Saudijska Arabija zaustavila radove na linearnom gradu The Line do nakon 2030. godine

Nakon strateške revizije, upravitelji megaprojekta NEOM preusmjeravaju fokus i proračune s futurističkih građevina na praktičnu industrijsku infrastrukturu, podatkovne centre i luke

Sandro Vrbanus subota, 23. svibnja 2026. u 15:50

Saudijski megaprojekt NEOM privremeno odgađa daljnje radove na svom ključnom elementu, projektu linearnog grada The Line. Dvostruki neboderi dugi, prema izvornom megalomanskom planu, 170 kilometara, čija je vrijednost svojedobno procjenjivana na više od bilijun dolara, kako sada stvari stoje, neće tako skoro biti izgrađeni.

Odlukom saudijskog investicijskog fonda PIF (Public Investment Fund), daljnja realizacija ovog projekta prolongira se najmanje do razdoblja nakon 2030. godine. Za to će se vrijeme investicijski fokus kraljevstva preusmjeriti na razvoj infrastrukture poput morskih luka i podatkovnih centara – o čemu se prvi put doznalo početkom veljače.

Restrukturiranje investicija

Uz privremeno zaustavljanje projekta grada The Line, tvrtka NEOM, pod vodstvom Mohammeda bin Salmana, odgodila je i planove za razvoj turističkih destinacija duž obale Crvenog mora do nakon 2030. godine. Tu sudbinu dijeli i planinsko odmaralište Trojena, koje je ranije bilo predviđeno kao domaćin Azijskih zimskih igara 2029. godine, kao i "najveća zgrada na svijetu" Mukaab.

Međutim, nisu svi ambiciozni projekti Saudijske Arabije ovime stali. Fond PIF planira uložiti otprilike tri milijarde dolara u daljnji razvoj Oxagona, industrijskog grada u nastajanju koji obuhvaća i važnu luku na Crvenom moru. Spomenuta je luka postala ključni dio saudijskih napora za stvaranje novih trgovačkih ruta, posebice nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

Oxagon – saudijsko Topusko

Uz lučku infrastrukturu, na tom se području intenzivno investira u komunalne usluge i podatkovnu povezivost. Glavni cilj ovih ulaganja jest privlačenje tehnoloških tvrtki iz sektora umjetne inteligencije koje bi na toj lokaciji gradile svoje velike podatkovne centre. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li prije niknuti nešto takvoga u Topuskom ili u Oxagonu.

Sve ove odluke izravan su rezultat sveobuhvatne strateške revizije koju je proveo izvršni direktor NEOM-a, Aiman al-Mudaifer, nakon što je prošle godine stupio na dužnost. Nova strategija donijela je i značajno smanjenje ambicija kada je riječ o broju stanovnika koji će u linearnom gradu živjeti do 2030. godine. Trenutačni službeni cilj postavljen je na najviše 100.000 stanovnika do kraja desetljeća, iako se i to čini napuhanim. Drastičan je to zaokret u odnosu na ranije projekcije uprave NEOM-a, čiji su menadžeri prvotno govorili o čak 1,5 milijuna stanovnika do 2030. godine, da bi prije dvije godine tu prognozu najprije korigirali na njih "samo" 300.000.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi