Elon Musk gasi Dojo: 'Evolucijska slijepa ulica' za Teslino AI superračunalo

Elon Musk je tijekom vikenda potvrdio medijske napise da je Tesla raspustio tim koji je radio na njihovom Dojo superračunalu za treniranje umjetne inteligencije. Ova vijest dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je najavio da očekuje pokretanje drugog Teslinog klastera "u punom opsegu" tijekom 2026. godine.

"Jednom kada je postalo jasno da svi putevi vode prema AI6 čipu, morao sam ugasiti Dojo i donijeti neke teške kadrovske odluke, budući da je Dojo 2 sada postao evolucijska slijepa ulica", objavio je Musk u nedjelju na društvenoj mreži X. "Moglo bi se reći da Dojo 3 nastavlja živjeti u obliku velikog broja AI6 sustava-na-čipu na jednoj jedinoj ploči."

Nakon što je uspješno pokrenuo svoj prvi Dojo klaster, pogonjen kombinacijom Nvidijinih GPU-ova i vlastitih D1 čipova, Tesla je planirao izgraditi i drugu tvornicu, koju je Musk nazivao "Dojo 2". Ona je trebala biti temeljena na drugoj generaciji čipa, D2. Čini se da je razvoj D2 čipa sada stavljen na policu zajedno s cijelim Dojo projektom, dok se tvrtka preusmjerava na svoje AI5 i AI6 čipove. Proizvodnju AI5 čipa preuzeo je TSMC, dok je za AI6 zadužen Samsung. AI5 je primarno namijenjen za pogon FSD-a (Teslinog sustava za pomoć u vožnji), dok je AI6 dizajniran kako za onboard inference – što znači da bi trebao pokretati autonomnu vožnju u automobilima i sposobnosti humanoidnih robota – tako i za treniranje velikih AI modela.

"Nema smisla da Tesla dijeli svoje resurse i razvija dva potpuno različita dizajna AI čipova", objasnio je Musk. "Tesla AI5, AI6 i budući čipovi bit će izvrsni za inference i barem prilično dobri za treniranje. Sav naš napor usmjeren je na to." Dodao je kako je za superračunalo logičnije postaviti "mnogo AI5/AI6 čipova na jednu ploču, bilo za inference ili treniranje, jednostavno kako bi se smanjila složenost i trošak mrežnog kabliranja za nekoliko redova veličine." Zaključio je u svom stilu: "Pretpostavljam da bi se to moglo nazvati Dojo 3."

Musk je o Doju govorio još od 2019. godine, neprestano naglašavajući da će upravo taj projekt biti kamen temeljac Tesline misije za postizanje potpune autonomne vožnje i komercijalizaciju humanoidnih robota. Priča o Doju utihnula je oko kolovoza 2024., kada je Musk počeo promovirati projekt Cortex, "divovski novi AI superklaster za treniranje koji se gradi u sjedištu Tesle u Austinu kako bi riješio probleme umjetne inteligencije u stvarnom svijetu." Prema pisanju portala TechCrunch, trenutno nije poznato nastavlja li se rad na Cortexu, kao ni kakva je sudbina postrojenja u Buffalu, New York, u koje je Tesla uložio 500 milijuna dolara upravo za potrebe Dojo projekta.