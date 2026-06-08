Otkazivanje ugovora za saudijski linearni grad bit će skuplje od izgradnje u narednih pet godina

Saudijske vlasti u idućih pet godina morat će izdvojiti više novca za prekid ugovora nego što bi morale uložiti u nastavak gradnje futurističkog projekta NEOM, pokazuju novi podaci

Nedavno smo pisali o tome da će Saudijska Arabija zaustaviti radove na linearnom gradu i ostalim projektima budućnosti barem do 2030. godine. Strateška revizija ambicioznog projekta donijela je zastoje u gradnji i preusmjeravanje fokusa s megalomanskih zdanja na praktičnu industrijsku infrastrukturu, podatkovne centre i luke, tj. nešto isplativija ulaganja.

Izvor koji je u javnost plasirao te informacije, portal Semafor, sada javlja o još jednom neobičnom razvoju situacije – Saudijske vlasti očekuju da će u sljedećih pet godina potrošiti više novca na otkazivanje projekata unutar futurističkog kompleksa NEOM nego na njihovu samu izgradnju.

16 milijardi dolara penala

Prema informacijama izvora upoznatih s situacijom, proračun NEOM-a za razdoblje od 2026. do 2030. godine uključuje čak oko 16 milijardi dolara, predviđenih za isplate izvođačima radi raskida dugoročnih ugovora. Visoki penali pokazuju da će čak i djelomično zaustavljanje ovog ambicioznog projekta biti iznimno skupo, gotovo desetljeće nakon što je prestolonasljednik Mohammed bin Salman prvi put predstavio plan razvoja i svoju "Viziju 2030".

Ovaj golemi, futuristički linearni grad u sjeverozapadnoj Saudijskoj Arabiji u jednom je trenutku bio procijenjen na više od bilijun dolara troškova izgradnje. Međutim, višegodišnji proračunski deficiti i neispunjavanje zacrtanih ciljeva u privlačenju stranih investicija potaknuli su tamošnju vladu na smanjenje ambicija. Državni vrh trenutačno revidira cjelokupne troškove plana koji je trebao transformirati nacionalno gospodarstvo i drastično smanjiti njegovu ovisnost o nafti.

Paralelno s rezovima u NEOM-u, Kraljevina ubrzava potrošnju na obranu, koja je dobila još veći značaj zbog rata na Bliskom istoku. Proračun se također preusmjerava na investicije povezane s umjetnom inteligencijom, logistikom i infrastrukturom koja je nužna za održavanje Svjetske izložbe Expo 2030., kao i Svjetskog prvenstva u nogometu koje će se tamo održati 2034. godine. Predstavnici NEOM-a za sada nisu odgovorili na službene upite novinara za komentar o novim proračunskim planovima i troškovima otkazivanja ugovora.