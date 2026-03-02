Bivši Googleov stručnjak u tri dana stvorio obavještajnu platformu kojom "nadgleda" svijet uživo

Nekada menadžer za Google Maps, Bilawal Sidhu, pomoću AI agenata izradio je WorldView – sustav koji u stvarnom vremenu integrira gomile otvorenih podataka i prikazuje ih na 3D modelu Zemlje

Bilawal Sidhu nekadašnji je produkt menadžer iz Googlea, koji je radio na projektu Google Maps, a sada je privukao pozornost javnosti i tehnološke zajednice pokretanjem vlastitog projekta pod nazivom WorldView. Riječ je o naprednoj 4D "kontrolnoj ploči" koja kombinira vizualnu estetiku špijunskih trilera, ali i Google Mapsa, s visokom funkcionalnošću prikaza mnogih javno dostupnih geoprostornih podataka u stvarnom vremenu.

Moć otvorenih podataka

Projekt je razvijen u samo tri dana, kako sam autor priznaje, zahvaljujući intenzivnom korištenju umjetne inteligencije, odnosno "vibe codinga", s "vojskom AI agenata". U konačnici WorldView koristi Googleovu tehnologiju za vizualizaciju globusa, na koju su integrirani različiti slojevi podataka dostupnih iz otvorenih izvora.

Tako na jednom mjestu korisnici mogu pratiti kretanje preko 6.700 zrakoplova u stvarnom vremenu putem ADS-B podataka koji su dostupni na komercijalnim platformama (pa čak i tamo skrivene podatke poput onih o vojnim letovima). Osim zračnog i pomorskog prometa, platforma omogućuje praćenje satelita u orbiti, prikaz seizmičkih aktivnosti te simulaciju gradskog prometa. Posebno impresivan segment projekta je integracija javno dostupnih nadzornih kamera. Snimke s tih kamera projiciraju se izravno na 3D geometriju pojedinog grada, omogućujući uvid u situaciju na terenu gotovo uživo, s minimalnim vremenskim odmakom.

Napad na Iran kao demo

Iako sustav ne koristi vlastite algoritme za fuziju podataka (poput primjerice američkog tajanstvenog Palantira), on zorno prikazuje moć dostupnih tehnologija i otvorenih podataka kada se svi oni pravilno međusobno povežu. WorldView time postaje izuzetno moćan alat za analizu otvorenih podataka (OSINT), što je Sidhu imao prilike i pokazati na stvarnom primjeru.

Naime, kad su Izrael i SAD protekloga vikenda pokrenuli veliku akciju napada na Iran, on je putem svojeg softvera pratio situaciju i dobio nevjerojatno detaljan prikaz stanja na Bliskom istoku – od vojnih letova, preko zatvaranja civilnog zračnog prostora, pa do kaosa u brodskom prometu i satelitskih snimaka terena te pogleda uživo na ulice preko nadzornih kamera – dobio je 24-satni 4D prikaz svih operacija, mapu napada i posljedica, sve s mogućnošću rekonstrukcije minutu po minutu.

God's eye view 24-hour replay of Operation Epic Fury.



The Iran strikes kicked off and I set an AI agent swarm loose to record every OSINT signal I could find before the caches cleared. Built a full 4D reconstruction in WorldView.



I can scrub through minute by minute and watch… pic.twitter.com/W8NnqSPxVY — Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) March 1, 2026

Sidhu je prilikom prikaza mogućnosti svoje platforme pojasnio da su vizualni efekti u potpunosti generirani unutar internetskog preglednika, što eliminira potrebu za složenim alatima za video postprodukciju. Takav pristup omogućuje korisniku potpunu kontrolu nad sustavom i precizno pozicioniranje na ključne točke interesa širom svijeta, koje želi pregledati – baš kao da upravlja nekom "troslovnom" agencijom i ima na raspolaganju golemu količinu obavještajnih podataka.

Vibe kodiranjem do cilja

U procesu razvoja, Sidhu je koristio više AI modela, uključujući Gemini 3.1 i Claude 4.6, upravljajući istovremeno s više agenata putem terminala. Dok je jedan agent bio zadužen za izradu vizualnih filtera i shadera, drugi je radio na integraciji podataka za simulaciju prometa. Autor naglašava da AI ne obavlja sav posao samostalno, već zahtijeva kreativno rješavanje problema i usmjeravanje od strane programera, osobito pri rješavanju tehničkih ograničenja poput preopterećenja preglednika velikom količinom podataka.

Projekt WorldView pokazuje da domensko znanje u kombinaciji s AI alatima omogućuje pojedincima stvaranje kompleksnih sustava koji su nekada bili rezervirani isključivo za velike korporacije ili državne agencije. Sidhu zaključuje kako je ovo idealno vrijeme za stručnjake iz raznih područja da iskoriste umjetnu inteligenciju za pretvaranje svojih ideja u funkcionalne proizvode u rekordno kratkom roku. On će, najavljuje, svoj softver WorldView službeno lansirati u travnju.