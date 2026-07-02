Telemach i Ribafish slikovnicom i natječajem potiču ekološku svijest kod djece

Telemach je u sklopu projekta Sretno more predstavio nagradni natječaj za vrtićku i školsku djecu te dječju edukativnu slikovnicu "Sretno more", čime nastavlja aktivnosti usmjerene zaštiti Jadrana i jačanju ekološke svijesti među najmlađima. Slikovnica je nastala u suradnji s autorom Domagojem Jakopovićem Ribafishem, koji je ranije sudjelovao u provođenju edukativnih aktivnosti s djecom te u akcijama čišćenja obale i mora.

Natječaj i slikovnica za djecu

Kao nastavak društveno odgovorne inicijative Sretno more, Telemach je pokrenuo nagradni natječaj "Sretno more u očima djece" koji traje do kraja listopada. Kroz poticanje dječje kreativnosti i likovnog izražavanja natječaj je usmjeren na podizanje svijesti o važnosti očuvanja mora i prirodnog okoliša te uključivanje djece i odgojno-obrazovnih ustanova u teme ekologije i održivosti.

Sa sličnom idejom predstavljena je i slikovnica Sretno more, čiji je autor Domagoj Jakopović Ribafish. Kako ističe, cilj je bio stvoriti priču koja će djeci biti bliska, zanimljiva i potaknuti ih da o očuvanju mora razmišljaju na njima razumljiv način: "Djeca najbolje usvajaju znanja kada ih uspijemo istovremeno zainteresirati, nasmijati i potaknuti na razmišljanje. Upravo zato ova slikovnica govori o prijateljstvu, odgovornosti i malim koracima koji u konačnici donose velike promjene."

Predstavljene aktivnosti nastavak su razvoja projekta Sretno more, koji iz ekoloških akcija prelazi u širu platformu usmjerenu na edukaciju i uključivanje djece na području cijele Hrvatske u teme očuvanja okoliša.

Mislav Galler i Igor Duić (Telemach) te Domagoj Jakopović Ribafish na prestavljanju slikovnice

"Projekt Sretno more od samog je početka usmjeren na stvaranje konkretnih i mjerljivih promjena. U nešto više od godinu dana proveli smo šest akcija čišćenja obale i podmorja, uklonili sedam i pol tona otpada te kroz edukativne aktivnosti i predstavu došli do više od 1.200 djece. Posebno nas veseli što je projekt prerastao akcije čišćenja i postao platforma koja spaja zaštitu okoliša, edukaciju i lokalnu zajednicu. Vjerujemo da upravo na taj način možemo dugoročno potaknuti odgovorniji odnos prema moru i okolišu", izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

Nove akcije čišćenja nastavljaju se ove jeseni u Skradinu i Dubrovniku. Interes škola, udruga, ronilačkih klubova i akademske zajednice, kao i suradnja s partnerima projekta, DIH Innovamare i Institutom Ruđer Bošković, potvrđuju da je Sretno more preraslo u dugoročnu inicijativu koja okuplja zajednicu oko cilja očuvanja morskog ekosustava, poručuju iz Telemacha.

Projekt je ostvario i stručna priznanja. Uz Grand Prix za društveni utjecaj i održivost Hrvatske udruge za odnose s javnošću, "Sretno more" uvršteno je i među finaliste međunarodnih nagrada PRWeek Global Awards te IPRA Golden World Awards.