Europska unija pokrenula natječaj za AI gigatvornice vrijedan više od 30 milijardi eura

Inicijativa Europske unije obuhvaća izgradnju do sedam "gigatvornica umjetne inteligencije" radi jačanja računalnih kapaciteta, tehnološke suverenosti i vlastite infrastrukture

Sandro Vrbanus subota, 1. kolovoza 2026. u 06:30

Europska unija službeno je pokrenula poziv na nadmetanje za uspostavu do sedam AI gigatvornica diljem Europe. Riječ je o najnovijem strateškom koraku Europske komisije usmjerenom na ubrzanje tehnološke suverenosti te ostvarivanje cilja da Europa postane "vodeći AI kontinent". Inicijativu predvodi industrija uz potporu do 10 milijardi eura iz sredstava Europske unije i nacionalnih proračuna, čime se planira pokrenuti najmanje 20 milijardi eura privatnih ulaganja.

Izgradnjom AI gigatvornica znatno će se proširiti europski kapaciteti za AI računalstvo. Startup tvrtke, brzorastuća poduzeća (scale-up), mala i srednja poduzeća, industrija, akademska zajednica i javna tijela dobit će pristup infrastrukturi potrebnoj za treniranje, inferenciju i fino podešavanje naprednih AI modela. Nova infrastruktura kombinirat će napredne procesore, softverske i računalne pakete u oblaku, brzu povezanost te energetski učinkovite podatkovne centre koji će djelovati uz postojeću mrežu od 19 AI tvornica, u skladu s EU standardima o zaštiti podataka, sigurnosti i etici.

Uvjeti i struktura financiranja

Za prijavu su prihvatljivi konzorciji ili namjenska društva koja okupljaju tvrtke, javne subjekte, investitore i druge partnere. AI gigatvornice mogu se uspostaviti u jednoj državi članici na jednoj ili više lokacija, ali mogu obuhvaćati i prekogranične projekte. Europsko poduzeće za zajedničko računalstvo visoke učinkovitosti (EuroHPC JU) i države članice zajednički će nabavljati vrijeme pristupa računalima, a sporazum o zajedničkoj nabavi potpisalo je do sada 18 država članica, uključujući i Hrvatsku.

Postupak nabave provodi se kroz dvije uzastopne razvojne faze i dvije skupine. Prva skupina obuhvatit će do četiri projekta, od kojih svaki u prvoj fazi ostvaruje pravo na do 100 milijuna eura financiranja iz fondova EU-a, uz dodatnih do 400 milijuna eura u drugoj fazi. Druga skupina podržat će do tri projekta s do 200 milijuna eura u prvoj fazi i do dodatnih 800 milijuna eura u drugoj fazi. Odabrani projekti morat će u drugoj fazi višestruko povećati kapacitete u odnosu na trenutno najmoćnije europske AI tvornice.

Nabava računalne opreme

Napredna umjetna inteligencija ovisi o specijaliziranom hardveru, zbog čega je pristup suverenoj infrastrukturi velikih razmjera ključan za industrijsku konkurentnost Europe. Konzorciji mogu nabavljati hardver tijekom bilo koje od dviju razvojnih faza od dobavljača iz Europe ili zemalja istomišljenica. Dio tih nabava može se namijeniti europskim start-up i scale-up tvrtkama kako bi se jačao europski digitalni lanac opskrbe.

U sklopu nastavka trgovinskog sporazuma između EU-a i SAD-a, Europska komisija potpisala je tri pisma namjere s vodećim američkim dobavljačima specijaliziranog hardvera – tvrtkama AMD, NVIDIA i Qualcomm – kako bi konzorcijima osigurala nesmetan pristup potrebnoj opremi. Poziv na nadmetanje otvoren je do 12. studenoga.

Nakon provedbe postupka ocjenjivanja kojim upravlja EuroHPC JU, odluke o dodjeli sredstava očekuju se početkom 2027. godine. Potom slijedi potpisivanje potrebnih okvirnih i specifičnih ugovora kako bi gradnja mogla započeti u tijeku sljedeće godine. Odabrane AI gigatvornice morat će započeti s radom u roku od najviše 18 mjeseci od potpisivanja ugovora.

 

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