Prvi 3D katalog 2,75 milijardi zgrada iz cijelog svijeta

Projekt Tehničkog sveučilišta u Münchenu iz temelja mijenja urbanu analizu i klimatsko planiranje

Mladen Smrekar četvrtak, 4. prosinca 2025. u 17:09
GlobalBuildingAtlas čak je 30 puta precizniji od prethodnih i sadrži više podataka od Microsoftovog konkurenta 📷 TUM
Tehničko sveučilište u Münchenu (TUM) pokrenulo je GlobalBuildingAtlas dosad najopsežniji skup otvorenih podataka s 2,75 milijardi 3D modela zgrada diljem svijeta, snimljenih satelitskim slikama iz 2019. Ovaj skup podataka, 30 puta precizniji od prethodnih, u rezoluciji 3 x 3 m, uključuje 97 % LoD1 modela, odnosno osnovnih 3D oblika s visinama, i pokriva dosad zanemarene regije poput Afrike, Južne Amerike i ruralnih područja.​

Globalna pokrivenost

U projekt je uključena i Hrvatska jer ovaj dataset obuhvaća globalnu pokrivenost, s podacima dostupnima preko GeoParquet datoteka, Google Earth Enginea i mediaTUM repozitorija. Korisnici mogu preuzeti hrvatske zgrade definiranjem bounding boxa na GitHubu ili GEE katalogu.​

GlobalBuildingAtlas se sastoji od globalnih poligona zgrada, karte visine zgrada i LoD1 modela 📷 TUM
Ovaj skup podataka nadmašuje prethodne slične projekte, na primjer Global ML Building Footprints, Microsoftov skup podataka s oko 1,7 milijardi zgrada koji je tvrtka objedinila koristeći strojno učenje na satelitskim snimkama Bing Mapsa za detekciju tlocrta zgrada diljem svijeta.

Planiranje i otpornost

Licenca ograničava komercijalnu upotrebu, ali potiče znanstvena istraživanja. Podaci naime omogućuju precizne analize urbanizacije i volumena zgrada po glavi stanovnika, što se navodi kao novi pokazatelj nejednakosti, ali i potražnje za energijom, emisija CO₂ i upravljanja katastrofama.

Skup podataka oslanja se isključivo na optičke satelitske snimke 📷 TUM
Podaci uz to podržavaju UN-ove Ciljeve održivog razvoja i tako pomažu gradovima u planiranju inkluzivne infrastrukture i otpornosti na klimu. Njemački zrakoplovni centar DLR tako ih već testira u sklopu "Međunarodne povelje: svemir i velike katastrofe",​ sporazuma kojim 17 svemirskih agencija pruža besplatne satelitske podatke za upravljanje i odgovor na velike prirodne ili antropogene katastrofe.



