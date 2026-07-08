Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari

Prijevoz opasnih tvari jedno je od najsloženijih područja cestovnog prometa jer svaki prijevoz mora zadovoljiti stroge sigurnosne standarde zbog mogućih posljedica za ljude, okoliš i infrastrukturu u slučaju nezgode

debug.hr srijeda, 8. srpnja 2026. u 19:20

Na završnoj konferenciji projekta Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (eADR) predstavljen je jedinstveni digitalni sustav kojim Republika Hrvatska uspostavlja suvremeni model upravljanja prijevozom opasnih tvari. Nositelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner na projektu Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD). Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Prijevoz opasnih tvari jedno je od najsloženijih područja cestovnog prometa jer svaki prijevoz mora zadovoljiti stroge sigurnosne standarde zbog mogućih posljedica za ljude, okoliš i infrastrukturu u slučaju nezgode.

Projekt eADR predstavlja važan iskorak u digitalnoj transformaciji sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari te uspostavlja temelje interoperabilnog informacijskog sustava koji povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje. Novi sustav omogućuje sigurnu razmjenu podataka, učinkovitiji nadzor prijevoza, bržu reakciju nadležnih službi u izvanrednim situacijama te značajno smanjuje administrativno opterećenje svih sudionika procesa. Jedna od najvažnijih novosti koje projekt donosi jest uvođenje elektroničkih dopuštenja za prijevoz opasnih tvari. Dosadašnji administrativni postupci zamijenjeni su digitalnim procesima koji su brži, jednostavniji i transparentniji, čime se olakšava rad prijevoznicima, ali i nadležnim tijelima.

U praksi to znači da će podaci o prijevozu opasnih tvari biti dostupni kroz jedinstveni digitalni sustav koji omogućuje njihovu razmjenu između nadležnih institucija, čime se smanjuje mogućnost administrativnih pogrešaka, ubrzava obrada podataka i povećava pouzdanost cijelog procesa. Sustav je razvijen u skladu sa suvremenim europskim standardima interoperabilnosti te omogućuje povezivanje s postojećim nacionalnim informacijskim sustavima, ali i budućim europskim digitalnim servisima. Takva arhitektura osigurava njegovu dugoročnu održivost, nadogradnju i spremnost na buduće regulatorne i tehnološke zahtjeve Europske unije.

"Razvijen je sustav koji omogućuje digitalno preuzimanje i obradu podataka iz tahografa, čime se unapređuju nadzor nad prijevozom, pouzdanost podataka i učinkovitost kontrola. Projekt uključuje i digitalni sustav za osposobljavanje vozača koji prevoze opasne tvari te sigurnosnih savjetnika, čime su prijave, ispiti i izdavanje isprava znatno pojednostavljeni. Povezivanjem s drugim tijelima javne uprave ostvarena je viša razina interoperabilnosti, a građanima osigurana dodatna sigurnost kroz učinkovitije praćenje prijevoza opasnih tvari na hrvatskim cestama", rekao je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.

Tomislav Mihotić
Tomislav Mihotić

Okupljenima se obratio i direktor AKD-a Jure Sertić, istaknuvši kako projekt eADR predstavlja prijelaz s nepovezanih i pretežno papirnatih postupaka na jedinstveno digitalno okruženje. "Suradnja MMPI-ja i AKD-a na digitalnoj transformaciji prometa traje već dugi niz godina, a partnerski odnos je rastao i definirao zavidan prometni portfelj. Realizacija projekta eADR nije samo ispunjenje projektnog zadatka, nego su njime definirani temelji za daljnji razvoj sigurnijeg i pametnijeg transportnog ekosustava", rekao je Setić.

Jure Sertić
Jure Sertić

Dodao je kako je projekt razvijen u skladu s europskim regulatornim okvirom, čime Hrvatska postaje aktivan sudionik europske digitalne prometne mreže. Istaknuo je i da je AKD u projektu imao ključnu ulogu u analizi potreba nadležnih tijela, razvoju digitalnih rješenja te povezivanju složenih poslovnih procesa sa zakonskim zahtjevima.

Projekt su predstavile Laura Biondić, voditeljica projekta i njezina zamjenica Iva Krušelj Posavec iz AKD-a, istaknuvši kako eADR omogućuje učinkovitiji nadzor prijevoza opasnih tvari, ranije prepoznavanje potencijalno opasnih situacija i bržu reakciju nadležnih službi. Posebna vrijednost sustava njegova je interoperabilnost, odnosno povezivanje institucija i sigurna razmjena podataka prikupljenih kroz standardizirane procese. Sustav pritom osigurava visoku razinu dostupnosti i zaštite podataka te značajno smanjuje rizik od prekida rada i gubitka podataka.

Laura Biondić
Laura Biondić

Projekt eADR predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i potvrđuje kako suradnja državnih institucija i stručnjaka može rezultirati konkretnim rješenjima koja povećavaju sigurnost građana, unapređuju rad nadležnih tijela i stvaraju učinkovitiji sustav upravljanja prijevozom opasnih tvari.

Iva Krušelj Posavec
Iva Krušelj Posavec

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi