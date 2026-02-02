Zamutila se "Vizija 2030" Saudijske Arabije: linearni grad postaje podatkovni centar

Futuristička transformacija kraljevine trebala je uključivati megalomanske projekte, naselja, zdanja i gradove, no financije i surova realnost doveli su do značajnog smanjenja ambicija vladajućih

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 2. veljače 2026. u 08:10

Saudijska Arabija proteklih desetak godina najavljuje veliku transformaciju, ulaže nebrojene milijarde dolara u sport, zabavu, arhitekturu, tehnologiju i inovacije, sve kako bi ostvarila "Viziju 2030" svojeg vladara Mohammeda bin Salmana i postala jedno on najnaprednijih mjesta na kugli zemaljskoj. Međutim, kako se 2030. godina bliži, jasno je da se mnoge vizije neće dogoditi u toj bliskoj, a vjerojatno niti nešto daljoj, budućnosti.

Data centar umjesto grada

Jedan od najambicioznijih projekata bio je The Line, linearni grad inicijalno planirane duljine čak 170 kilometara, koji bi ponudio smještaj za desetke tisuća ljudi, imao nogometni stadion "u oblacima" i redefinirao urbano planiranje i mobilnost. Već ranije doznalo se da je on sa 170 "srezan" na samo 20 kilometara, ali i da je i to upitno. Prema novim informacijama Financial Timesa, pak, desetljeće ogromnih ulaganja i pad cijena nafte, uz troškove priprema projekata kao što su Expo 2030 i Svjetsko nogometno prvenstvo 2034., linearni grad mogao bi pasti na začelje liste prioriteta.

The Line (plan)
The Line (plan)

Iz redova vladajućih neslužbeno kažu da "sustav ima sposobnost prilagoditi svoje ciljeve", pa će tako umjesto divovskih zgrada za ljude i ostale urbane sadržaje, na obali Crvenog mora niknuti linearni – podatkovni centar. U skladu je to, objašnjavaju, sa strateškim prioritetima i nacionalnim ciljevima, spremnosti tržišta i ekonomskim utjecajem – pa će se postojeća infrastruktura (npr. iskopani temelji) iskoristiti za druge svrhe. Neom će tako postati središte nove industrije, zgrade će biti prenamijenjene u podatkovne centre, a blizina mora omogućit će dopremu vode za njihovo hlađenje.

Odustajanje od "kocke" i zimskih igara

No, to nije sve od ambicioznih projekata što se zaustavlja u Saudijskoj Arabiji. Prema novim informacijama, ovoga puta Reutersa, odustaje se od gradnje "najveće zgrade na svijetu", najavljene pod imenom Mukaab. Ta zgrada u obliku kocke imala je niknuti u samom glavnom gradu, Rijadu, u njegovoj novoj četvrti New Murabba, koja je pak trebala postati "najmodernije urbano naselje na svijetu".

Mukaab (plan)
Mukaab (plan)

Zlatna kocka s bridom dužine čak 400 metara, volumenom preko 20 puta veća od Empire State Buildinga, trebala je ugostiti više od dva milijuna kvadratnih metara iskoristive površine – a unutra se trebalo naći sve, od stambenih i poslovnih prostora, preko hotela i ugostiteljskih objekata, pa do raznih turističkih, kulturnih i zabavnih sadržaja. Kolosalni objekt zasad ima tek ponešto temelja i ukopanih pilota, no daljnji radovi su, čini se, zaustavljeni.

Žrtva stezanja remena i realokacije budžeta saudijskog nacionalnog investicijskog fonda PIF je i zimski resort Trojena, koji je 2029. trebao ugostiti Azijske zimske igre. Organizacija tog natjecanja službeno je odgođena na nepoznato vrijeme, a projekt zimskog odmarališta u pustinjskim planinama kraljevine, izvorno "težak" 500 milijardi dolara, također je značajno smanjen.

Trojena (plan)
Trojena (plan)

