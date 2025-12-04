Prvi 3D katalog 2,75 milijardi zgrada iz cijelog svijeta
Projekt Tehničkog sveučilišta u Münchenu iz temelja mijenja urbanu analizu i klimatsko planiranje
Tehničko sveučilište u Münchenu (TUM) pokrenulo je GlobalBuildingAtlas dosad najopsežniji skup otvorenih podataka s 2,75 milijardi 3D modela zgrada diljem svijeta, snimljenih satelitskim slikama iz 2019. Ovaj skup podataka, 30 puta precizniji od prethodnih, u rezoluciji 3 x 3 m, uključuje 97 % LoD1 modela, odnosno osnovnih 3D oblika s visinama, i pokriva dosad zanemarene regije poput Afrike, Južne Amerike i ruralnih područja.
Globalna pokrivenost
U projekt je uključena i Hrvatska jer ovaj dataset obuhvaća globalnu pokrivenost, s podacima dostupnima preko GeoParquet datoteka, Google Earth Enginea i mediaTUM repozitorija. Korisnici mogu preuzeti hrvatske zgrade definiranjem bounding boxa na GitHubu ili GEE katalogu.
Ovaj skup podataka nadmašuje prethodne slične projekte, na primjer Global ML Building Footprints, Microsoftov skup podataka s oko 1,7 milijardi zgrada koji je tvrtka objedinila koristeći strojno učenje na satelitskim snimkama Bing Mapsa za detekciju tlocrta zgrada diljem svijeta.
Planiranje i otpornost
Licenca ograničava komercijalnu upotrebu, ali potiče znanstvena istraživanja. Podaci naime omogućuju precizne analize urbanizacije i volumena zgrada po glavi stanovnika, što se navodi kao novi pokazatelj nejednakosti, ali i potražnje za energijom, emisija CO₂ i upravljanja katastrofama.
Podaci uz to podržavaju UN-ove Ciljeve održivog razvoja i tako pomažu gradovima u planiranju inkluzivne infrastrukture i otpornosti na klimu. Njemački zrakoplovni centar DLR tako ih već testira u sklopu "Međunarodne povelje: svemir i velike katastrofe", sporazuma kojim 17 svemirskih agencija pruža besplatne satelitske podatke za upravljanje i odgovor na velike prirodne ili antropogene katastrofe.