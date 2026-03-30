'Vibe' kodiranje zagušilo App Store: Čeka li nas kraj ljudske provjere aplikacija?

Nagli porast aplikacija stvorenih pomoću umjetne inteligencije, poznat kao 'vibe' kodiranje, uzrokuje ogromne zastoje u Appleovom procesu odobravanja. Razvojni inženjeri sada čekaju danima, a ponekad i tjednima na zeleno svjetlo

Potkraj prošle godine, agentsko kodiranje - popularnije zvano 'vibe' kodiranje - doživjelo je pravu eksploziju. Lansiranjem AI modela poput Claude Opus 4.5, odjednom je postalo moguće zatražiti od umjetne inteligencije da stvori aplikaciju, a ona bi to učinila na gotovo potpuno funkcionalan način. Ta razina preciznosti omogućila je mnogima da pristupe izradi aplikacija bez pisanja ijedne linije koda.

Sviđao nam se taj trend ili ne, jedna je stvar postala očita: Appleov sustav provjere aplikacija za App Store jednostavno nije spreman za njega.

Razvojni inženjeri prijavljuju duga čekanja

Sve veći broj developera počeo je slati aplikacije u potpunosti stvorene 'vibe' kodiranjem na App Store. Istovremeno, kako izvještava 9to5Mac, etablirani programeri prijavljuju sve duža čekanja prilikom slanja ažuriranja za svoje postojeće aplikacije. Za kontekst, Apple svaku prijavu nove aplikacije i svako ažuriranje provjerava s ljudskim recenzentima. Nekada to nije predstavljalo problem jer je manji broj recenzenata mogao obraditi sve prijave, čiji je broj bio ograničen vremenom potrebnim za pisanje koda.

Sada taj sustav više ne funkcionira. Brojni razvojni inženjeri, od neovisnih autora do velikih tvrtki poput Twittera, navode da proces odobravanja traje znatno duže. Neki su zapeli u redu čekanja i više od tri dana, dok drugi prijavljuju čekanje od čak tjedan dana. Uobičajeno je taj proces trajao manje od jednog dana, a samo u rijetkim slučajevima dan ili dva. Sigurno je reći: 'vibe' kodiranje je slomilo sustav provjere za App Store.

Dodatni podaci pokazuju da je obujam prijava dosegao rekordnih dvjesto tisuća tjedno. Iako Apple tvrdi da se 90 posto aplikacija i dalje pregleda unutar 48 sati, priznali su da ogroman priljev AI-generiranih aplikacija testira granice njihovog modela temeljenog na ljudskoj provjeri.

Što je sljedeće?

Apple se dugo ponosio svojim procesom ljudske provjere aplikacija, a bivši izvršni direktor Phil Schiller aktivno se protivio uvođenju automatiziranih sustava. Međutim, osim ako Apple ne odluči zaposliti znatno veći broj recenzenata za aplikacije koje vjerojatno ne donose nikakav prihod, teško je zamisliti kako će se u potpunosti ljudska provjera održati.

Postoje dva kratkoročna rješenja koja bi se mogla primijeniti. Prvo je zadržati ljudsku provjeru za potpuno nove aplikacije, ali dopustiti da se ažuriranja postojećih aplikacija odobravaju automatski. Drugo rješenje bilo bi uvođenje odvojenog, bržeg reda za provjeru za dobro etablirane programere, čime bi se osiguralo da njihova ažuriranja budu objavljena na vrijeme. Sličan pritisak dolazi i iz Europske unije, gdje bi regulatorni zahtjevi mogli natjerati Apple na uvođenje slojevitog sustava provjere.

Apple trenutno nudi obrazac putem kojeg programeri mogu zatražiti ubrzanu provjeru, ali on nije namijenjen ovom problemu. Služi za kritične ispravke grešaka i velika ažuriranja s definiranim rokom, a ne zato što ste nestrpljivi nakon tjedan dana čekanja. Ipak, za etablirane programere koji često objavljuju ažuriranja, nije pošteno da se moraju nositi s tako dugim čekanjem zbog zagušenja koje stvaraju aplikacije stvorene 'vibe' kodiranjem.

Možda će ovaj trend jednog dana proći. No, za sada se čini da će se ljudska provjera morati povući, barem iz nekih dijelova procesa.