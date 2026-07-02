Telemach i Ribafish slikovnicom i natječajem potiču ekološku svijest kod djece

Uz lansiranje edukativne slikovnice Sretno more koju potpisuje Domagoj Jakopović Ribafish, Telemach je objavio dosadašnje rezultate svojeg ekološkog projekta Sretno more

Bug.hr četvrtak, 2. srpnja 2026. u 13:11

Telemach je u sklopu projekta Sretno more predstavio nagradni natječaj za vrtićku i školsku djecu te dječju edukativnu slikovnicu "Sretno more", čime nastavlja aktivnosti usmjerene zaštiti Jadrana i jačanju ekološke svijesti među najmlađima. Slikovnica je nastala u suradnji s autorom Domagojem Jakopovićem Ribafishem, koji je ranije sudjelovao u provođenju edukativnih aktivnosti s djecom te u akcijama čišćenja obale i mora.

Natječaj i slikovnica za djecu

Kao nastavak društveno odgovorne inicijative Sretno more, Telemach je pokrenuo nagradni natječaj "Sretno more u očima djece" koji traje do kraja listopada. Kroz poticanje dječje kreativnosti i likovnog izražavanja natječaj je usmjeren na podizanje svijesti o važnosti očuvanja mora i prirodnog okoliša te uključivanje djece i odgojno-obrazovnih ustanova u teme ekologije i održivosti.

Sa sličnom idejom predstavljena je i slikovnica Sretno more, čiji je autor Domagoj Jakopović Ribafish. Kako ističe, cilj je bio stvoriti priču koja će djeci biti bliska, zanimljiva i potaknuti ih da o očuvanju mora razmišljaju na njima razumljiv način: "Djeca najbolje usvajaju znanja kada ih uspijemo istovremeno zainteresirati, nasmijati i potaknuti na razmišljanje. Upravo zato ova slikovnica govori o prijateljstvu, odgovornosti i malim koracima koji u konačnici donose velike promjene."

Predstavljene aktivnosti nastavak su razvoja projekta Sretno more, koji iz ekoloških akcija prelazi u širu platformu usmjerenu na edukaciju i uključivanje djece na području cijele Hrvatske u teme očuvanja okoliša.

Mislav Galler i Igor Duić (Telemach) te Domagoj Jakopović Ribafish na prestavljanju slikovnice
Mislav Galler i Igor Duić (Telemach) te Domagoj Jakopović Ribafish na prestavljanju slikovnice

"Projekt Sretno more od samog je početka usmjeren na stvaranje konkretnih i mjerljivih promjena. U nešto više od godinu dana proveli smo šest akcija čišćenja obale i podmorja, uklonili sedam i pol tona otpada te kroz edukativne aktivnosti i predstavu došli do više od 1.200 djece. Posebno nas veseli što je projekt prerastao akcije čišćenja i postao platforma koja spaja zaštitu okoliša, edukaciju i lokalnu zajednicu. Vjerujemo da upravo na taj način možemo dugoročno potaknuti odgovorniji odnos prema moru i okolišu", izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

Nove akcije čišćenja nastavljaju se ove jeseni u Skradinu i Dubrovniku. Interes škola, udruga, ronilačkih klubova i akademske zajednice, kao i suradnja s partnerima projekta, DIH Innovamare i Institutom Ruđer Bošković, potvrđuju da je Sretno more preraslo u dugoročnu inicijativu koja okuplja zajednicu oko cilja očuvanja morskog ekosustava, poručuju iz Telemacha.

Projekt je ostvario i stručna priznanja. Uz Grand Prix za društveni utjecaj i održivost Hrvatske udruge za odnose s javnošću, "Sretno more" uvršteno je i među finaliste međunarodnih nagrada PRWeek Global Awards te IPRA Golden World Awards.

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