Saudijska Arabija zaustavila radove na linearnom gradu The Line do nakon 2030. godine

Saudijski megaprojekt NEOM privremeno odgađa daljnje radove na svom ključnom elementu, projektu linearnog grada The Line. Dvostruki neboderi dugi, prema izvornom megalomanskom planu, 170 kilometara, čija je vrijednost svojedobno procjenjivana na više od bilijun dolara, kako sada stvari stoje, neće tako skoro biti izgrađeni.

Odlukom saudijskog investicijskog fonda PIF (Public Investment Fund), daljnja realizacija ovog projekta prolongira se najmanje do razdoblja nakon 2030. godine. Za to će se vrijeme investicijski fokus kraljevstva preusmjeriti na razvoj infrastrukture poput morskih luka i podatkovnih centara – o čemu se prvi put doznalo početkom veljače.

Restrukturiranje investicija

Uz privremeno zaustavljanje projekta grada The Line, tvrtka NEOM, pod vodstvom Mohammeda bin Salmana, odgodila je i planove za razvoj turističkih destinacija duž obale Crvenog mora do nakon 2030. godine. Tu sudbinu dijeli i planinsko odmaralište Trojena, koje je ranije bilo predviđeno kao domaćin Azijskih zimskih igara 2029. godine, kao i "najveća zgrada na svijetu" Mukaab.

Međutim, nisu svi ambiciozni projekti Saudijske Arabije ovime stali. Fond PIF planira uložiti otprilike tri milijarde dolara u daljnji razvoj Oxagona, industrijskog grada u nastajanju koji obuhvaća i važnu luku na Crvenom moru. Spomenuta je luka postala ključni dio saudijskih napora za stvaranje novih trgovačkih ruta, posebice nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

Oxagon – saudijsko Topusko

Uz lučku infrastrukturu, na tom se području intenzivno investira u komunalne usluge i podatkovnu povezivost. Glavni cilj ovih ulaganja jest privlačenje tehnoloških tvrtki iz sektora umjetne inteligencije koje bi na toj lokaciji gradile svoje velike podatkovne centre. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li prije niknuti nešto takvoga u Topuskom ili u Oxagonu.

Sve ove odluke izravan su rezultat sveobuhvatne strateške revizije koju je proveo izvršni direktor NEOM-a, Aiman al-Mudaifer, nakon što je prošle godine stupio na dužnost. Nova strategija donijela je i značajno smanjenje ambicija kada je riječ o broju stanovnika koji će u linearnom gradu živjeti do 2030. godine. Trenutačni službeni cilj postavljen je na najviše 100.000 stanovnika do kraja desetljeća, iako se i to čini napuhanim. Drastičan je to zaokret u odnosu na ranije projekcije uprave NEOM-a, čiji su menadžeri prvotno govorili o čak 1,5 milijuna stanovnika do 2030. godine, da bi prije dvije godine tu prognozu najprije korigirali na njih "samo" 300.000.