjednima na zeleno svjetlo

Bug.hr ponedjeljak, 30. ožujka 2026. u 10:03
📷 Mariia Shalabaieva / Unsplash
Potkraj prošle godine, agentsko kodiranje - popularnije zvano 'vibe' kodiranje - doživjelo je pravu eksploziju. Lansiranjem AI modela poput Claude Opus 4.5, odjednom je postalo moguće zatražiti od umjetne inteligencije da stvori aplikaciju, a ona bi to učinila na gotovo potpuno funkcionalan način. Ta razina preciznosti omogućila je mnogima da pristupe izradi aplikacija bez pisanja ijedne linije koda.

Sviđao nam se taj trend ili ne, jedna je stvar postala očita: Appleov sustav provjere aplikacija za App Store jednostavno nije spreman za njega.

Razvojni inženjeri prijavljuju duga čekanja

Sve veći broj developera počeo je slati aplikacije u potpunosti stvorene 'vibe' kodiranjem na App Store. Istovremeno, kako izvještava 9to5Mac, etablirani programeri prijavljuju sve duža čekanja prilikom slanja ažuriranja za svoje postojeće aplikacije. Za kontekst, Apple svaku prijavu nove aplikacije i svako ažuriranje provjerava s ljudskim recenzentima. Nekada to nije predstavljalo problem jer je manji broj recenzenata mogao obraditi sve prijave, čiji je broj bio ograničen vremenom potrebnim za pisanje koda.

Sada taj sustav više ne funkcionira. Brojni razvojni inženjeri, od neovisnih autora do velikih tvrtki poput Twittera, navode da proces odobravanja traje znatno duže. Neki su zapeli u redu čekanja i više od tri dana, dok drugi prijavljuju čekanje od čak tjedan dana. Uobičajeno je taj proces trajao manje od jednog dana, a samo u rijetkim slučajevima dan ili dva. Sigurno je reći: 'vibe' kodiranje je slomilo sustav provjere za App Store.

Dodatni podaci pokazuju da je obujam prijava dosegao rekordnih dvjesto tisuća tjedno. Iako Apple tvrdi da se 90 posto aplikacija i dalje pregleda unutar 48 sati, priznali su da ogroman priljev AI-generiranih aplikacija testira granice njihovog modela temeljenog na ljudskoj provjeri.

Što je sljedeće?

Apple se dugo ponosio svojim procesom ljudske provjere aplikacija, a bivši izvršni direktor Phil Schiller aktivno se protivio uvođenju automatiziranih sustava. Međutim, osim ako Apple ne odluči zaposliti znatno veći broj recenzenata za aplikacije koje vjerojatno ne donose nikakav prihod, teško je zamisliti kako će se u potpunosti ljudska provjera održati.

Postoje dva kratkoročna rješenja koja bi se mogla primijeniti. Prvo je zadržati ljudsku provjeru za potpuno nove aplikacije, ali dopustiti da se ažuriranja postojećih aplikacija odobravaju automatski. Drugo rješenje bilo bi uvođenje odvojenog, bržeg reda za provjeru za dobro etablirane programere, čime bi se osiguralo da njihova ažuriranja budu objavljena na vrijeme. Sličan pritisak dolazi i iz Europske unije, gdje bi regulatorni zahtjevi mogli natjerati Apple na uvođenje slojevitog sustava provjere.

Apple trenutno nudi obrazac putem kojeg programeri mogu zatražiti ubrzanu provjeru, ali on nije namijenjen ovom problemu. Služi za kritične ispravke grešaka i velika ažuriranja s definiranim rokom, a ne zato što ste nestrpljivi nakon tjedan dana čekanja. Ipak, za etablirane programere koji često objavljuju ažuriranja, nije pošteno da se moraju nositi s tako dugim čekanjem zbog zagušenja koje stvaraju aplikacije stvorene 'vibe' kodiranjem.

Možda će ovaj trend jednog dana proći. No, za sada se čini da će se ljudska provjera morati povući, barem iz nekih dijelova procesa.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi