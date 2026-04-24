Odobreno još 37 milijuna eura za Centar gaming industrije u Novskoj

Europska komisija službeno je odobrila Republici Hrvatskoj državnu potporu u iznosu od 37 milijuna eura namijenjenih provedbi druge faze projekta Centra gaming industrije u Novskoj. Ova odluka potvrđuje usklađenost projekta s regulativom Europske unije o tržišnom natjecanju, a sredstva su, kao i u prvoj fazi, osigurana iz Fonda pravedne tranzicije.

Prva faza projekta, čija je ukupna vrijednost nakon proširenja u veljači 2025. godine dosegla 38,6 milijuna eura, već se nalazi u poodmakloj fazi realizacije. Na terenu se trenutačno dovršavaju zgrade fakulteta za razvoj videoigara, koji će primati 50 studenata po generaciji, kao i studentski dom s kapacitetom od preko 200 mjesta. Uz prateću prometnu i energetsku infrastrukturu, radovi obuhvaćaju i izgradnju bazena, sportske dvorane te vanjskih igrališta, čime se stvara cjelovit kampus za buduće stručnjake.

Započinje druga faza

Odobrenjem dodatnih 37 milijuna eura za drugu fazu, fokus se širi na jačanje tehnoloških i produkcijskih kapaciteta. Planirana ulaganja uključuju razvoj akceleratora opremljenog VR studijem i 108 radnih jedinica, što će omogućiti mladim timovima direktan prijelaz iz obrazovanja u poduzetničke vode. Posebno se ističe izgradnja inkubatora za testiranje videoigara s kapacitetom od 2.500 mjesta, čime će se značajno unaprijediti proces kontrole kvalitete i plasmana proizvoda na tržište do završetka radova 2028. godine.

Temelj ovog ambicioznog projekta postavljen je još 2019. godine kroz Poduzetnički inkubator PISMO powered by A1. Taj je inkubator do danas postao dom za oko 70 aktivnih startup tvrtki te je educirao više od 400 polaznika. Uspostavljena je vertikala obrazovanja koja započinje srednjoškolskim smjerom Tehničar za razvoj videoigara, a nastavlja se kroz specijalizirane programe i budući fakultet, čime je stvoren održiv ekosustav koji već sada ostvaruje mjerljive rezultate.

Pokretač razvoja

Uspjeh dosadašnjeg rada potvrđuju i konkretni proizvodi koji su izašli iz novljanskog inkubatora. Startupi koji tamo djeluju uspješno su razvili videoigre koje su dostupne na svjetski relevantnim platformama poput PlayStationa 5 i Nintendo Switcha. Takav međunarodni uspjeh dao je hrvatskoj gaming sceni potrebnu vidljivost, postavljajući temelje na kojima Centar gaming industrije nastavlja graditi svoj utjecaj kao ključni pokretač gospodarskog razvoja Sisačko-moslavačke županije, ističu voditelji projekta.

Nositelj projekta je Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, dok su ključni partneri Sisačko-moslavačka županija, Razvojna agencija SIMORA te Grad Novska.